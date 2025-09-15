Τραμπ: Θέλει να κηρύξει την Ουάσινγκτον σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να κηρύξει κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης στην Ουάσινγκτον και να θέσει την πρωτεύουσα υπό άμεσο ομοσπονδιακό έλεγχο, αφού η δήμαρχος της πόλης, Μιούριελ Μπάουζερ, δήλωσε ότι η αστυνομία της δεν θα συνεργαστεί με την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (Ice), της οποίας οι πράκτορες έχουν συλλάβει υπόπτους για παράνομες δραστηριότητες και έχουν κατηγορηθεί ότι κάνουν φυλετικά προφίλ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέλαβε την ευθύνη του Τμήματος Μητροπολιτικής Αστυνομίας (MPD) της πόλης στις 11 Αυγούστου για 30 ημέρες, ενεργοποιώντας την Εθνοφρουρά και αναπτύσσοντας ομοσπονδιακούς αξιωματικούς με στόχο όπως διεμήνυσε να καταπολεμήσει την εγκληματικότητα και την αστεγία, σε μία κίνηση που θεωρήθηκε ευρέως ως ένα ακόμη παράδειγμα ομοσπονδιακής υπερβολής.

Η Ουάσινγκτον έχει υποφέρει στο παρελθόν από την ένοπλη βία, αλλά το ποσοστό βίαιης εγκληματικότητας βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 30 ετών, ποσοστό πολύ χαμηλότερο από άλλες Δημοκρατικές πολιτείες.

Η 30ήμερη κήρυξη έκτακτης ανάγκης του Τραμπ έχει λήξει, αλλά πάνω από 2.000 στρατιώτες της εθνοφρουράς περιπολούν την περιοχή - σύμφωνα με πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων αρκετών εκατοντάδων που έχουν σταλεί από πολιτείες που διοικούνται από Ρεπουμπλικάνους. Δεν είναι σαφές πότε θα ολοκληρωθεί η αποστολή τους. Η Μπάουζερ εξέδωσε εκτελεστικό διάταγμα στις αρχές του μήνα που απαιτούσε συνεχή συντονισμό μεταξύ των τοπικών αρχών επιβολής του νόμου και διαφόρων ομοσπονδιακών εταίρων, αν και η Ice αποκλείστηκε.

Ο Τραμπ κατηγόρησε τους «Ριζοσπαστικούς Αριστερούς Δημοκρατικούς» ότι πίεσαν την Μπάουζερ να ενημερώσει την κυβέρνηση για την έλλεικψη συνεργασίας με την Ice, προσθέτοντας ότι εάν η αστυνομία σταματούσε τη συνεργασία με την Ice, «το έγκλημα θα επέστρεφε με ορμή».

«Προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ουάσινγκτον, Μην ανησυχείτε, είμαι μαζί σας και δεν θα επιτρέψω να συμβεί αυτό. Θα κηρύξω κατάσταση έκτακτης ανάγκης και θα θέσω την περιοχή υπό ομοσπονδιακό έλεγχο, αν χρειαστεί!»

