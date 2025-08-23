Παγκόσμια ανησυχία: Νοτικορεάτες στρατιώτες πυροβόλησαν Βορεικορεάτες στα σύνορα

Βόρεια και Νότια Κορέα βρίσκονται και πάλι σε τεταμένο κλίμα, μετά από επεισόδιο στα σύνορα που απειλεί να δυναμιτίσει περαιτέρω τις σχέσεις των δύο πλευρών.

Η Σεούλ επιβεβαίωσε ότι νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα νοτιοκορεάτες στρατιώτες άνοιξαν πυρ με προειδοποιητικά πυρά, όταν ομάδα βορειοκορεατών στρατιωτών πέρασε για λίγο τη γραμμή οριοθέτησης μέσα στη Ζώνη Αποστρατιωτικοποίησης (DMZ). Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη, γύρω στις 15:00 τοπική ώρα, με τη Νότια Κορέα να δηλώνει πως οι στρατιώτες της Πιονγιάνγκ επέστρεψαν τελικά πίσω βόρεια της γραμμής.

Η Βόρεια Κορέα, μέσω κρατικών μέσων ενημέρωσης, χαρακτήρισε τα πυρά «προμελετημένη πρόκληση» και προειδοποίησε ότι η κατάσταση στα σύνορα μπορεί να ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Ο Βορειοκορεάτης αντιστράτηγος Κο Γιονγκ Τσολ κατηγόρησε τη Σεούλ ότι χρησιμοποίησε πολυβόλο και εκτόξευσε πάνω από δέκα προειδοποιητικά πυρά.

Η αποκάλυψη του περιστατικού ήρθε την ώρα που ο νέος πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζε Μιουνγκ, αναχωρούσε για επίσημες επισκέψεις σε Τόκιο και Ουάσιγκτον. Ο Λι είχε εκλεγεί τον Ιούνιο με δέσμευση να επιδιώξει την αποκατάσταση των διαύλων επικοινωνίας με τον Βορρά. Ωστόσο, η Πιονγιάνγκ έχει απορρίψει τις προσπάθειές του, με την αδερφή του Κιμ Γιονγκ Ουν να εμφανίζεται ιδιαίτερα σκληρή στις δηλώσεις της.

Παράλληλα, η Βόρεια Κορέα συνεχίζει έργα που ξεκίνησε από πέρυσι για να σφραγίσει μόνιμα τα σύνορα με τον Νότο. Η DMZ παραμένει μια στενή λωρίδα γης γεμάτη βλάστηση, χωρίς φράχτες, όπου οι παραβιάσεις συμβαίνουν συχνά και πυροδοτούν εντάσεις.

Στο πλαίσιο αποκλιμάκωσης, η Σεούλ είχε ανακοινώσει τον Ιούνιο ότι σταματά τις προπαγανδιστικές εκπομπές μέσω μεγαφώνων προς τον Βορρά, μια κίνηση που παρουσίασε ως προσπάθεια «αποκατάστασης της εμπιστοσύνης». Η Πιονγιάνγκ, πάντως, θεωρεί τις εκπομπές αυτές πράξη πολέμου και στο παρελθόν έχει απειλήσει να τις καταστρέψει με στρατιωτική ενέργεια.

Οι δύο Κορέες παραμένουν τεχνικά σε πόλεμο από το 1953, καθώς ποτέ δεν υπέγραψαν ειρηνευτική συνθήκη μετά το τέλος του πολέμου. Παρά την απουσία μεγάλων στρατιωτικών συγκρούσεων τα τελευταία χρόνια, τα επεισόδια όπως αυτό αποδεικνύουν ότι η γραμμή του 38ου παραλλήλου παραμένει ένα από τα πιο επικίνδυνα σημεία στον κόσμο.