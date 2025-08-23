Ισραήλ: Ο Μπένι Γκαντς προτείνει στον Νετανιάχου κυβέρνηση συνασπισμού - «Για να σωθούν οι όμηροι»

Αφού αποχώρησαν από τον κυβερνητικό συνασπισμό τα υπερορθόδοξα κόμματα, τον Ιούλιο, ο Νετανιάχου δεν διαθέτει πλέον απόλυτη πλειοψηφία στην Κνεσέτ

Newsbomb

Ισραήλ: Ο Μπένι Γκαντς προτείνει στον Νετανιάχου κυβέρνηση συνασπισμού - «Για να σωθούν οι όμηροι»
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο ηγέτης ενός κόμματος της αντιπολίτευσης στο Ισραήλ απηύθυνε έκκληση απόψε στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και στους ηγέτες δύο άλλων αντιπολιτευόμενων κομμάτων να σχηματίσουν προσωρινή κυβέρνηση ώστε να επιτύχουν την απελευθέρωση όλων των ομήρων από τη Λωρίδα της Γάζας, αποκλείοντας την ακροδεξιά από την εξουσία.

Αφού αποχώρησαν από τον κυβερνητικό συνασπισμό τα υπερορθόδοξα κόμματα, τον Ιούλιο, ο Νετανιάχου δεν διαθέτει πλέον απόλυτη πλειοψηφία στην Κνεσέτ και εξαρτάται από τους ακροδεξιούς συμμάχους του, οι οποίοι όμως αρνούνται κάθε συμφωνία με τη Χαμάς και τάσσονται υπέρ της συνέχισης του πολέμου μέχρι την εξάλειψη της παλαιστινιακής οργάνωσης.

«Καλώ τον Νετανιάχου, τον Γιαΐρ Λάπιντ και τον Άβιγκντορ Λίμπερμαν. Είναι καιρός να σχηματίσουμε μια κυβέρνηση εξαγοράς των αιχμαλώτων» είπε ο Μπένι Γκαντς, ο επικεφαλής της κεντροδεξιάς Εθνικής Ένωσης, αναφερόμενος στην απελευθέρωση των πενήντα ομήρων, ζωντανών ή νεκρών, που βρίσκονται ακόμη στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο Λάπιντ, ο αρχηγός του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης, του κεντρώου Γες Ατίντ («Υπάρχει μέλλον») διαθέτει 24 βουλευτές στο κοινοβούλιο. Ο Λίμπερμαν, του εθνικιστικού κόμματος Ισραέλ Μπεϊτινού («Το Ισραήλ είναι το σπίτι μας») έχει οκτώ έδρες, όσες και ο Γκαντς. Μαζί με τους 32 βουλευτές του δεξιού κόμματος Λικούντ του Νετανιάχου, τα τρία κόμματα θα μπορούσαν να σχηματίσουν κυβέρνηση συνασπισμού που θα διέθετε πλειοψηφία 72 εδρών στην 120μελή Κνεσέτ.

«Το καθήκον του κράτους μας είναι πάνω απ’ όλα να σώσουμε τη ζωή των Εβραίων και όλων των πολιτών. Κάθε όμηρος που διατρέχει κίνδυνο να πεθάνει θα μπορούσε να είναι ο γιος μας, η κόρη σας», είπε ο Γκαντς στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Την ίδια στιγμή, δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί διαδήλωναν, όπως κάνουν κάθε Σάββατο βράδυ, στο Ισραήλ, εκφράζοντας την υποστήριξή τους στους ομήρους και ζητώντας από την κυβέρνηση να βάλει τέλος στον πόλεμο με τη Χαμάς.

Η παλαιστινιακή οργάνωση συμφώνησε τη Δευτέρα στην πρόταση των μεσολαβητών που προβλέπει, σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές, εκεχειρία 60 ημερών κατά τη διάρκεια της οποία οι όμηροι που απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου 2023 και παραμένουν στη Γάζα θα απελευθερωθούν σε δύο φάσεις, σε αντάλλαγμα για την αποφυλάκιση εκατοντάδων Παλαιστινίων. Το βράδυ της Πέμπτης ο Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι διέταξε να ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου «υπό όρους αποδεκτούς από το Ισραήλ», χωρίς ωστόσο να κάνει καμία αναφορά στην πρόταση των μεσολαβητριών χωρών, της Αιγύπτου, των ΗΠΑ και του Κατάρ.

Η ισραηλινή κυβέρνηση πάντως δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει την αποστολή της ομάδας των διαπραγματευτών για έναν νέο γύρο συνομιλιών σε τοποθεσία που δεν έχει καθοριστεί από τους μεσολαβητές.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:25ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους - Πόσο κοστίζουν

00:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Ίδιο σκορ και οι πρώτοι τρεις βαθμοί για Ολυμπιακό, Άρη, Ατρόμητο

00:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναιτωλικός – Ατρόμητος 0-2: Καλύτεροι και νικητές οι Περιστεριώτες

00:00ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι

23:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκέρτσος για ΣΥΡΙΖΑ: «Όταν αντιπολιτεύονται ακόμη και το ηλιοβασίλεμα, τερματίζουν την πολιτική τοξικότητα»

23:50ΚΟΣΜΟΣ

Κιργιστάν: Παγιδευμένη ορειβάτης επί 10 ημέρες σε υψόμετρο 6.700 μέτρων - Σκοτώθηκε διασώστης

23:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Πέρασε τα ιατρικά και ανακοινώνεται ο Ρενάτο Σάντσες

23:42LIFESTYLE

Δανάη Μπάρκα: Ποζάρει στο Instagram με ολόσωμο μαγιό στη Σύρο – Δείτε εικόνες

23:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: 30χρονη πάτησε το «panic button» και σώθηκε από τα χέρια του πρώην συζύγου της

23:33ΕΛΛΑΔΑ

Θάσος: Νεκρός 71χρονος Γερμανός που ανασύρθηκε του από τη θάλασσα

23:32ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ο Μπένι Γκαντς προτείνει στον Νετανιάχου κυβέρνηση συνασπισμού - «Για να σωθούν οι όμηροι»

23:24ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πόλο: Ήττα στον ημιτελικό για την Εθνική Εφήβων, με την Ιταλία για το μετάλλιο

23:24ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτό είναι το supercar που έγινε sold out μέχρι το 2029, πριν καν κυκλοφορήσει στους δρόμους

23:22ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ανθρωποειδές ρομπότ κυκλοφορεί στους δρόμους της Μόσχας και μιλάει στους περαστικούς

23:16LIFESTYLE

Η συγκινητική ανάρτηση της Μίλα Γιόβοβιτς για την 16η επέτειο γάμου της με τον Πολ Άντερσον - «Είμαι τόσο τυχερή που σε έχω»

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος - Ξεσπά η κόρη του θύτη και του θύματος: «Για μένα πέθανε και αυτός. Θα πάρω εκδίκηση για ό,τι έκανε στη μάνα μου»

23:07ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Αγριογούρουνα μέσα στις γραμμές του τρένου - Κίνδυνος εκτροχιασμού

23:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Πεντάρα η Άρσεναλ, πήρε… μπροστά ο Γιόκερες

23:00ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Μαζικές διαδηλώσεις κατά της φιλοξενίας αιτούντων άσυλο σε ξενοδοχεία - Πραγματοποιήθηκαν και αντιδιαδηλώσεις - Δείτε φωτογραφίες

22:59ΚΟΣΜΟΣ

Όταν το σώμα μάς προδίδει: Γιατί λάμπουμε όταν λέμε ψέματα;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:11ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος - Ξεσπά η κόρη του θύτη και του θύματος: «Για μένα πέθανε και αυτός. Θα πάρω εκδίκηση για ό,τι έκανε στη μάνα μου»

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Παξοί: Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας – H 4χρονη Αμέλια θα γιόρταζε τα γενέθλιά της σε τρεις μέρες – «Είμαι έτοιμη να πεθάνω», λέει η γιαγιά της

23:50ΚΟΣΜΟΣ

Κιργιστάν: Παγιδευμένη ορειβάτης επί 10 ημέρες σε υψόμετρο 6.700 μέτρων - Σκοτώθηκε διασώστης

21:02ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αταλάντη με τον θάνατο 32χρονης μάνας - Συγκλονίζει ο σύζυγός της, «μου κόπηκαν τα γόνατα»

19:52LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Το νέο μήνυμα μέσα από το σπίτι του – Σκουπίζει ξυπόλυτος με τα εσώρουχα

09:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Αδιαπραγμάτευτο το ποσό - Πιθανό «άνοιγμα» των δικαιούχων

23:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: 30χρονη πάτησε το «panic button» και σώθηκε από τα χέρια του πρώην συζύγου της

07:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Υπόθεση Άλεξ: Φόνος, παιδεραστία ή εμπόριο οργάνων; Τα σενάρια μιας εξαφάνισης που δεν λύθηκε ποτέ

00:25ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους - Πόσο κοστίζουν

20:31LIFESTYLE

Η Φαίη Σκορδά απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στο εξωτερικό

11:27LIFESTYLE

Ντέμης Νικολαΐδης: Ξανά πατέρας - Έγκυος η 39χρονη σύντροφός του, Αλεξάνδρα Νικολαΐδου

18:33ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Αφρική: Χταπόδι «ευχαρίστησε» μητέρα και κόρες αφού το διέσωσαν - Είχε «ξεβραστεί» στην στεριά - Δείτε βίντεο

22:16LIFESTYLE

Ντορέττα Παπαδημητρίου – Γιώργος Γεροντιδάκης: Περνούν μαζί τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου

21:08ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Δανία: Πήραν το νεογέννητο από την μητέρα της επειδή κακοποιήθηκε μικρή από τον θετό της πατέρα

22:08ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αυτοί που στρέφονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη για ψυχοθεραπεία - Και δηλώνουν ευχαριστημένοι

20:44ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 30χρονη έγκυος πέθανε από ανακοπή καρδιάς στον Λαγκαδά

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

17:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στα Τρίκαλα: Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους

19:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βίντεο-ντοκουμέντο από τη σύλληψη του συζυγοκτόνου - «Δεν μετανιώνω για τίποτα» είπε προκλητικά στους αστυνομικούς

18:41WHAT THE FACT

Το μυστήριο του Ingo Swann: Είχε «τηλεπαθητική όραση», τον προσέλαβε η CIA για το απόρρητο πρόγραμμα Stargate

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ