Ισραήλ: «Ξεδιάντροπο ψέμα» η κήρυξη λιμού στη Γάζα από τον ΟΗΕ - Αμφισβήτηση και από τις ΗΠΑ

«Ξεδιάντροπο ψέμα» και ακόμη μία «αντισημιτική συκοφαντία» χαρακτήρισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου την έκθεση που δημοσίευσε την Παρασκευή (22/08) το ολοκληρωμένο σύστημα ταξινόμησης της επισιτιστικής ασφάλειας (IPC) των Ηνωμένων Εθνών, που κήρυξε ότι η Γάζα βρίσκεται σε κατάσταση λιμού.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κατηγόρησε τη Χαμάς ότι κλέβει την ανθρωπιστική βοήθεια και εργαλειοποιεί την πείνα. «Το Ισραήλ δεν έχει πολιτική λιμού, αλλά πολιτική πρόληψης του λιμού». Στις ΗΠΑ, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ υιοθέτησε πιο προσεκτικό τόνο. Αν και αναγνωρίζει τη σοβαρότητα της ανθρωπιστικής κρίσης, υποστηρίζει ότι «εξετάζει αξιόπιστες αναφορές σύμφωνα με τις οποίες το IPC άλλαξε πρόσφατα τον ορισμό του λιμού».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι η Χαμάς «προωθεί ένα ψευδές αφήγημα μαζικού λιμού για να ασκήσει πολιτική πίεση» και επιμένουν στην ανάγκη παροχής βοήθειας «με παράλληλη αποτροπή της λεηλασίας από τη Χαμάς», σύμφωνα με το Times of Israel.

Η Γάζα κηρύχθηκε επίσημα σε κατάσταση λιμού την Παρασκευή. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, 514.000 κάτοικοι της Γάζας ζουν ήδη σε «καταστροφικές» συνθήκες και ο αριθμός αυτός μπορεί να φτάσει τις 641.000 μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Ο οργανισμός υπογράμμισε ότι τα όρια του οξέος υποσιτισμού και του λιμού έχουν ξεπεραστεί στο βόρειο τμήμα του θύλακα.

ΟΗΕ: «Άμεση ευθύνη» του Ισραήλ

Το Τελ Αβίβ υποστηρίζει ότι εκατομμύρια τόνοι βοήθειας έχουν εισέλθει στη Γάζα από την αρχή του πολέμου και κατηγορεί τη Χαμάς ότι έχει κατασχέσει την πλειονότητα των ανθρωπιστικών φορτίων. Η ισραηλινή κυβέρνηση προσάπτει επίσης στο IPC ότι «παραποίησε τα δικά του κριτήρια» μειώνοντας τα όρια που επιτρέπουν την κήρυξη λιμού. Το υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε την έκθεση «κατασκευασμένη» και υποσχέθηκε ότι θα καταλήξει «στα σκουπίδια των πολιτικών εγγράφων».

Από την πλευρά του, ο ΟΗΕ θεωρεί ότι το Ισραήλ φέρει άμεση ευθύνη. «Ο λιμός στη Γάζα θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί χωρίς τη συστηματική παρεμπόδιση που επέβαλε το Ισραήλ», δήλωσε στη Γενεύη ο επικεφαλής ανθρωπιστικών επιχειρήσεων Τομ Φλέτσερ. Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, υπενθύμισε ότι «η επιβολή λιμού για στρατιωτικούς σκοπούς συνιστά έγκλημα πολέμου».

Εξαπλώνεται η ανθρωπιστική κρίση

Στο πεδίο, οι σκηνές χάους πληθαίνουν. Καθημερινά, πλήθη συγκεντρώνονται στα ελάχιστα σημεία διανομής, όπου η πείνα και η βία οδηγούν συχνά σε θανάτους. Ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι ο λιμός μπορεί να εξαπλωθεί τις επόμενες εβδομάδες στις περιοχές Ντέιρ αλ Μπάλα και Χαν Γιούνις.

Από τις 7 Οκτωβρίου 2023, ημερομηνία της άνευ προηγουμένου επίθεσης της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ (1.219 νεκροί στην ισραηλινή πλευρά), η στρατιωτική απάντηση του Ισραήλ έχει προκαλέσει τουλάχιστον 62.192 θανάτους στη Γάζα, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, αριθμοί που κρίνονται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.

