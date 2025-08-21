Βόρεια Κορέα: Μυστική βάση πυραύλων αποκαλύπτει αμερικανική έκθεση – Τύμπανα πολέμου από τον Κιμ

«Φως» στη μυστική βάση πυραύλων της Βόρειας Κορέας ρίχνει το αμερικανικό Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (Center for Strategic and International Studies).

Όπως παρουσιάστηκε στη Wall Street Journal την 20ή Αυγούστου 2025, η Βόρεια Κορέα διαθέτει μία μυστική βάση πυραύλων μακράς εμβέλειας κοντά στα σύνορα με την Κίνα.

Οι εικόνες είναι ειδικά σχεδιασμένοι γεωγραφικοί χάρτες αναφοράς, που χρησιμοποιούν δορυφορικές εικόνες και ανάλυση εικόνων της Beyond Parallel για τη Βόρεια Κορέα.

Η Sinpung–dong, που βρίσκεται περίπου 27 χιλιόμετρα από τα σύνορα Κίνας – Βόρειας Κορέας, είναι μη δηλωμένη βάση πυραύλων βαλλιστικής τροχιάς στα βόρεια της επαρχίας Πιονάνγκ.

Η βάση αποτελεί μία από τις περίπου 15 – 20 βάσεις πυραύλων βαλλιστικής τροχιάς, εγκαταστάσεις συντήρησης, υποστήριξης, αποθήκευσης πυραύλων και αποθήκευσης πολεμικών κεφαλών που η Βόρεια Κορέα δεν έχει δηλώσει ποτέ. Σύμφωνα με το Κέντρο, είναι η πρώτη σε βάθος μελέτη από ανοιχτές πηγές που επιβεβαιώνει την ύπαρξη της βάσης.

Προκαταρκτική ανάλυση υποδηλώνει ότι η βάση πιθανόν στεγάζει μία μονάδα μεγέθους ταξιαρχίας εξοπλισμένη με συνολικά 6 – 9 πυραύλους Hwasong–15 ή Hwasong–18 με πυρηνική ικανότητα (ICBM) ή έναν ακόμη άγνωστο ICBM, καθώς και τους μεταφορείς – ανυψωτές – εκτοξευτές (TEL) ή τους κινητούς ανυψωτές – εκτοξευτές (MEL) τους. Αυτοί οι πύραυλοι αποτελούν πιθανή πυρηνική απειλή για την Ανατολική Ασία και την ηπειρωτική περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις, σε περιόδους κρίσης ή πολέμου, αυτοί οι εκτοξευτές και οι πύραυλοι θα εγκαταλείψουν τη βάση, θα συναντηθούν με ειδικές μονάδες αποθήκευσης/μεταφοράς πολεμικών κεφαλών και θα πραγματοποιήσουν επιχειρήσεις εκτόξευσης από διάσπαρτες, προεπιλεγμένες τοποθεσίες.

Η βάση πυραύλων Sinpung–dong και οι άλλες εντός της ζώνης στρατηγικών βαλλιστικών πυραύλων της Βόρειας Κορέας (συμπεριλαμβανομένων άλλων μη δηλωμένων βάσεων όπως οι βάσεις πυραύλων Hoejung–ni, Sangnam–ni και Yongnim) αποτελούν τα κύρια στοιχεία της υποτιθέμενης εξελισσόμενης στρατηγικής της Βόρειας Κορέας σε θέματα βαλλιστικών πυραύλων, καθώς και της επέκτασης των στρατηγικών δυνατοτήτων της σε θέματα πυρηνικής αποτροπής και κρούσης.

Μέχρι στιγμής, η βάση πυραύλων δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο προηγούμενων διαπραγματεύσεων για την αποπυρηνικοποίηση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βόρειας Κορέας.

Η βάση πυραύλων βρίσκεται στις συντεταγμένες 40.316252, 125.276505 στην κομητεία Taegwan, περίπου 12 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης.

Η βάση απέχει 27 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Κίνα, περίπου 146 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Πιονγιάνγκ και 340 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Σεούλ. Όλες οι δορυφορικές εικόνες από το 2003 και μετά δείχνουν ότι η βάση είναι ενεργή και συντηρείται καλά σύμφωνα με τα πρότυπα της Βόρειας Κορέας.

Αυτές οι εικόνες δείχνουν, επίσης, πως η βάση συνεχίζει να αναπτύσσεται.

Οι είσοδοι και τα σημεία ελέγχου της βάσης πυραύλων βρίσκονται στη νοτιοδυτική γωνία της περιμέτρου. Μαζί με αυτά, η βάση περιβάλλεται από τουλάχιστον επτά απομακρυσμένες εγκαταστάσεις, όπου υπάρχουν μικρά καλλιεργημένα χωράφια. Η θέση αυτών των εγκαταστάσεων υποδηλώνει πιθανό ρόλο στην ασφάλεια.

Κατά τη διάρκεια των ετών, έχουν παρατηρηθεί πολλές μικρές και συχνά προσωρινές γεωργικές και δασοκομικές δραστηριότητες στις ανώτερες περιοχές και στις χαμηλότερες πλαγιές κάθε κοιλάδας.

Η βάση πυραύλων είναι τοποθετημένη μέσα σε μια κύρια κοιλάδα και σε τέσσερις μικρότερες κοιλάδες που διακλαδώνονται από αυτήν. Για λόγους ευκολίας, οι παρακλάδοι έχουν ονομαστεί από «1» έως «4», με κατεύθυνση από νοτιοδυτικά προς βορειοανατολικά.

Περίπου 1,7 χιλιόμετρα πάνω από την κύρια κοιλάδα βρίσκεται η περιοχή των κεντρικών γραφείων και της διοίκησης. Η κατασκευή άρχισε το 2004 και ολοκληρώθηκε το 2007.

Η περιοχή περιλαμβάνει οκτώ μεγάλα κτήρια, όπως:

Αίθουσα πολιτιστικής εκπαίδευσης (προστέθηκε μεταξύ 2018 και 2019)

– Αρχηγείο.

– Στρατώνες.

– Αποθήκες οχημάτων.

– Δύο κυκλικούς κήπους.

Τα κτήρια είναι διατεταγμένα γύρω από κεντρική πλατεία παρελάσεων ή γήπεδο ποδοσφαίρου και μικρή πλατεία μνήμης. Από το 2019, έχουν γίνει μόνο μικρές επεκτάσεις και κατασκευές.

Η βάση δεν φαίνεται να διαθέτει σταθερές θέσεις αντιαεροπορικού πυροβολικού σε απόσταση 10 χιλιομέτρων. Ωστόσο, περιλαμβάνεται στο εθνικό δίκτυο αεροπορικής άμυνας, με τέσσερις πυροβολαρχίες και μία βάση πυραύλων SA–2 σε απόσταση 14 χιλιομέτρων.

Τύμπανα πολέμου από τον Κιμ Γιονγκ Ουν

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, εξέδωσε απειλητική πυρηνική προειδοποίηση.

Ενώ το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου αισθάνεται ότι βρίσκεται στο «χείλος» ενός ολοκληρωτικού πολέμου, εκείνος έχει παραμείνει σε μεγάλο βαθμό εκτός σκηνής τους τελευταίους μήνες.

Πέρα από την αποστολή περιορισμένου αριθμού στρατευμάτων στην Ουκρανία για να πολεμήσουν στο πλευρό του Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Κιμ Γιονγκ Ουν φαίνεται να έχει μείνει εκτός των περισσότερων πολέμων, όπως αυτός μεταξύ Ισραήλ, Χαμάς και Ιράν, μεταξύ άλλων.

Αν και θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι βρίσκεται σε συνεχή πόλεμο με τη Νότια Κορέα, ο πραγματικός πόλεμος φαίνεται να τον έχει αποφύγει. Όμως, συνεχίζει την «εμπρηστική» ρητορική του.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο καταστραμμένο πολεμικό πλοίο της κλάσης Choe Hyon –το νεότερο πολεμικό του όπλο– ο Κιμ μίλησε σε επιλεγμένα μέλη του ναυτικού και των βορειοκορεατικών Μέσων ενημέρωσης για την κατάσταση σε όλο τον κόσμο, τις σκέψεις του για τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις μεταξύ της Νότιας Κορέας και των Ηνωμένων Πολιτειών και τον αντίκτυπο που έχουν στη στρατιωτική του αποστολή.

Η προπαγανδιστική εφημερίδα Pyongyang Times μετέδωσε ότι «αφού έλαβε αναφορά για την πορεία των τμηματικών δοκιμών των διαφόρων οπλικών συστημάτων του πολεμικού πλοίου και τη σύνθεση του ολοκληρωμένου συστήματος λειτουργίας, εξέφρασε ικανοποίηση για το γεγονός ότι οι κύριες εργασίες για την υψηλή τεχνολογία και τον πυρηνικό εξοπλισμό του ναυτικού προχωρούν σταδιακά, όπως έχει προγραμματιστεί.

Ακόμη, είπε ότι όπως είχε τονίσει και στο παρελθόν, το περιβάλλον ασφάλειας γύρω από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας γίνεται όλο και ισχυρότερο μέρα με τη μέρα και η επικρατούσα κατάσταση απαιτεί από εμάς να προβούμε σε ριζική και ταχεία αλλαγή της υπάρχουσας στρατιωτικής θεωρίας και πρακτικής και σε ταχεία επέκταση της πυρηνικοποίησης.

Χαρακτηρίζοντας τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις Ηνωμένων Πολιτειών – Νότιας Κορέας που θα ξεκινήσουν εκ νέου από τώρα ως “σαφή έκφραση της πρόθεσης να παραμείνουν εχθρικοί και αντιμαχόμενοι προς τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας”, ο Κιμ Γιονγκ Ουν υπογράμμισε ότι η εντατικοποίηση των στρατιωτικών δεσμών Ηνωμένων Πολιτειών – Νότιας Κορέας και η επίδειξη δύναμης αποτελούν την πλέον προφανή εκδήλωση της βούλησης να πυροδοτήσουν έναν πόλεμο και την πηγή της καταστροφής του περιβάλλοντος ειρήνης και ασφάλειας στην περιοχή».