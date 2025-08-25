Γάζα: Νέο βίντεο καταγράφει την απαγωγή Ισραηλινού στρατιώτη από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου

Η δραματική έκκληση της μητέρας του

Γάζα: Νέο βίντεο καταγράφει την απαγωγή Ισραηλινού στρατιώτη από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου

Ο Νιμρόντ Κοέν έπεσε θύμα απαγωγής της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και έκτοτε κρατείται ως όμηρος

Το φως της δημοσιότητας είδε ένα βίντεο με την αιχμαλωσία ενός Ισραηλινού, ονόματι Νιμρόντ Κοέν, από τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζα στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η οικογένεια του Ισραηλινού στρατιώτη, που κρατείται όμηρος, ενέκρινε τη Δευτέρα τη δημοσιοποίηση βίντεο. Στα πλάνα διακρίνεται ο Κοέν να βγαίνει από ένα άρμα μάχης με τη βία από ένοπλους της Χαμάς και να οδηγείται πεζός προς τη Λωρίδα της Γάζας.

Μια φωνή στο βίντεο τον διαβεβαιώνει ότι θα επιστρέψει στο Ισραήλ.
Ο Κοέν ήταν ο μοναδικός επιζών από τους τέσσερις στρατιώτες που βρίσκονταν στο άρμα μάχης όταν δέχθηκε επίθεση με ρουκέτες και εκρηκτικά από τη Χαμάς στα σύνορα, την 7η Οκτωβρίου.

«Αυτό που βλέπετε είναι ο χειρότερος εφιάλτης κάθε μητέρας στο Ισραήλ. Το αβοήθητο παιδί μου έπεσε θύμα απαγωγής και σύρθηκε βάναυσα στην κόλαση, και ως μητέρα, δεν μπορώ να κάνω τίποτα παρά να ακούω τις σπαρακτικές κραυγές του αγαπημένου μου γιου», είπε η Βίκι Κοέν, η μητέρα του Νιμρόντ.

«Η ισραηλινή κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός και οι υπουργοί οφείλετε να μπείτε στη θέση μου. Στη θέση μιας μητέρας που δεν έχει αναπνεύσει για 689 νύχτες και μέρες. Δεν έχετε κανένα δικαίωμα να εμποδίσετε το παιδί μου να επιστρέψει σπίτι. Πρέπει να διασφαλίσετε ότι η συμφωνία θα γίνει».

Ο Νιμρόντ κρατούνταν από τη Χαμάς σε κλουβί

Ο στρατιώτης κρατούνταν σε ένα μικρό κλουβί που προοριζόταν για ζώα. Επειδή είναι στρατιώτης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων υπέμεινε εξαιρετικά σκληρές ανακρίσεις και βασανιστήρια από τους τρομοκράτες, οι οποίοι μετακινούνται κάθε φορά που ακούν τους ήχους των ισραηλινών δυνάμεων να πλησιάζουν.

Οι όμηροι που επέστρεψαν ανέφεραν επίσης ότι ο Κόεν πάσχει από δερματική ασθένεια και φέρει εξανθήματα σε όλο του το σώμα, και πιστεύεται ότι πάσχει από λοίμωξη στο αυτί.

*Με πληροφορίες από Jerusalem Post

