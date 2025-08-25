Γάζα: Τέσσερις δημοσιογράφοι μεταξύ των 15 νεκρών από ισραηλινό χτύπημα στο νοσοκομείο Νάσερ
Συνολικά δεκαπέντε άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τέσσερις δημοσιογράφοι που εργάζονται για τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, φέρονται να έχουν σκοτωθεί
Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από ισραηλινή επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ανάμεσά τους και τέσσερις δημοσιογράφοι, όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας.
Ο εικονολήπτης Χούσαμ αλ Μάσρι, ένας από τους δημοσιογράφους που σκοτώθηκε στο πλήγμα αυτό, συνεργαζόταν με το Reuters, ενώ ο φωτοειδησεογράφος Χάτεμ Χαλέντ, επίσης συνεργάτης του πρακτορείου αυτού, τραυματίστηκε, επεσήμαναν οι αξιωματούχοι.
Από την πλευρά του το al Jazeera μετέδωσε σήμερα ότι ένας από τους δημοσιογράφους του σκοτώθηκε στη Γάζα, τρεις εβδομάδες αφού πλήγμα του ισραηλινού στρατού σκότωσε τέσσερις δημοσιογράφους του τηλεοπτικού δικτύου και δύο ανεξάρτητους δημοσιογράφους.
Ο θάνατος του Μοχαμάντ Σαλάμα «επιβεβαιώθηκε», δήλωσε στο AFP εκπρόσωπος του al Jazeera. Ο τέταρτος δημοσιογράφος που σκοτώθηκε εργαζόταν για το NBC.