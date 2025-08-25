Γάζα – Η συγγνώμη Νετανιάχου για τη φονική επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ: «Λυπούμαστε βαθιά»
«Το Ισραήλ εκφράζει βαθιά λύπη για το τραγικό περιστατικό, ο πόλεμος είναι κατά των τρομοκρατών της Χαμάς», ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός
Το Ισραήλ «εκφράζει βαθιά λύπη» για τις επιθέσεις του IDF στο νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις σήμερα το πρωί (25/08), σύμφωνα με δήλωση του πολιτικού γραφείου του Μπενιαμίν Νετανιάχου, εν μέσω παγκόσμιας κατακραυγής για την επίθεση, η οποία σκότωσε 20 Παλαιστινίους, μεταξύ των οποίων ήταν πέντε δημοσιογράφοι, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Λωρίδας της Γάζας που ελέγχονται από τη Χαμάς.
«Το Ισραήλ εκφράζει βαθιά λύπη για το τραγικό ατύχημα που σημειώθηκε σήμερα στο νοσοκομείο Νάσερ, στη Γάζα. Το Ισραήλ εκτιμά το έργο των δημοσιογράφων, του ιατρικού προσωπικού και όλων των αμάχων. Οι στρατιωτικές αρχές διεξάγουν ενδελεχή έρευνα», αναφέρεται στην ανακοίνωση, η οποία δημοσιεύτηκε μόνο στα αγγλικά.
«Ο πόλεμος είναι εναντίον των τρομοκρατών της Χαμάς. Οι δίκαιοι στόχοι μας είναι η ήττα της Χαμάς και η επιστροφή των ομήρων μας», προστίθεται στην ανακοίνωση.