«Όσοι δεν εγκαταλείψουν τη Γάζα, πρέπει να πεθάνουν ή να παραδοθούν», αναφέρει Ισραηλινός υπουργός

Σε πρόσφατη συνάντηση, ο αρχηγός του ισραηλινού επιτελείου στρατού, Εγιάλ Ζαμίρ, είχε έντονη διαφωνία με τους σκληροπυρηνικούς υπουργούς της κυβέρνησης Νετανιάχου, Μπεζαλέλ Σμότριτς (Οικονομικών) και Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ (Εθνικής Ασφαλείας), σχετικά με την εκκένωση του άμαχου πληθυσμού στη δοκιμασμένη Γάζα.

Ο Ζαμίρ ανέφερε ότι ο IDF δεν είναι σίγουρος πόσο χρόνο θα απαιτούσε η διαδικασία. «Δώσαμε εντολή για ταχεία επιχείρηση», ανέφερε ο Ζαμίρ, απαντώντας στις πιέσεις.

Ο Σμότριτς φέρεται να είπε: «Κατά τη γνώμη μου, μπορείτε να τους πολιορκήσετε. Όποιος δεν εκκενώσει, μην τον αφήσετε να φύγει. Χωρίς νερό, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, μπορούν να λιμοκτονήσουν ή να παραδοθούν. Αυτό θέλουμε και εσείς είστε ικανοί να το κάνετε», σύμφωνα με το Channel 12 και τους Times of Israel.

Ο Ζαμίρ εξήγησε ότι ο IDF δεν επικεντρώνεται μόνο στη Γάζα, αλλά επιχειρεί και σε άλλες περιοχές, όπως τη Χαν Γιουνίς και τη Ράφα. Αντιδρώντας στον Σμότριτς, ο Ζαμίρ φέρεται να του είπε: «Δεν καταλαβαίνετε τίποτα. Δεν ξέρετε τι είναι μία ταξιαρχία ή ένα τάγμα. Χρειάζεται χρόνος».

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο κορυφαίος του σύμβουλος, Ρον Ντέρμερ, φέρεται να τόνισαν ότι το Ισραήλ απολαμβάνει την πλήρη υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά έχει περιορισμένο χρονικό πλαίσιο για την ολοκλήρωση της στρατιωτικής επιχείρησης στη Γάζα.

Οι δύο αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο Τραμπ επιθυμεί μία γρήγορη και αποφασιστική ενέργεια, χωρίς να επιτρέπει τη συνέχιση του πολέμου με τη Χαμάς, σύμφωνα με τα ισραηλινά Μέσα ενημέρωσης.