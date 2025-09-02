Γούντι Αλλεν: «Ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν ευγενικός και με χαρισματική προσωπικότητα»

«Ηταν πολύ ευγενικός, με χαρισματική προσωπικότητα, πολύ καλός σε αυτό που έπρεπε να κάνει, τα έκανε όλα σωστά και είχε σωστή αίσθηση της σόουμπιζ. Θα μπορούσα να τον σκηνοθετήσω, αν με άφηνε τώρα που είναι πρόεδρος, θα έκανα θαύματα», σχολίασε ο Γούντι Αλλεν για τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο podcast του Μπιλ Μάχερ, Club Random. Ο γνωστός σκηνοθέτης τόνισε ότι «ο Τραμπ ήταν πολύ καλός ηθοποιός και χάρηκα πολύ που δούλεψα μαζί του» για τη συνεργασία τους στην ταινία του, «Διασημότητες» όπου ο Τραμπ εμφανίζεται να δίνει μια μίνι συνέντευξη σε μια δημοσιογράφο για τα μελλοντικά του σχέδια στις κατασκευές. «Σκοπεύω να αγοράσω το ναό του Αγίου Πατρικίου. Ισως να τον κατεδαφίσω και να φτιάξω στη θέση του ένα πολύ ωραίο και πολύ ψηλό κτίριο», είχε πει.

Δείτε τη συνέντευξη του Γούντι Αλλεν:

Απορίας άξιο

Ο Γούντι Αλλεν συνέχισε λέγοντας ότι στις εκλογές του 2024 ψήφισε την Κάμαλα Χάρις και ότι διαφωνεί σχεδόν με όλες τις πολιτικές που ακολουθεί ο Τραμπ. Παράλληλα εξέφρασε την απορία του σχετικά με την απόφαση του Αμερικανού προέδρου να ασχοληθεί με την πολιτική. «Η πολιτική είναι πονοκέφαλος, άγχος και κρίσιμες αποφάσεις. Τον Τραμπ τον έβλεπα στα παιχνίδια των Knicks, του άρεσε να παίζει γκολφ, να είναι στην κριτική επιτροπή διαγωνισμών ομορφιάς και γενικά του άρεσε να κάνει χαλαρά και απολαυστικά πράγματα. Είναι απορίας άξιο πώς κάποιος αποφασίζει ξαφνικά να ασχοληθεί με την πολιτική».

Πρόσφατα ο Γούντι Αλλεν έγινε αντικείμενο κριτικής καθώς έδωσε το παρόν σε φεστιβάλ κινηματογράφου της Μόσχας όπου βραβεύτηκε για το σύνολο της προσφοράς του αλλά στη συνέχεια ανασκεύασε λέγοντας ότι «όσον αφορά στον πόλεμο της Ουκρανίας θεωρώ ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι τελείως λάθος».