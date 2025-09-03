Με την κόρη του εμφανίστηκε στην Κίνα ο Κιμ Γιονγκ Ουν - Ποια είναι η πιθανή διάδοχος του «θρόνου»

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έφτασε στο Πεκίνο την Τρίτη για την πρώτη του επίσκεψη στην Κίνα έπειτα από χρόνια, συνοδευόμενος από την κόρη του, Κιμ Τζου Αε, η οποία θεωρείται επίσης η διάδοχός του, σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας (NIS).

Το νεαρό κορίτσι πιστεύεται ότι είναι περίπου 12 ή 13 ετών, και η πρώτη της εμφάνιση εκτός της πατρίδας της σηματοδοτεί έναν πιθανό ρόλο ως διάδοχος του «θρόνου» της Βόρειας Κορέας, υποστηρίζει μία ειδικός σε θέματα ανατροφής παιδιών.

Το ανήλικο κορίτσι παρουσιάστηκε για πρώτη φορά δημόσια στη Βόρεια Κορέα το 2022.

Ντυμένη με ένα κομψό μαύρο κοστούμι, η Κιμ Τζου Αε ακολούθησε τον πατέρα της καθώς τους υποδέχονταν αξιωματούχοι του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος πριν από την στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο, για την 80ή επέτειο της παράδοσης της Ιαπωνίας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η διαμόρφωση μιας διαδόχου

Μια ειδικός σε θέματα ανατροφής παιδιών προειδοποίησε ότι η παρουσίαση της Κιμ Τζου Αε στη διεθνή σκηνή σε τόσο νεαρή ηλικία μπορεί να έχει συνέπειες για το νεαρό κορίτσι.

«Την διαμορφώνουν για να αναλάβει έναν ρόλο, αντί να την υποστηρίζουν ώστε να ανακαλύψει ποια είναι ως άτομο, και αυτή η πίεση μπορεί να έχει τεράστιο αντίκτυπο στην ψυχική της υγεία», δήλωσε η Kirsty Ketley στο Fox News Digital.

Ντυμένη με ένα κομψό μαύρο κοστούμι, η Κιμ Τζου Αε ακολούθησε τον πατέρα της καθώς τους υποδέχονταν αξιωματούχοι του Κομμουνιστικού Κόμματος πριν από την στρατιωτική παρέλαση της Κίνας. KCNA μέσω KNS/AFP

«Ακόμη και ο πιο προσεκτικά προετοιμασμένος διάδοχος, όπως θα μπορούσε να είναι αυτή, θα δυσκολευόταν όταν θα αναλάμβανε την ηγεσία, ακόμη και σε μεταγενέστερο στάδιο της ζωής του.

«Είναι πιθανό ότι βρίσκεται υπό συνεχή καθοδήγηση, αλλά αυτό δεν αφαιρεί το συναισθηματικό βάρος του να αποφασίζεται το μέλλον σου σε τόσο μικρή ηλικία».

Ο δικτάτορας της Βόρειας Κορέας και η κόρη του έφυγαν από την Πιονγιάνγκ τη Δευτέρα για να παρακολουθήσουν τη διεθνή εκδήλωση που συμμετείχαν 26 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, μεταβαίνοντας στην Κίνα με θωρακισμένο τρένο, προκειμένου να παρακολουθήσουν τη μεγαλύτερη επίδειξη στρατιωτικής δύναμης που έχει γίνει ποτέ στη χώρα.

Αγάπη για το σκι και την ιππασία

Μέχρι στιγμής, η Kim Ju Ae έχει εμφανιστεί σε εκτόξευση πυραύλου τον Νοέμβριο του 2022 και σε άλλες δημόσιες εκδηλώσεις στη Βόρεια Κορέα τον Ιούνιο.

Η NIS έχει ισχυριστεί ότι η Kim Ju Ae αγαπά το σκι, την ιππασία και την κολύμβηση και ότι παρακολουθεί ιδιωτικά μαθήματα στο σπίτι της στην Πιονγιάνγκ, σύμφωνα με το Associated Press. Λέγεται επίσης ότι εμφανίζεται σε γραμματόσημα της Βόρειας Κορέας.

Η κόρη του ηγέτη της Βόρειας Κορέας έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση το 2022. KCNA μέσω KNS/AFP

Η Ketley είπε ότι η κόρη του Κιμ θα πρέπει να δοκιμάζει τα όριά της σε σχετικά ασφαλή περιβάλλοντα.

«Η Κιμ Τζου Αε δεν απολαμβάνει τις συνήθεις πολυτέλειες, επειδή ο χώρος παιχνιδιού της είναι πλέον οι στρατιωτικές παρελάσεις και οι συναντήσεις με παγκόσμιους ηγέτες», προειδοποίησε η Ketley.

«Αν και μπορεί να προστατεύεται και να εκπαιδεύεται προσεκτικά, εσωτερικά μπορεί να βιώνει άγχος, σύγχυση ή ακόμα και μοναξιά. Η έντονη δημόσια πίεση μπορεί να εμποδίσει την συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών».

Η κατά λάθος αποκάλυψη της γέννησής της

Παρά την παγκόσμια παρουσίασή της την Τρίτη, το κοινό δεν γνωρίζει την ακριβή ηλικία της Κιμ Τζου Αε. Πιστεύεται ότι είναι η δεύτερη από τα τρία παιδιά του Κιμ Γιονγκ Ουν και της συζύγου του, Ρι Σολ-Τζου, καθώς ο δικτάτορας παραμένει μυστικοπαθής όσον αφορά την οικογένειά του, σύμφωνα με τη New York Post.

Ο παλαίμαχος αστέρας του ΝΒΑ Ντένις Ρόντμαν αποκάλυψε κατά λάθος την ύπαρξη του κοριτσιού πριν από μια δεκαετία σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Guardian.

Κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού του στην Πιονγιάνγκ το 2013, ο Ρόντμαν είπε στους δημοσιογράφους ότι «κράτησε στην αγκαλιά του το μωρό Τζου Αε», αποκαλώντας τον Κιμ Γιονγκ Ουν «καλό πατέρα».

«Αν ήμουν σύμβουλος του Κιμ Γιονγκ Ουν, θα τον προέτρεπα να ισορροπήσει την έκθεση της κόρης του στην εξουσία με ευκαιρίες για μια φυσιολογική ζωή, όπως φιλίες, παιχνίδι και πιθανότητες αποτυχίας, που είναι τα δομικά στοιχεία για την ανάπτυξη ανθεκτικότητας», είπε ο Ketley.

