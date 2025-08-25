Γάζα – Η συγγνώμη Νετανιάχου για τη φονική επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ: «Λυπούμαστε βαθιά»

Το Ισραήλ «εκφράζει βαθιά λύπη» για τις επιθέσεις του IDF στο νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις σήμερα το πρωί (25/08), σύμφωνα με δήλωση του πολιτικού γραφείου του Μπενιαμίν Νετανιάχου, εν μέσω παγκόσμιας κατακραυγής για την επίθεση, η οποία σκότωσε 20 Παλαιστινίους, μεταξύ των οποίων ήταν πέντε δημοσιογράφοι, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Λωρίδας της Γάζας που ελέγχονται από τη Χαμάς.

«Το Ισραήλ εκφράζει βαθιά λύπη για το τραγικό ατύχημα που σημειώθηκε σήμερα στο νοσοκομείο Νάσερ, στη Γάζα. Το Ισραήλ εκτιμά το έργο των δημοσιογράφων, του ιατρικού προσωπικού και όλων των αμάχων. Οι στρατιωτικές αρχές διεξάγουν ενδελεχή έρευνα», αναφέρεται στην ανακοίνωση, η οποία δημοσιεύτηκε μόνο στα αγγλικά.

Israel deeply regrets the tragic mishap that occurred today at the Nasser Hospital in Gaza.



Israel values the work of journalists, medical staff, and all civilians. The military authorities are conducting a thorough investigation.



Our war is with Hamas terrorists. Our just… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) August 25, 2025

«Ο πόλεμος είναι εναντίον των τρομοκρατών της Χαμάς. Οι δίκαιοι στόχοι μας είναι η ήττα της Χαμάς και η επιστροφή των ομήρων μας», προστίθεται στην ανακοίνωση.