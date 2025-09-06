ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Τραμπ έχει αποφασίσει την επόμενη πόλη στην οποία θα αναπτυχθεί Εθνοφρουρά

Στρατιώτες της Εθνικής Φρουράς φτάνουν στο αρχηγείο της Εθνικής Φρουράς της Περιφέρειας της Κολούμπια, στην Ουάσινγκτον

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Παρασκευή πως έχει ήδη αποφασίσει ποια θα είναι η επόμενη αμερικανική μεγαλούπολη όπου θα αναπτυχθούν δυνάμεις της Εθνοφρουράς, με στόχο την καταπολέμηση της εγκληματικότητας. Ωστόσο, απέφυγε να αποκαλύψει ποια είναι η συγκεκριμένη πόλη.

Η στρατηγική «νόμου και τάξης»

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος έχει αναφερθεί δημόσια σε διάφορες πόλεις που κυβερνώνται από Δημοκρατικούς δημάρχους. Στη λίστα του βρέθηκαν η Βαλτιμόρη, το Σικάγο και η Νέα Ορλεάνη, τις οποίες ο Τραμπ έχει στοχοποιήσει ως παραδείγματα περιοχών με υψηλά ποσοστά εγκληματικότητας.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη γενικότερη εκστρατεία του για «νόμο και τάξη», μια πολιτική γραμμή που χρησιμοποιεί συχνά για να δείξει αποφασιστικότητα στην αντιμετώπιση της βίας στους δρόμους και να ασκήσει πίεση στις τοπικές δημοκρατικές ηγεσίες.

Ουάσιγκτον ως προπομπός

Ήδη στην Ουάσιγκτον, ομοσπονδιακές δυνάμεις και μονάδες της Εθνοφρουράς έχουν αναπτυχθεί, με την κυβέρνηση να υποστηρίζει πως η παρουσία τους είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της ασφάλειας. Η εμπειρία αυτή φαίνεται να λειτουργεί ως πρότυπο για μελλοντικές επιχειρήσεις σε άλλες πόλεις.

