Γάζα: Τέσσερις δημοσιογράφοι μεταξύ των 15 νεκρών από ισραηλινό χτύπημα στο νοσοκομείο Νάσερ

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από ισραηλινή επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ανάμεσά τους και τέσσερις δημοσιογράφοι, όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας.

Ο εικονολήπτης Χούσαμ αλ Μάσρι, ένας από τους δημοσιογράφους που σκοτώθηκε στο πλήγμα αυτό, συνεργαζόταν με το Reuters, ενώ ο φωτοειδησεογράφος Χάτεμ Χαλέντ, επίσης συνεργάτης του πρακτορείου αυτού, τραυματίστηκε, επεσήμαναν οι αξιωματούχοι.

Images show the immediate aftermath of a deadly Israeli strike on Gaza’s Nasser Hospital, which killed at least 15 people, including four journalists, with smoke filling the air, a body on the top floor of the targeted building, and people rushing to help the injured, including… pic.twitter.com/McsuO2flYG — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 25, 2025

Από την πλευρά του το al Jazeera μετέδωσε σήμερα ότι ένας από τους δημοσιογράφους του σκοτώθηκε στη Γάζα, τρεις εβδομάδες αφού πλήγμα του ισραηλινού στρατού σκότωσε τέσσερις δημοσιογράφους του τηλεοπτικού δικτύου και δύο ανεξάρτητους δημοσιογράφους.

?Civil defense teams were targeted by an Israeli airstrike during a live broadcast on Al-Ghad TV, the attack was the second on Nasser Hospital, killing journalist , Reuters photographer Hossam Al-Masry and others. pic.twitter.com/uy8Dk2PEAq — Inés El-Hajj|Stories from Palestine ?? (@InesElhajj) August 25, 2025

Ο θάνατος του Μοχαμάντ Σαλάμα «επιβεβαιώθηκε», δήλωσε στο AFP εκπρόσωπος του al Jazeera. Ο τέταρτος δημοσιογράφος που σκοτώθηκε εργαζόταν για το NBC.

