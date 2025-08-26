Γάζα: Το νοσοκομείο βομβαρδίστηκε γιατί εντοπίστηκε κάμερα της Χαμάς, λέει ο IDF

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοίνωσε τα πρώτα ευρήματα για τη διπλή επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ στη νότια Γάζα, που στοίχισε τη ζωή σε 20 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων πέντε δημοσιογράφοι.

Ο στρατός δήλωσε ότι εντόπισε μια κάμερα της Χαμάς στην περιοχή, η οποία φέρεται να χρησιμοποιούνταν για παρακολούθηση των δυνάμεων του IDF, και ότι έξι από τους νεκρούς ήταν «τρομοκράτες».

Η έρευνα θα επικεντρωθεί στη διαδικασία έγκρισης πριν την επίθεση και στη λήψη αποφάσεων στο πεδίο. Ο IDF επαναλαμβάνει ότι οι επιχειρήσεις του στοχεύουν αποκλειστικά στρατιωτικούς στόχους και εκφράζει τη λύπη του για οποιαδήποτε ζημιά προκλήθηκε σε αμάχους.