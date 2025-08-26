Γάζα: Διεθνής καταδίκη κατά Ισραήλ για το «διπλό χτύπημα» σε νοσοκομείο

Φωτ. Αρχείου - Καπνός υψώνεται στον ουρανό μετά από αεροπορική επιδρομή του ισραηλινού στρατού στο Χαν Γιούνις, στη Λωρίδα της Γάζας, τη Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Mariam Dagga)

Κύμα διεθνούς καταδίκης κατά του Ισραήλ προκάλεσε η «διπλή επίθεση» του IDF και η δολοφονία δημοσιογράφων σε νοσοκομείο στη Λωρίδα της Γάζας, όπου τουλάχιστον είκοσι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

«Είμαι συγκλονισμένος από την επίθεση του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ. Οι πολίτες, οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας και οι δημοσιογράφοι πρέπει να προστατεύονται. Χρειαζόμαστε άμεση κατάπαυση του πυρός», έγραψε ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ντέιβιντ Λάμι στο X.

Horrified by Israel’s attack on Nasser hospital. Civilians, healthcare workers and journalists must be protected. We need an immediate ceasefire. — David Lammy (@DavidLammy) August 25, 2025

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Δεν είμαι ευχαριστημένος με αυτό», όταν ρωτήθηκε για την επίθεση.

Επικοινωνία Μακρόν με Εμίρη του Κατάρ

Ο Γάλλος πρόεδρος επικοινώνησε με τον Εμίρη του Κατάρ για το περιστατικό, αναφερομένος και στην κατάσταση λιμού που έχει κηρυχθεί στη Λωρίδα της Γάζας. «Η υποβάθμιση ενός πληθυσμού σε κατάσταση λιμού είναι ένα έγκλημα που πρέπει να σταματήσει αμέσως», δήλωσε σε ανάρτησή του στο X ο Εμανουέλ Μακρόν, ενώ χαρακτήρισε την επίθεση στο νοσοκομείο «απαράδεκτη».

Je viens de m’entretenir avec l’Émir du Qatar.



Nous avons échangé sur la situation dramatique à Gaza. La réduction d’une population à la famine est un crime qui doit cesser immédiatement.



Ce matin, de nouvelles frappes israéliennes sur un hôpital à Gaza ont causé la mort de… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 25, 2025

Εν τω μεταξύ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δήλωσε ότι το Ισραήλ λυπάται βαθιά για αυτό που χαρακτήρισε ως «τραγικό ατύχημα» στο νοσοκομείο Νάσερ.

Καταδίκη και από τον Καναδά

Η καναδική διπλωματία καταδίκασε το ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα, θυμίζοντας πως οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ έχουν υποχρέωση να προστατεύουν τους αμάχους σε εμπόλεμες ζώνες.

«Ο Καναδάς εκφράζει αποτροπιασμό για το ισραηλινό στρατιωτικό πλήγμα στο νοσοκομείο Νάσερ στη Γάζα, που σκότωσε πέντε δημοσιογράφους και πολλούς αμάχους, ανάμεσά τους τραυματιοφορείς και αξιωματούχους των υπηρεσιών υγείας. Οι επιθέσεις αυτού του είδους είναι απαράδεκτες», τόνισε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Διαβάστε επίσης