Τραμπ: Χτύπησε και δεύτερο πλοίο σε σκάφος καρτέλ ναρκωτικών από τη Βενεζουέλα - Τρεις νεκροί

Οι ΗΠΑ έπληξαν και δεύτερο πλοίο που σύμφωνα με την κυβέρνηση Τραμπ μετέφερε ναρκωτικά. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι τρεις επιβαίνοντες σκοτώθηκαν κατά την επίθεση, συμπληρώνοντας ότι διεξήχθη σε διεθνή ύδατα.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε δεύτερο πλήγμα σε ένα πλοίο που φέρεται να ανήκε σε καρτέλ ναρκωτικών της Βενεζουέλας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η επίθεση, η οποία έλαβε χώρα σε διεθνή ύδατα, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ατόμων. Ο ίδιος υποστήριξε ότι το πλοίο μετέφερε μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης και φαιντανύλης.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ περιέγραψε την επίθεση ως «κινητικό πλήγμα» εναντίον «εξαιρετικά βίαιων καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών και ναρκοτρομοκρατών» στην περιοχή ευθύνης της Νότιας Διοίκησης των ΗΠΑ. Στην ίδια ανάρτηση, ανέβασε ένα βίντεο που έδειχνε ένα σκάφος να εκρήγνυται και να παίρνει φωτιά, χωρίς ωστόσο να είναι δυνατή η ανεξάρτητη επιβεβαίωση της αυθεντικότητάς του.

Η απουσία επίσημων αποδείξεων και η έλλειψη διαφάνειας από την κυβέρνηση Τραμπ έχουν εγείρει ερωτήματα. Το Πεντάγωνο δεν έχει δηλώσει δημόσια τι είδους ναρκωτικά μετέφερε το πλοίο, ούτε τι όπλα χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση.Επιπλέον, ορισμένοι νομικοί εμπειρογνώμονες εκφράζουν αμφιβολίες για τη νομιμότητα του πλήγματος, καθώς η απόφαση να ανατιναχθεί ένα ύποπτο πλοίο αντί να κατασχεθεί και να συλληφθεί το πλήρωμά του είναι εξαιρετικά ασυνήθιστη.

Μιλώντας αργότερα από το Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είχαν αποδείξεις και στοιχεία ότι τα σκάφη ανήκαν σε ναρκο-τρομοκρατικές ομάδες. «Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να δείτε το φορτίο - ήταν σκορπισμένο σε όλο τον ωκεανό - μεγάλες σακούλες κοκαΐνης και φαιντανύλης παντού», είπε. «Τα καταγράψαμε. Ήταν πολύ προσεκτικό, γιατί ξέρουμε ότι εσείς θα μας κυνηγούσατε. Είμαστε πολύ προσεκτικοί».«Λέμε στα καρτέλ αυτή τη στιγμή ότι θα τα σταματήσουμε κι αυτά», είπε.

Ο Τραμπ συνέχισε λέγοντας ότι η διακίνηση ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ μέσω θαλάσσης είχε μειωθεί στο πλαίσιο των πρόσφατων προσπαθειών, αλλά αναγνώρισε ότι τα ναρκωτικά εξακολουθούσαν να εισέρχονται στη χώρα από ξηράς.

Στο ναδίρ οι σχέσεις ΗΠΑ-Βενεζουέλας

Λίγο νωρίτερα, ο Βενεζολάνος ομόλογός του Νικολάς Μαδούρο δήλωσε ότι το Καράκας θα αμυνθεί ενάντια στην «επιθετικότητα» των ΗΠΑ, αποκαλώντας τον κορυφαίο διπλωμάτη της Αμερικής Μάρκο Ρούμπιο «άρχοντα του θανάτου και του πολέμου». Οι εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών κλιμακώθηκαν μετά την ανάπτυξη πολεμικών πλοίων από τις ΗΠΑ στη νότια Καραϊβική σε αυτό που αξιωματούχοι χαρακτήρισαν ως επιχειρήσεις κατά των ναρκωτικών, πραγματοποιώντας μια επίθεση που σκότωσε 11 άτομα.

Οι σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βενεζουέλας είναι τεταμένες εδώ και χρόνια. Η κυβέρνηση Τραμπ κατηγορούσε επανειλημμένα τον Μαδούρο για διασυνδέσεις με εμπόριο ναρκωτικών, αυξάνοντας μάλιστα την αμοιβή για τη σύλληψή του στα 50 εκατομμύρια δολάρια. Ο Μαδούρο από την πλευρά του έχει επανειλημμένα κατηγορήσει τις ΗΠΑ ότι επιδιώκουν την ανατροπή του.

Οι ΗΠΑ, και πολλές άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν έχουν αναγνωρίσει την επανεκλογή του Μαδούρο τον Ιούλιο του 2024, επικαλούμενοι στοιχεία που συγκέντρωσε η αντιπολίτευση με τη βοήθεια ανεξάρτητων παρατηρητών, τα οποία δείχνουν ότι ο αντίπαλός του, Εντμούντο Γκονζάλες, κέρδισε τις εκλογές με σαρωτική νίκη.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επίσης κατηγορήσει τον Μαδούρο ότι ηγείται ενός καρτέλ ναρκωτικών που ονομάζεται «Καρτέλ των Ήλιων» και προσφέρουν αμοιβή 50 εκατομμυρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψή του. Ο Μαδούρο αρνήθηκε τους ισχυρισμούς και κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «ιμπεριαλιστική κίνηση» για την καθαίρεσή του.

Έχει καλέσει τους Βενεζολάνους να καταταγούν στην πολιτοφυλακή και στο παρελθόν έχει χρησιμοποιηθεί κυρίως για την αύξηση του αριθμού των μελών της σε πολιτικές συγκεντρώσεις και παρελάσεις. Οι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα έχουν αναφέρει ότι πιέζονται να ενταχθούν στην πολιτοφυλακή.

