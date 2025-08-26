Γάζα: Το «διπλό χτύπημα» του Ισραήλ, οι τακτικές Αλ Κάιντα και η «συγγνώμη» Νετανιάχου

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι, ανάμεσά τους έξι δημοσιογράφοι, σκοτώθηκαν τη Δευτέρα έπειτα από διπλή αεροπορική επίθεση του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ, στη νότια Γάζα.

Η επίθεση, που μεταδόθηκε ζωντανά από το ιορδανικό κανάλι Al-Ghad, κατέγραψε άοπλους διασώστες τη στιγμή που παρασύρονταν από τα πυρά. Αρχικά επλήγη ο τέταρτος όροφος του νοσοκομείου και λίγη ώρα αργότερα ακολούθησε δεύτερο πλήγμα στο ίδιο σημείο, τακτική γνωστή ως «διπλό χτύπημα» (double-tap).

Η Γερμανία εξέφρασε «σοκ» για την επίθεση, ενώ το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ υπογράμμισε ότι «νοσοκομεία και δημοσιογράφοι δεν μπορεί να αποτελούν στόχους», καλώντας σε λογοδοσία. Παρά τις διεθνείς αντιδράσεις, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έκανε λόγο για «τραγικό ατύχημα», αν και ισραηλινά μέσα μετέδωσαν ότι η επιχείρηση εγκρίθηκε από την ανώτατη στρατιωτική διοίκηση.

Τακτικές τρομοκρατικών οργανώσεων

Η τακτική του «διπλού χτυπήματος» έχει χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα σε συγκρούσεις ανά τον κόσμο – από το καθεστώς Άσαντ στη Συρία έως τρομοκρατικές οργανώσεις όπως η Αλ Κάιντα, οι Ταλιμπάν και το Ισλαμικό Κράτος, αλλά και από ρωσικές και αμερικανικές δυνάμεις στο πλαίσιο επιχειρήσεων.

Δεν είναι η πρώτη φορά

Στη Γάζα, η πρακτική αυτή έχει καταγραφεί και σε προηγούμενες ισραηλινές επιθέσεις, με διασώστες και πολίτες να γίνονται στόχοι λίγο μετά το πρώτο χτύπημα. Μαρτυρίες αναφέρουν ακόμη και δευτερογενείς επιθέσεις μέρες αργότερα, σε συγγενείς που έψαχναν στα ερείπια των σπιτιών τους.

Στο στόχαστρο οι δημοσιογράφοι

Οι δημοσιογράφοι παραμένουν στην πρώτη γραμμή του κινδύνου. Μόνο τη Δευτέρα σκοτώθηκαν οι Μοχάμεντ Σαλάμα και Άχμεντ Αμπού Αζίζ του Middle East Eye, μαζί με ανταποκριτές του Reuters, του Associated Press και του Al Jazeera. Συνολικά, σύμφωνα με διεθνείς οργανώσεις, περισσότεροι από 240 δημοσιογράφοι έχουν χάσει τη ζωή τους στη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, αριθμός που επιβεβαιώνει και ο ΟΗΕ.

