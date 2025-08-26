Γάζα: Η φονική επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ μπορεί να αλλάξει την πορεία του πολέμου του Ισραήλ

Η freelance δημοσιογράφος Mariam Dagga, 33 ετών, που εργαζόταν για το Associated Press κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα φωτογραφίζεται στη Χαν Γιουνίς, στις 14 Ιουνίου 2024 - Η Mariam Dagga ήταν μεταξύ των 4 δημοσιογράφων που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του βομβαρδισμού στο νοσοκομείο Νάσερ στη Γάζα από το Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός έχει ήδη αναλάβει την ευθύνη για το χτύπημα στο νοσοκομείο Νάσερ στον καταυλισμό της Χαν Γιούνις στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, τη Δεύτερα, καθιστώντας ανίσχυρη τη δικαιολογία να πρόκειται για ατύχημα.

Σύμφωνα με τους Παλαιστινίους, 20 άτομα σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων τέσσερις δημοσιογράφοι και πέντε μέλη του ιατρικού προσωπικού. Ακολούθησε δεύτερο πλήγμα, το οποίο καταγράφηκε σε ζωντανή μετάδοση από τηλεοπτικό συνεργείο. Δείχνει σαφώς ότι μεταξύ των θυμάτων ήταν και μια ομάδα διάσωσης.

Υπό άλλες συνθήκες ένα τέτοιο περιστατικό θα μπορούσε να δώσει τέλος στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με ανάλυση της Haaretz, το Ισραήλ διέπραξε ένα έγκλημα πολέμου που μεταδόθηκε ζωντανά σε όλο τον κόσμο.

Έπειτα από περίπου δύο χρόνια πολέμου, το περιστατικό της Δευτέρας αντιμετωπίστηκε με σχεδόν πλήρη αδιαφορία από την ισραηλινή πλευρά. Ανταποκρινόμενος στην καταδίκη της Δύσης και των διεθνών μέσων ενημέρωσης, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε συγγνώμη. Μια κίνηση που ήρθε λίγο αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ πληροφορήθηκε το χτύπημα και εμφανίστηκε ως έκπληκτος. Μετά τον Νετανιάχου, σειρά πήρε ο εκπρόσωπος των IDF, ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, ο οποίος εξέφρασε ομοίως τη λύπη του.

Χάος στη Χαν Γιούνις μετά την επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ EPA (ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Το ισραηλινό δίκτυο Channel 12 έσπευσε να αναφέρει ότι οκτώ από τους νεκρούς ταυτοποιήθηκαν ως τρομοκράτες και να ονομάσει τους ομήρους που είχαν κρατηθεί στο νοσοκομείο. Εν τω μεταξύ, συντάκτης του Channel 14 επέπληξε ασυνήθιστα τον Νετανιάχου για «παραληρητική ανακοίνωση».

Η αιματοβαμμένη φωτογραφική μηχανή της freelance δημοσιογράφου του Associated Press Mariam Dagga, η οποία σκοτώθηκε στον διπλό ισραηλινού βομβαρδισμό του νοσοκομείου «Νάσσερ» στη Χαν Γιουνίς, στις 25 Αυγούστου 2025 Family Handout

Η Mariam Abu Dagga ήταν μια από τους δημοσιογράφους που έχασαν τη ζωή τους στη φονική επίθεση κατά του νοσοκομείου. Η 33χρονη φωτορεπόρτερ γνώριζε καλά τον κίνδυνο που διέτρεχε η ζωή της στο παλαιστινιακό έδαφος, ωστόσο συνέχισε αδιάκοπα να καταγράφει τα γεγονότα, προκειμένου ο κόσμος να δει την πραγματικότητα και τη φρίκη του πολέμου.

Επιθέσεις σαν αυτή σε νοσοκομείο απαιτούν έγκριση από κάποιον ιδιαίτερα υψηλόβαθμο, πχ. υποστράτηγο. Σύμφωνα με τις αρχικές έρευνες των IDF που έγιναν τη Δευτέρα, φαίνεται ότι δεν δόθηκε τέτοια έγκριση. Η απάντηση του στρατού δείχνει ότι τα πυρά στόχευαν άτομα που κρατούσαν κάμερες στην οροφή και είχαν παρατηρηθεί εκεί αρκετές φορές τις τελευταίες ημέρες. Όλα έδειχναν να πρόκειται για παρατηρητήριο της Χαμάς, το οποίο παρακολουθούσε τις ισραηλινές δυνάμεις.

Την ίδια ώρα όμως, ήταν γνωστό ότι δημοσιογράφοι εργάζονταν στην περιοχή του νοσοκομείου και μετέδιδαν ειδήσεις από εκεί. Το επιχείρημα λοιπόν, ότι το χτύπημα οφείλεται σε ατύχημα γίνεται ακόμα πιο δύσκολα πιστευτό, δεδομένου ότι οι IDF ανακοίνωσαν πρόσφατα ότι σκότωσαν σκόπιμα μέλη του προσωπικού των μέσων ενημέρωσης που εργάζονταν για το δίκτυο Al Jazeera με την αιτιολογία ότι ήταν επίσης μέλη της Χαμάς.

Το περιστατικό της Δευτέρας δεν θα οδηγήσει άμεσα στο τέλος του πολέμου στη Γάζα. Ωστόσο, μπορεί να συμβάλει σε ένα σωρευτικό αποτέλεσμα. Επιβεβαιώνει όσα γνωρίζουμε για την ένταση και την εξάντληση των τακτικών και εφεδρικών μονάδων, ένα βάρος που σύντομα θα φέρουν δεκάδες χιλιάδες ακόμα έφεδροι τους οποίους ο στρατός σκοπεύει να καλέσει για την προγραμματισμένη επιχείρηση κατάληψης της πόλης της Γάζας. Όλα αυτά συνδέονται με τη σαφώς διατυπωμένη θέση του αρχηγού του γενικού επιτελείου Eyal Zamir, ο οποίος τώρα θέλει να καταλήξει σε συμφωνία για την επιστροφή των ομήρων ή τουλάχιστον των μισών από αυτούς.

Ο Τραμπ ξαναείπε τη Δευτέρα ότι ένας ή δύο από τους 20 ζωντανούς ομήρους μπορεί, στην πραγματικότητα, να μην είναι πλέον ζωντανοί. Το Ισραήλ το αρνείται σθεναρά και αρχίζει να υποψιάζεται ότι κάποιος στην κυβέρνηση δίνει παραπλανητικές πληροφορίες στον πρόεδρο ή τον αποκλείει σκόπιμα από τις πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση, ο Τραμπ φαίνεται όλο και πιο αποσυνδεδεμένος από τα γεγονότα στη Γάζα.

Από την άλλη πλευρά, προέβλεψε επίσης ότι «μέσα στις επόμενες δύο έως τρεις εβδομάδες, θα έχετε ένα αρκετά καλό νέο, πιθανόν το οριστικό τέλος του πολέμου». Να σημειωθεί όμως, πως έχουν ήδη ακουστεί τέτοιες υποσχέσεις, όλες τους ανεκπλήρωτες τόσο για τον πόλεμο στη Γάζα όσο και γι’ αυτόν στην Ουκρανία. Κι όμως, φαίνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι ο μόνος που εξακολουθεί να είναι σε θέση να επιβάλει μια συμφωνία και, ως αποτέλεσμα, το τέλος του πολέμου στη Γάζα.

*Με πληροφορίες από Haaretz

