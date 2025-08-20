Βόρεια Κορέα: Κινέζος καταδικάστηκε στις ΗΠΑ για την αποστολή όπλων

Σε οκτώ χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε ένας Κινέζος υπήκοος για λαθρεμπόριο όπλων και άλλων στρατιωτικών ειδών προς τη Βόρεια Κορέα, ανέφερε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο 42χρονος Σενγκχουά Ουέν έλαβε περίπου 2 εκατομμύρια δολάρια από αξιωματούχους της Βόρειας Κορέας για να μεταφέρει τα είδη από την Καλιφόρνια, όπου και ζει.

Βρίσκεται υπό κράτηση από τον περασμένο Δεκέμβριο ενώ τον Ιούνιο ομολόγησε την ενοχή του για συνωμοσία με σκοπό την παραβίαση του Διεθνούς Νόμου για τις Οικονομικές Εξουσίες σε Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης και για παράνομη δραστηριότητα ως πράκτορας ξένου κράτους.

Η υπόθεση του Ουέν φέρνει στο φως τους διάφορους τρόπους με τους οποίους η Βόρεια Κορέα παρακάμπτει τις διεθνείς κυρώσεις για το εμπόριο όπλων, αναφέρει το BBC.

Το αμερικανικό υπουργείο περιγράφει τον Ουέν ως «παράνομο αλλοδαπό» και αναφέρει ότι εισήλθε στις ΗΠΑ με φοιτητική βίζα το 2012 και παρέμεινε στη χώρα μετά τη λήξη της τον Δεκέμβριο του 2013.

Πριν από την είσοδό του στις Ηνωμένες Πολιτείες, φέρεται να συναντήθηκε με αξιωματούχους της κυβέρνησης της Βόρειας Κορέας στην πρεσβεία της Βόρειας Κορέας στην Κίνα, οι οποίου και του έδωσαν την εντολή να προμηθευτεί τα είδη για λογαριασμό της Βόρειας Κορέας.

Το 2022 δύο Βορειοκορεάτες αξιωματούχοι επικοινώνησαν με τον Ουέν μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας και του ζήτησαν να μεταφέρει λαθραία όπλα και άλλα αγαθά από τις ΗΠΑ στη Βόρεια Κορέα.

Έτσι το επόμενο έτος έστειλε τουλάχιστον τρία κοντέινερ με πυροβόλα όπλα από το λιμάνι του Λονγκ Μπιτς στην Κίνα, με τελικό προορισμό τη Βόρεια Κορέα. Οι πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των κοντέινερ ήταν ψευδείς. Μεταξύ άλλων, τον περασμένο Σεπτέμβριο, αγόρασε περίπου 60.000 σφαίρες 9 χιλιοστών με σκοπό να τις αποστείλει στη Βόρεια Κορέα.

Οι αμερικανικές Αρχές ανέφεραν επίσης ότι ο Ουέν απέκτησε «ευαίσθητη τεχνολογία» που σκόπευε να στείλει στη Βόρεια Κορέα, όπως μια συσκευή αναγνώρισης χημικών απειλών.

Σύμφωνα με τις κυρώσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Βόρεια Κορέα απαγορεύεται να εμπορεύεται όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό. Οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει τις δικές τους κυρώσεις στη Βόρεια Κορέα για τις δραστηριότητές της στον τομέα των πυρηνικών και βαλλιστικών πυραύλων.