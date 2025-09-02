Νέο δικαστικό «μπλόκο» κατά Τραμπ: Απαγόρευση στην ανάπτυξη εθνοφρουρών στην Καλιφόρνια

Μέλη της Εθνοφρουράς της Περιφέρειας της Κολούμπια στέκονται δίπλα σε ένα στρατιωτικό όχημα MATV και σαρώνουν την περιοχή καθώς περιπολούν έξω από το σταθμό Union Station, τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον. (AP Photo/Jose Luis Magana)

Ομοσπονδιακός δικαστής απαγόρευσε σήμερα στην κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αναπτύξει την Εθνοφρουρά στην Καλιφόρνια για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.

Ο Περιφερειακός Δικαστής Τσαρλς Μπρέγιερ, που έχει την έδρα του στο Σαν Φρανσίσκο, εξέδωσε αυτήν την εντολή για την Βόρεια Περιφέρεια της Καλιφόρνιας. Παράλληλα ωστόσο, ανέστειλε την εφαρμογή αυτών των ασφαλιστικών μέτρων μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ αναμένεται ότι θα ασκήσει έφεση.

Ο Τραμπ διέταξε τον Ιούνιο να αναπτυχθούν 4.000 Εθνοφρουροί και 700 εν ενεργεία Πεζοναύτες στο Λος Άντζελες, μετά τις διαμαρτυρίες για τις ευρείας κλίμακας επιδρομές για τη σύλληψη μεταναστών στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ. Η απόφαση αυτή πυροδότησε εντάσεις στην πόλη και καταδικάστηκε από τους Δημοκρατικούς που λένε ότι ο πρόεδρος χρησιμοποιεί τον στρατό για να καταπνίξει τις αντιδράσεις στη σκληρή μεταναστευτική πολιτική του.

Η υπόθεση αυτή εγείρει νέα, νομικά ερωτηματικά σχετικά με τις προεδρικές εξουσίες.

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ προσέφυγε στα δικαστήρια κατά της εντολής Τραμπ με το σκεπτικό ότι η ανάπτυξη των στρατιωτών παραβιάζει έναν νόμο του 19ου αιώνα, τον αποκαλούμενο Posse Comitatus, που περιορίζει δραστικά τη χρήση του ομοσπονδιακού στρατού για την επιβολή του νόμου στις Πολιτείες. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι το Σύνταγμα επιτρέπει κατ’ εξαίρεση στους προέδρους να χρησιμοποιούν τον στρατό για να προστατεύουν τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους και την ομοσπονδιακή περιουσία.

Τον Ιούνιο ο Μπρέγιερ είχε κρίνει και πάλι ότι η ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στην Καλιφόρνια ήταν κατά πάσα πιθανότατα παράνομη, όμως η απόφαση αυτή ανατράπηκε μία εβδομάδα αργότερα από το 9ο Περιφερειακό Εφετείο.

Η τριήμερη δίκη που ολοκληρώθηκε στις 13 Αυγούστου αφορούσε τις ενέργειες των στρατιωτών αφού αναπτύχθηκαν για να βοηθήσουν τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους και τους πράκτορες της υπηρεσίας μετανάστευσης. Οι δικηγόροι της Γενικής Εισαγγελίας της Καλιφόρνιας προσπάθησαν να δείξουν ότι οι στρατιώτες εκτελούσαν καθήκοντα αστυνομικών –για παράδειγμα, έστηναν περιμέτρους ασφαλείας και συνέλαβαν δύο άτομα– και η παρουσία τους δεν ήταν αναγκαία, ευθύς εξαρχής. Προειδοποίησαν ότι μια απόφαση υπέρ της κυβέρνησης Τραμπ θα σηματοδοτούσε μια «τεράστια και άνευ προηγουμένου αλλαγή στον ρόλο του στρατού στην κοινωνία μας».

Οι νομικοί σύμβουλοι της κυβέρνησης από την άλλη προσπάθησαν να αποδείξουν ότι οι στρατιώτες ενεργούσαν αποκλειστικά και μόνο για να προστατεύσουν τους ομοσπονδιακούς πράκτορες από πιθανές απειλές και ότι παρέμειναν εντός των νομίμων ορίων.

Ο Μπρέγιερ φάνηκε να ανησυχεί για το γεγονός ότι υπάρχουν λίγα όρια σε ό,τι αφορά τη διακριτική ευχέρεια των επικεφαλής του στρατού να αποφασίζουν πότε είναι αναγκαία αυτή η προστασία.

Πολλές χιλιάδες στρατιώτες παρέμεναν ακόμη στο Λος Άντζελες όταν διεξαγόταν η δίκη, μολονότι οι κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας είχαν σταματήσει προ πολλού. Οι στρατιώτες χρησιμοποιήθηκαν ως δύναμη ασφαλείας κατά τη διάρκεια επιδρομών σε καλλιέργειες κάνναβης έξω από την πόλη και ως επίδειξη δύναμης για την αποτροπή διαμαρτυριών σε ένα δημοφιλές πάρκο, κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης των πρακτόρων της υπηρεσίας μετανάστευσης, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη δίκη.

Με άλλη απόφαση, ο Τραμπ έστειλε Εθνοφρουρούς να περιπολούν στην πρωτεύουσα Ουάσινγκτον, υποστηρίζοντας ότι μαστίζεται από την εγκληματικότητα. Η απόφαση του Μπρέγιερ είναι απίθανο να επηρεάσει την κατάσταση εκεί, αφού ο πρόεδρος έχει μεγαλύτερο περιθώριο κινήσεων σε ό,τι αφορά την ομοσπονδιακή Περιφέρεια της Κολούμπια απ’ ό,τι στις Πολιτείες.

