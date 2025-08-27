Ο Τραμπ επεκτείνει τον έλεγχό του στην Ουάσιγκτον - Αναλαμβάνει τη διαχείριση και του Union Station

Ο Υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι το υπουργείο του αναλαμβάνει τη διαχείριση του Union Station, του κεντρικού συγκοινωνιακού κόμβου στην Ουάσιγκτον, αφαιρώντας την από την Amtrak, σε ένα ακόμη παράδειγμα του πώς η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ασκεί την εξουσία της στην πρωτεύουσα της χώρας.

Ο Ντάφι έκανε την ανακοίνωση σε δήλωσή του, λίγο πριν συναντήσει τον πρόεδρο της Amtrak, Ρότζερ Χάρις, στο Union Station για την παρουσίαση του NextGen Acela, του νέου τρένου υψηλής ταχύτητας της σιδηροδρομικής εταιρείας.

Ο υπουργός είπε ότι το Union Station, που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση με τα πόδια από το Καπιτώλιο των ΗΠΑ, είχε «περιέλθει σε κατάσταση παραμέλησης» ενώ θα έπρεπε να αποτελεί «πηγή υπερηφάνειας» για την πόλη.

«Με την ανάκτηση της διαχείρισης του σταθμού, θα συμβάλουμε ώστε αυτή η πόλη να γίνει ασφαλής και όμορφη, με ένα κλάσμα του κόστους», δήλωσε ο Ντάφι.

Τα λόγια του Ντάφι θύμισαν τις δηλώσεις του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε την περασμένη εβδομάδα ότι θέλει 2 δισ. δολάρια από το Κογκρέσο για να καλλωπίσει την Ουάσιγκτον, στο πλαίσιο της καταστολής που εφαρμόζει στην πόλη. Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος έχει στείλει χιλιάδες στρατιώτες της Εθνοφρουράς και ομοσπονδιακούς αστυνομικούς στην Ουάσιγκτον, σε μια προσπάθεια να καταπολεμήσει το βίαιο έγκλημα, το οποίο υποστήριξε ότι είχε στραγγαλίσει την πόλη.

Τα στατιστικά στοιχεία του τοπικού αστυνομικού τμήματος δείχνουν ότι το βίαιο έγκλημα στην Ουάσιγκτον έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια, όμως ο Τραμπ αντέτεινε, χωρίς να παρουσιάσει αποδείξεις, ότι οι αριθμοί ήταν παραποιημένοι.

Στρατιώτες της Εθνοφρουράς έχουν αναλάβει περιπολίες μέσα και γύρω από το Union Station από τότε που ο Τραμπ ξεκίνησε την εκστρατεία κατά του εγκλήματος νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Ο Αντιπρόεδρος JD Vance και ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ αποδοκιμάστηκαν έντονα από αντιπάλους της ομοσπονδιακής παρέμβασης, όταν επισκέφθηκαν τους στρατιώτες εκεί την περασμένη εβδομάδα.

Κατά την παρουσίαση του νέου τρένου την Τετάρτη, ο Ντάφι θα μιλήσει επίσης για το τι κάνει η κυβέρνηση ώστε να μετατρέψει το Union Station σε κόμβο συγκοινωνιών παγκόσμιας κλάσης, σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του Υπουργείου Μεταφορών.

Ο Ντάφι είχε πιέσει την Amtrak σχετικά με την εγκληματικότητα στο Union Station σε επιστολή του προς τον διευθυντή λειτουργιών της τον Μάρτιο και είχε ζητήσει επικαιροποιημένο σχέδιο για το πώς σκόπευε να βελτιώσει τη δημόσια ασφάλεια εκεί.