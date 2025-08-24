Βόρεια Κορέα: Φρουροί, πύραυλοι σουβενίρ και εξαιρετικές παραλίες στη «Μύκονο» του βασιλείου του Κιμ

Τι είδε Ρωσίδα τουρίστρια στο ολοκαίνουργιο τουριστικό θέρετρο Wonsan Kalma της Βόρειας Κορέας

Βόρεια Κορέα: Φρουροί, πύραυλοι σουβενίρ και εξαιρετικές παραλίες στη «Μύκονο» του βασιλείου του Κιμ

Άνθρωποι απολαμβάνουν μια βόλτα με τουριστικό σκάφος στο θέρετρο Wonsan Kalma στο Wonsan, επαρχία Kangwon, Βόρεια Κορέα, Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2025. (AP Photo/Jon Chol Jin)

AP
Ήταν οι φρουροί ασφαλείας που συνόδευαν παντού το τουριστικό group της Αναστασίας Σαμσόνοβα που υποδήλωναν ότι δεν επρόκειτο για τυπικές διακοπές στην παραλία.

Τον Ιούλιο, η 33χρονη υπάλληλος ανθρώπινου δυναμικού ήταν μία από τις πρώτες τουρίστριες που έμειναν σε ένα νέο θέρετρο διακοπών στη Βόρεια Κορέα, μια χώρα που είναι σε μεγάλο βαθμό αποκλεισμένη από τον έξω κόσμο.

Σε μια exclusive περιοχή στην ανατολική ακτή, όπου ο ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν πέρασε μεγάλο μέρος των νεότερων ετών του, η παραθαλάσσια τουριστική ζώνη Wonsan Kalma άνοιξε στις 1 Ιουλίου.

Χτισμένο κοντά σε μια περιοχή δοκιμών πυραύλων, το θέρετρο διαθέτει ξενοδοχεία, εστιατόρια, εμπορικά κέντρα και ένα υδάτινο πάρκο, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

wonsan tourist zone1.jpg

Η τουριστική ζώνη Wonsan.

KCNA/EPA/Shutterstock

Ωστόσο, ενώ αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι θα ήταν ανοιχτό σε διεθνείς τουρίστες, μέχρι στιγμής μόνο Ρώσοι, που εισέρχονται σε ομάδες και οργανώνονται από διαπιστευμένα ταξιδιωτικά γραφεία, έχουν επιτραπεί να εισέλθουν.

«Απαραίτητοι» οι φρουροί καθώς οι τουρίστες θα «τρόμαζαν» τους ντόπιους

Η Αναστασία ταξίδεψε εκεί τον περασμένο μήνα μαζί με 14 άλλα άτομα. Η επίσκεψη ήταν αυστηρά ελεγχόμενη, με ξεναγούς και φρουρούς να τους συνοδεύουν και ένα προκαθορισμένο πρόγραμμα που δεν μπορούσε να αλλάξει χωρίς την άδεια των βορειοκορεατικών αρχών.

Λέει ότι οι ξεναγοί της είπαν ότι οι φρουροί ήταν απαραίτητοι για να «αποτρέψουν καταστάσεις όπου θα αλληλεπιδρούσαμε με τους ντόπιους και θα τους τρομάζαμε».

«Όταν περπατούσαμε στο δρόμο, αυτοί [οι Βορειοκορεάτες] μας κοίταζαν με μεγάλη έκπληξη, επειδή η χώρα είναι κλειστή για πολύ καιρό», λέει η Αναστασία.

Το BBC News Russian ήρθε σε επαφή μαζί της μετά από αναζήτηση των γεωγραφικών ετικετών αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που είχαν ταξιδέψει στο θέρετρο, ανεξάρτητα από οποιοδήποτε ταξιδιωτικό γραφείο ή μέσο ενημέρωσης.

North Korea Tourism

Άνδρες οδηγούν οχήματα παντός εδάφους στην παραλία του θέρετρου Wonsan Κalma στο Wonsan, επαρχία Kangwon, Βόρεια Κορέα, Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2025. (AP Photo/Jon Chol Jin)

AP

«Όλα ήταν άψογα»

Η Αναστασία λέει ότι η ομάδα της είχε επίσης την οδηγία να μην φωτογραφίζει εργοτάξια και να μην φοράει προκλητικά ρούχα.

Ωστόσο, παρά τους περιορισμούς, λέει ότι «απόλαυσε διακοπές χωρίς κόσμο» σε σχεδόν άδειες παραλίες με λευκή άμμο.

«Κάθε μέρα η [παραλία] καθαριζόταν και ισοπεδωνόταν τέλεια. Όλα ήταν άψογα», λέει.

«Οι ξαπλώστρες ήταν εντελώς καινούργιες, όλα πεντακάθαρα. Η είσοδος στη θάλασσα ήταν πολύ ήπια, οπότε ναι, ήταν πραγματικά μια εξαιρετική παραλία».

ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ

Η Αναστασία δήλωσε ότι «όλα ήταν άψογα» στο τουριστικό θέρετρο.

Anastasia Samsonova / BBC

Από την πανδημία του Covid, ο διεθνής τουρισμός στη Βόρεια Κορέα είχε τεθεί σε παύση για να αποφευχθεί η εξάπλωση του ιού.

Ωστόσο, πέρυσι, η χώρα άρχισε να επιτρέπει ξανά την είσοδο Ρώσων τουριστών.

Τον Φεβρουάριο, άρχισε επίσης να δέχεται τουρίστες από τη Δύση, συμπεριλαμβανομένης της Αυστραλίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, αν και σταμάτησε απότομα αυτή την πρακτική λίγες εβδομάδες αργότερα, χωρίς να εξηγήσει τους λόγους.

Εμπνευσμένο από το Μπενιδόρμ της Ισπανίας

Το Wonsan Kalma έχει προωθηθεί ως βασικό μέρος των φιλοδοξιών του Κιμ να ενισχύσει τον τουρισμό στη χώρα.

Λέγεται ότι έχει εμπνευστεί από τον τουριστικό προορισμό της Ισπανίας, το Μπενιδόρμ, όπου αποστολή της Βόρειας Κορέας είχε σταλεί το 2017 για να συλλέξει πληροφορίες.

Ωστόσο, οι λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο κατασκευής του παραμένουν μυστικές, ενώ οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν επικρίνει την υποτιθέμενη σκληρή μεταχείριση των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων καταγγελιών για καταναγκαστική εργασία, σκληρές συνθήκες, πολλές ώρες εργασίας και εκδίωξη των ντόπιων από τα σπίτια τους.

Λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη λειτουργίας του, η Βόρεια Κορέα ανακοίνωσε ότι οι αλλοδαποί δεν επιτρέπεται «προσωρινά» να το επισκέπτονται, με εξαίρεση τους τουρίστες από τη Ρωσία, σύμμαχο της Πιονγιάνγκ.

Μέχρι στιγμής, δύο ρωσικά τουριστικά group έχουν επισκεφθεί το θέρετρο, ενώ ένα άλλο βρίσκεται εκεί αυτή τη στιγμή.

Ένα ταξίδι μιας εβδομάδας από τη Ρωσία στη Βόρεια Κορέα, που περιλαμβάνει τρεις ημέρες στο θέρετρο Wonsan Kalma, κοστίζει 1.800 δολάρια (1.530 ευρώ) - 60% περισσότερο από τον μέσο μηνιαίο μισθό στη Ρωσία.

Ορισμένες διαφημίσεις για το ταξίδι αναφέρονται ακόμη και στον κοντινό χώρο δοκιμών πυραύλων, περιγράφοντάς τον ως «μοναδικό» προορισμό διακοπών.

Η Αναστασία λέει ότι δεν εκτοξεύτηκαν πύραυλοι όσο ήταν εκεί, αλλά κοντά πωλούνταν πύραυλοι σουβενίρ για 40 δολάρια (34 ευρώ).

βορεια κορεα τουριστικο θερετρο

Οι πύραυλοι σουβενίρ κοστίζουν γύρω στα 35 ευρώ.

Anastasia Samsonova / BBC

Περιγράφοντας μια τυπική μέρα του ταξιδιού της, η Αναστασία λέει ότι η ομάδα έπαιρνε πρωινό στις 08:00 όταν είχαν προγραμματιστεί πολλές δραστηριότητες και στις 09:30 όταν η μέρα ήταν πιο χαλαρή.

Όσον αφορά το φαγητό που τους σερβίρονταν, υπήρχε «πολύ κρέας», συνήθως με γλυκόξινη σάλτσα, και ένα πιάτο με ψιλοκομμένο λάχανο και καρότα σε σάλτσα.

Λέει ότι ένα μπουκάλι μπύρας 500 ml ήταν πολύ φθηνό, κοστίζοντας περίπου 60 σεντς στην παραλία, ενώ το σουβενίρ που προτιμούσαν οι τουρίστες ήταν τα ρούχα των Ολυμπιακών Αγώνων της Βόρειας Κορέας.

Μια άλλη τουρίστρια, η Ντάρια, έγραψε στο Instagram ότι το θέρετρο ήταν «πολύ βασικό» και «δεν ήταν το είδος των διακοπών που έχουν συνηθίσει οι Ρώσοι τουρίστες».

«Αλλά αν έχετε κουραστεί από την Ασία, την Τουρκία κ.λπ. και θέλετε κάτι εξωτικό, αυτό είναι μία καλή επιλογή», πρόσθεσε.

Βόρεια Κορέα: Φρουροί, πύραυλοι σουβενίρ και εξαιρετικές παραλίες στη «Μύκονο» του βασιλείου του Κιμ

