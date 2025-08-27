Τραμπ: Συγκαλεί ευρεία σύσκεψη στον Λευκό Οίκο για την «επόμενη μέρα» στη Γάζα

Ο Αμερικανός πρόεδρος προεδρεύει σε συζητήσεις για το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας μετά από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου Ισραήλ–Χαμάς

Τραμπ: Συγκαλεί ευρεία σύσκεψη στον Λευκό Οίκο για την «επόμενη μέρα» στη Γάζα

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλάει κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στον Λευκό Οίκο, την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025, στην Ουάσινγκτον. 

AP
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα προεδρεύσει σήμερα σε ευρεία σύσκεψη στον Λευκό Οίκο με αντικείμενο την «επόμενη μέρα» στη Γάζα, όπως ανακοίνωσε ο ειδικός απεσταλμένος του Στιβ Γουίτκοφ.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Γουίτκοφ στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, η αμερικανική κυβέρνηση καταρτίζει «πολύ πλήρες σχέδιο» που αφορά την ανοικοδόμηση και τη διαχείριση της κατάστασης στον παλαιστινιακό θύλακα, ο οποίος έχει υποστεί τεράστιες καταστροφές έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια σφοδρών συγκρούσεων.

Η στρατηγική των ΗΠΑ

Η Ουάσιγκτον επιχειρεί να διαμορφώσει ένα πλαίσιο σταθερότητας για τη Γάζα, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται τόσο στην ανθρωπιστική διάσταση όσο και στην ασφάλεια της περιοχής. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει δώσει ακόμη λεπτομέρειες για το περιεχόμενο του σχεδίου, ωστόσο κυβερνητικές πηγές αφήνουν να εννοηθεί ότι στόχος είναι η εμπλοκή διεθνών παραγόντων και η εξασφάλιση μιας διαδικασίας που θα αποτρέψει νέα ανάφλεξη.

Το αδιέξοδο στη Λωρίδα της Γάζας

Μετά από σχεδόν δύο χρόνια συγκρούσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, η Γάζα παραμένει μια κατεστραμμένη περιοχή, με το μεγαλύτερο μέρος των υποδομών της να έχει καταστραφεί και τον πληθυσμό της να βιώνει ανθρωπιστική κρίση. Η αμερικανική πρωτοβουλία, αν και φιλόδοξη, θα κριθεί από την ικανότητα να επιτύχει συναινέσεις τόσο στο εσωτερικό της Παλαιστίνης όσο και μεταξύ των περιφερειακών δυνάμεων.

