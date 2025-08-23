«Όσοι δεν εγκαταλείψουν τη Γάζα, πρέπει να πεθάνουν ή να παραδοθούν», αναφέρει Ισραηλινός υπουργός

«Όποιος δεν εκκενώσει, μην τον αφήσετε να φύγει», φέρεται να είπε ο Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς

Newsbomb

«Όσοι δεν εγκαταλείψουν τη Γάζα, πρέπει να πεθάνουν ή να παραδοθούν», αναφέρει Ισραηλινός υπουργός
GETTY.
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε πρόσφατη συνάντηση, ο αρχηγός του ισραηλινού επιτελείου στρατού, Εγιάλ Ζαμίρ, είχε έντονη διαφωνία με τους σκληροπυρηνικούς υπουργούς της κυβέρνησης Νετανιάχου, Μπεζαλέλ Σμότριτς (Οικονομικών) και Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ (Εθνικής Ασφαλείας), σχετικά με την εκκένωση του άμαχου πληθυσμού στη δοκιμασμένη Γάζα.

Ο Ζαμίρ ανέφερε ότι ο IDF δεν είναι σίγουρος πόσο χρόνο θα απαιτούσε η διαδικασία. «Δώσαμε εντολή για ταχεία επιχείρηση», ανέφερε ο Ζαμίρ, απαντώντας στις πιέσεις.

Ο Σμότριτς φέρεται να είπε: «Κατά τη γνώμη μου, μπορείτε να τους πολιορκήσετε. Όποιος δεν εκκενώσει, μην τον αφήσετε να φύγει. Χωρίς νερό, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, μπορούν να λιμοκτονήσουν ή να παραδοθούν. Αυτό θέλουμε και εσείς είστε ικανοί να το κάνετε», σύμφωνα με το Channel 12 και τους Times of Israel.

Ο Ζαμίρ εξήγησε ότι ο IDF δεν επικεντρώνεται μόνο στη Γάζα, αλλά επιχειρεί και σε άλλες περιοχές, όπως τη Χαν Γιουνίς και τη Ράφα. Αντιδρώντας στον Σμότριτς, ο Ζαμίρ φέρεται να του είπε: «Δεν καταλαβαίνετε τίποτα. Δεν ξέρετε τι είναι μία ταξιαρχία ή ένα τάγμα. Χρειάζεται χρόνος».

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο κορυφαίος του σύμβουλος, Ρον Ντέρμερ, φέρεται να τόνισαν ότι το Ισραήλ απολαμβάνει την πλήρη υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά έχει περιορισμένο χρονικό πλαίσιο για την ολοκλήρωση της στρατιωτικής επιχείρησης στη Γάζα.

Οι δύο αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο Τραμπ επιθυμεί μία γρήγορη και αποφασιστική ενέργεια, χωρίς να επιτρέπει τη συνέχιση του πολέμου με τη Χαμάς, σύμφωνα με τα ισραηλινά Μέσα ενημέρωσης.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:07ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Αγριογούρουνα μέσα στις γραμμές του τρένου - Κίνδυνος εκτροχιασμού

23:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Πεντάρα η Άρσεναλ, πήρε… μπροστά ο Γιόκερες

23:00ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Μαζικές διαδηλώσεις κατά της φιλοξενίας αιτούντων άσυλο σε ξενοδοχεία - Πραγματοποιήθηκαν και αντιδιαδηλώσεις - Δείτε φωτογραφίες

22:59ΚΟΣΜΟΣ

Όταν το σώμα μάς προδίδει: Γιατί λάμπουμε όταν λέμε ψέματα;

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Παξοί: Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας – H 4χρονη Αμέλια θα γιόρταζε τα γενέθλιά της σε τρεις μέρες – «Είμαι έτοιμη να πεθάνω», λέει η γιαγιά της

22:43ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο βίντεο: Φλεγόμενη νταλίκα κινείται επί 8 χιλιόμετρα στην Τουρκία - Χάλασαν τα φρένα

22:42ΚΟΣΜΟΣ

Ο εγκέφαλος μετά θάνατον: Τι κάνει ο νους τα τελευταία 30 δευτερόλεπτα της ζωής;

22:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Στην αποστολή για ΑΕΛ οι Τάισον και Πέλκας

22:33ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: «Όσοι δεν εγκαταλείψουν τη Γάζα, πρέπει να πεθάνουν ή να παραδοθούν», λέει σκληροπυρηνικός υπουργός της κυβέρνησης Νετανιάχου

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Έσβησε η φωτιά στην Βάλια Κάλντα - Στις στάχτες 10 στρέμματα

22:16LIFESTYLE

Ντορέττα Παπαδημητρίου – Γιώργος Γεροντιδάκης: Περνούν μαζί τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου

22:08ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αυτοί που στρέφονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη για ψυχοθεραπεία - Και δηλώνουν ευχαριστημένοι

22:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης – Βόλος 2-0: Οι στόπερ του έδωσαν το πρώτο τρίποντο

22:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – Asteras Aktor 2-0: Λύτρωση στις καθυστερήσεις με Γιαζίτσι και Ελ Κααμπί

21:59LIFESTYLE

Η Σοφία Κουρτίδου αποκάλυψε τον λόγο που την οδήγησε στο χειρουργείο: «Πήγα στα επείγοντα…»

21:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live Super League: Ολυμπιακός - Asteras Aktor 2-0 Τελικό, σώθηκε στις καθυστερήσεις!

21:51ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Δώδεκα μετανάστες αγνοούνται στο αρχιπέλαγος των Βαλεαρίδων – Πήδηξαν από τη βάρκα

21:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο ρεκόρ προσφοράς καταλυμάτων Airbnb – Περισσότερα από 250.000 ακίνητα

21:34WHAT THE FACT

«Τα όπλα μαζικής καταστροφής δεν είναι το μόνο πρόβλημα»: Επιστήμονες κύρους προειδοποιούν για τις υπαρξιακές απειλές της ανθρωπότητας

21:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρίγκιπας Χάρι εξόργισε τους οικολόγους: Έκανε σερφ σε... τεχνητή πισίνα, δείτε το βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:50ΕΛΛΑΔΑ

Παξοί: Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας – H 4χρονη Αμέλια θα γιόρταζε τα γενέθλιά της σε τρεις μέρες – «Είμαι έτοιμη να πεθάνω», λέει η γιαγιά της

21:02ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αταλάντη με τον θάνατο 32χρονης μάνας - Συγκλονίζει ο σύζυγός της, «μου κόπηκαν τα γόνατα»

23:00ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Μαζικές διαδηλώσεις κατά της φιλοξενίας αιτούντων άσυλο σε ξενοδοχεία - Πραγματοποιήθηκαν και αντιδιαδηλώσεις - Δείτε φωτογραφίες

09:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Αδιαπραγμάτευτο το ποσό - Πιθανό «άνοιγμα» των δικαιούχων

19:52LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Το νέο μήνυμα μέσα από το σπίτι του – Σκουπίζει ξυπόλυτος με τα εσώρουχα

22:16LIFESTYLE

Ντορέττα Παπαδημητρίου – Γιώργος Γεροντιδάκης: Περνούν μαζί τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου

19:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βίντεο-ντοκουμέντο από τη σύλληψη του συζυγοκτόνου - «Δεν μετανιώνω για τίποτα» είπε προκλητικά στους αστυνομικούς

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

18:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Καλά της έκανα, αυτό της άξιζε – Δεν μετανιώνω για τίποτα» - Σοκάρει ο συζυγοκτόνος του Βόλου

20:44ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 30χρονη έγκυος πέθανε από ανακοπή καρδιάς στον Λαγκαδά

18:33ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Αφρική: Χταπόδι «ευχαρίστησε» μητέρα και κόρες αφού το διέσωσαν - Είχε «ξεβραστεί» στην στεριά - Δείτε βίντεο

21:34WHAT THE FACT

«Τα όπλα μαζικής καταστροφής δεν είναι το μόνο πρόβλημα»: Επιστήμονες κύρους προειδοποιούν για τις υπαρξιακές απειλές της ανθρωπότητας

22:42ΚΟΣΜΟΣ

Ο εγκέφαλος μετά θάνατον: Τι κάνει ο νους τα τελευταία 30 δευτερόλεπτα της ζωής;

22:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – Asteras Aktor 2-0: Λύτρωση στις καθυστερήσεις με Γιαζίτσι και Ελ Κααμπί

12:39ΥΓΕΙΑ

Κορονοϊός: Δυσάρεστα νέα 5 χρόνια μετά την πανδημία - «Χτυπάει» τους άνδρες στην ευαίσθητη περιοχή

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Παξοί: Πώς βρέθηκε η 4χρονη στην πισίνα της βίλας - Ήταν η μοναχοκόρη της οικογένειας

22:08ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αυτοί που στρέφονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη για ψυχοθεραπεία - Και δηλώνουν ευχαριστημένοι

07:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Υπόθεση Άλεξ: Φόνος, παιδεραστία ή εμπόριο οργάνων; Τα σενάρια μιας εξαφάνισης που δεν λύθηκε ποτέ

17:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στα Τρίκαλα: Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους

20:31LIFESTYLE

Η Φαίη Σκορδά απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στο εξωτερικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ