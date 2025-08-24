Γάζα: Στρατιωτική επέμβαση του ΟΗΕ ζητά η Ιρλανδία - «Μπορεί να ξεπεραστεί το βέτο του ΣΑ»

Φωτ. Αρχείου - Ο πρόεδρος της Ιρλανδίας Μάικλ Ντ. Χίγκινις μιλάει στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2024. (AP Photo/Frank Franklin II)

Στρατιωτική επέμβαση στη Λωρίδα της Γάζας για την εγγύηση της πρόσβασης της ανθρωπιστικής βοήθειας ζήτησε το Σάββατο (24/08) ο πρόεδρος της Ιρλανδίας Μάικλ Ντ. Χίγκινς.

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ πρέπει να δημιουργήσει «μια δύναμη που θα συγκροτηθεί για να εγγυηθεί την πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας», δήλωσε ο προέδρος της νησιωτικής χώρας.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης στον ιρλανδικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTE, ο Πρόεδρος εξήγησε πώς ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών επιτρέπει στον Γενικό Γραμματέα να στείλει ένοπλες δυνάμεις, ακόμη και αν το Συμβούλιο Ασφαλείας ασκήσει βέτο στην πρωτοβουλία.

«Εάν ένα ορισμένο ποσοστό της επιτροπής της Γενικής Συνέλευσης υποστηρίξει την πρωτοβουλία, ακόμη και αν το Συμβούλιο Ασφαλείας ασκήσει βέτο για να την εμποδίσει, ο Γενικός Γραμματέας μπορεί να ζητήσει τη συγκρότηση μιας δύναμης για να διασφαλιστεί η πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας», δήλωσε.

Παλαιστίνιοι μεταφέρουν σάκους αλεύρι που ξεφορτώθηκαν από φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας στα περίχωρα της Μπεϊτ Λαχίγια, στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, το Σάββατο 23 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Abdel Kareem Hana) AP

«Το κύριο θέμα, νομίζω, είναι η παγκόσμια επαναβεβαίωση της σημασίας της Γενικής Συνέλευσης», πρόσθεσε.

«Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου δεν υπάρχει λογοδοσία», δήλωσε ο Χίγκινς στο RTE. «Και βρισκόμαστε σε μια εξαιρετική συγκυρία, όπου τρία μέλη του (ισραηλινού) υπουργικού συμβουλίου παρανομούν εξόφθαλμα, αλλά δεν ανησυχούν για το διεθνές δίκαιο».

«Το άλλο που προτείνεται τώρα είναι, στην πραγματικότητα, η διακοπή της σύνδεσης μεταξύ της Δυτικής Όχθης και της Γάζας. Η ανυπαρξία λογοδοσίας είναι η πιο επικίνδυνη απειλή για τη δημοκρατία».

Ένας από τους μεγαλύτερους επικριτές του Ισραήλ

Ο Χίγκινς είναι ανάμεσα στους πιο έντονους επικριτές του Ισραήλ στην Ευρώπη και ένας από τους πρώτους δυτικούς ηγέτες που αναγνώρισαν το παλαιστινιακό κράτος μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, μαζί με την Ισπανία και τη Νορβηγία, τον Μάιο του 2024.

«Η αναγνώριση είναι μια πράξη με ισχυρή πολιτική και συμβολική αξία», δήλωσε ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Σάιμον Χάρις σε ειδική συνέντευξη Τύπου στο Δουβλίνο τον Μάιο του 2024.

«Είναι μια έκφραση της άποψής μας ότι η Παλαιστίνη κατέχει και πρέπει να μπορεί να διεκδικήσει τα πλήρη δικαιώματα του κράτους, συμπεριλαμβανομένης της αυτοδιάθεσης, της αυτοδιοίκησης, της εδαφικής ακεραιότητας και της ασφάλειας, καθώς και της αναγνώρισης των υποχρεώσεων της Παλαιστίνης σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», τόνισε.

