Μαρτυρίες μέσα από την «κόλαση» της Γάζας: Έλληνες ιατροί περιγράφουν τον λιμό

Παλαιστίνιοι αγωνίζονται να πάρουν τρόφιμα σε μια κοινοτική κουζίνα στην πόλη της Γάζας, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, το Σάββατο 16 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Jehad Alshrafi)

Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες Ελλήνων γιατρών που βρέθηκαν στη Γάζα, εκεί όπου η φρίκη του πολέμου συναντά την ακραία πείνα και τον λιμό. Οι γιατροί που ταξίδεψαν στην πρώτη γραμμή έζησαν τον τρόμο των επιθέσεων, αλλά και την απόλυτη έλλειψη τροφής, καθώς εργάζονταν με ελάχιστα μέσα προσπαθώντας να σώσουν ζωές.

Νοσοκομεία-στόχοι βομβαρδισμών

Ο γιατρός Χρήστος Γεωργάλας περιγράφει στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ πώς μέσα σε λίγα λεπτά η αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας μετατράπηκε σε εμπειρία φρίκης. Όπως εξηγεί, στο νοσοκομείο Νάσερ, όπου είχαν λάβει οδηγίες να παραμείνουν για λόγους ασφαλείας, οι βομβαρδισμοί ήταν συνεχείς – σχεδόν κάθε 10 με 20 λεπτά.

Το ίδιο το νοσοκομείο χτυπήθηκε δύο φορές: την πρώτη καταστράφηκε πλήρως η μονάδα εγκαυμάτων, ενώ τη δεύτερη βομβαρδίστηκε το προαύλιο, όπου βρισκόταν το φαρμακείο. Ο Γεωργάλας κατέγραψε με κάμερα εικόνες από τη στιγμή της επίθεσης, όταν οι τοίχοι τραντάζονταν από τις εκρήξεις.

Πείνα και απάνθρωπες συνθήκες

Η καθημερινότητα για γιατρούς και ασθενείς ήταν η απόλυτη επιβίωση. «Τρώγαμε ένα πιάτο ρύζι την ημέρα», περιγράφει ο Έλληνας γιατρός, τονίζοντας ότι οι ελλείψεις τροφίμων και φαρμάκων κατέστησαν κάθε ιατρική πράξη τιτάνιο έργο. Πολλοί ασθενείς έχουν χάσει 10 έως 20 κιλά μέσα στους τελευταίους δύο μήνες, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που έχασαν και δικούς τους ανθρώπους στο διάστημα αυτό.

Οι παιδίατροι, όπως σημειώνει, είναι πλέον εκείνοι που αναλαμβάνουν τα πιο κρίσιμα περιστατικά, καθώς ο λιμός χτυπά πρώτα και πιο σκληρά τα παιδιά.

Δεύτερη αποστολή στη Γάζα

Ο Χρήστος Γεωργάλας βρέθηκε για δεύτερη φορά στη Λωρίδα της Γάζας, τηρώντας την υπόσχεση που είχε δώσει σε συναδέλφους του να επιστρέψει. Παρά τις απάνθρωπες συνθήκες, οι Έλληνες γιατροί παραμένουν προσηλωμένοι στον ανθρωπιστικό τους ρόλο, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους σε έναν πληθυσμό που δοκιμάζεται από τον πόλεμο και τον λιμό.

