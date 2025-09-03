Kιμ Γιονγκ Ουν: «Είναι αδελφικό καθήκον της Βόρειας Κορέας να βοηθήσει τη Ρωσία»

Στη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Κιμ Γιονγκ Ουν είπε ότι η διμερής συνεργασία έχει ενισχυθεί βάσει της συνθήκης του Ιουνίου του 2024, όταν οι δύο χώρες δεσμεύτηκαν αμοιβαία βοήθεια κατά της «επιθετικότητας».

Πέρυσι, Μόσχα και Πιονγιάνγκ υπέγραψαν μια ιστορική συμφωνία, η οποία περιλαμβάνει κυρίως μια ρήτρα αμοιβαίας άμυνας. Εκείνη την εποχή, ο Κιμ χαιρέτισε τη συνθήκη ως την «ισχυρότερη που υπήρξε ποτέ». Οι δύο χώρες θα πρέπει να ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία τους σε διάφορους τομείς, είπε ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας κατά τη σημερινή τους συνάντηση.

Ο Κιμ είπε επίσης στον Πούτιν ότι είναι «αδελφικό καθήκον» της Βόρειας Κορέας να βοηθήσει τη Ρωσία, ενω ευχαρίστησε τον Ρώσο πρόεδρογια τον έπαινο που προσέφερε στους στρατιώτες της Βόρειας Κορέας που βοηθούν τα ρωσικά στρατεύματα στην πρώτη γραμμή στον πόλεμό της στην Ουκρανία, τονίζοντας την «απελευθέρωση» της περιοχής Κουρσκ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters και τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Πούτιν από την πλευρά του είπε στον Κιμ ότι οι διμερείς σχέσεις είναι φιλικές και ότι ο βορειοκορεατικός στρατός βοήθησε στην απελευθέρωση του Κουρσκ. Οι βορειοκορεάτες στρατιώτες πολέμησαν εκεί γενναία, είπε στον Κιμ. Η συμμετοχή τους τόνισε ήταν μέρος του αγώνα κατά του «νεοναζισμού», όπως ανέφερε το Tass.





