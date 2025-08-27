Χαμάς: Απορρίπτει τις αιτιάσεις του Ισραήλ για την επιδρομή σε νοσοκομείο

Το ισλαμιστικό κίνημα δήλωσε ότι πρόκειται για «αβάσιμους ισχυρισμους»

Newsbomb

Χαμάς: Απορρίπτει τις αιτιάσεις του Ισραήλ για την επιδρομή σε νοσοκομείο

Η freelance δημοσιογράφος Mariam Dagga, 33 ετών, που εργαζόταν για το Associated Press κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα φωτογραφίζεται στη Χαν Γιουνίς, στις 14 Ιουνίου 2024 - Η Mariam Dagga ήταν μεταξύ των 4 δημοσιογράφων που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του βομβαρδισμού στο νοσοκομείο Νάσερ στη Γάζα από το Ισραήλ

AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Χαμάς απέρριψε σήμερα το βράδυ τις δηλώσεις του ισραηλινού στρατού σε σχέση με την επιδρομή σε νοσοκομείο της Γάζας τη Δευτέρα κατά την οποία σκοτώθηκαν πέντε δημοσιογράφοι μεταξύ άλλων, χαρακτηρίζοντάς τες "αβάσιμες", σύμφωνα με ανακοίνωση του ισλαμιστικού κινήματος.

Αντιδρώντας στην "προκαταρκτική" έρευνα του ισραηλινού στρατού που εξηγεί ότι είχε βάλει στο στόχαστρο μια κάμερα που είχε τοποθετήσει η Χαμάς στη ζώνη του νοσοκομείου Νάσερ και τη χρησιμοποιούσε "για να παρακολουθεί τις ενέργειες των (ισραηλινών) δυνάμεων", το ισλαμιστικό κίνημα δήλωσε ότι πρόκειται για "αβάσιμο ισχυρισμό, που στερείται οποιωνδήποτε αποδεικτικών στοιχείων, και αποσκοπεί μόνο στην αποφυγή της νομικής και ηθικής ευθύνης για μια σφαγή".

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:38ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός και Λεωφόρος Αθηνών: Νυχτερινές διακοπές κυκλοφορίας - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί

01:35ΚΟΣΜΟΣ

Τσαντ: Επιδημία χολέρας πλήττει τους καταυλισμούς προσφύγων - Χιλιάδες κρούσματα - Δεκάδες νεκροί

01:06ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Στέλνει πολεμικά πλοία απέναντι στον αμερικανικό στολίσκο

00:45ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: Απορρίπτει τις αιτιάσεις του Ισραήλ για την επιδρομή σε νοσοκομείο

00:23ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Τέσσερις νεκροί σε πλήγματα του Ισραήλ

00:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Η Πάφος στα... αστέρια με γκολάρα του Ζάζα – Στη League Phase κι η Μπόντο Γκλιμτ!

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Ενιαίο Μητρώο Ακινήτων: Η ψηφιακή επανάσταση στη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα

23:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές: Ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει την απόκτηση του Μάντσα

23:48ΚΟΣΜΟΣ

Αποκλειστικό: Ελληνικό φορτηγό πλοίο διασώζει τώρα μετανάστες στη νότια Αδριατική

23:48ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σάμος: Εκσυγχρονίζεται το Αρχαιολογικό Μουσείο στο Βαθύ

23:37LIFESTYLE

Ο Άρης Μουγκοπέτρος έκανε νέα επέμβαση στο χέρι του – Το βίντεο μετά το χειρουργείο

23:26LIFESTYLE

Χάρισον Φορντ: Αποκάλυψε το μυστικό του επιτυχημένου γάμου του

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες εντόπισαν την προέλευση ενός μυστηριώδους ραδιοκύματος που στάλθηκε στη Γη

23:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι ευχές του Ντόναλντ Τραμπ στο ζευγάρι Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι: Πολλή τύχη

23:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Η Καϊράτ Αλμάτι έκανε το θαύμα της, απέκλεισε τη Σέλτικ στα πέναλτι!

23:15ΑΠΟΨΕΙΣ

Η 89η ΔΕΘ γιορτάζει τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της

23:06ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Apple αποκάλυψε την ημερομηνία παρουσίασης των iPhone 17

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Οχάιο: Πνίγηκε 4χρονο αγόρι σε λίμνη - Το πέταξε η μητέρα του για να το... δώσει στον Θεό

22:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Κουκουλοφόροι εισέβαλαν σε σούπερ μάρκετ - Άρπαξαν 5.500 ευρώ και εξαφανίστηκαν

22:45LIFESTYLE

Δημήτρης Κωνσταντάρας: Η σπάνια φωτογραφία από τον στρατό και η αποκάλυψη του Λάμπρου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:00ΕΛΛΑΔΑ

Αρχάνθρωπος των Πετραλώνων: Επιστήμονες χρονολόγησαν το κρανίο - «Είναι 277.000 ετών, δεν ανήκει στο είδος μας»

23:48ΚΟΣΜΟΣ

Αποκλειστικό: Ελληνικό φορτηγό πλοίο διασώζει τώρα μετανάστες στη νότια Αδριατική

18:18ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Ο ταύρος «κέρδισε» την ταυρομαχία και σκότωσε 22χρονο - Κατέληξε και θεατής από το σοκ

01:38ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός και Λεωφόρος Αθηνών: Νυχτερινές διακοπές κυκλοφορίας - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί

19:55ΚΟΣΜΟΣ

Ο Γολγοθάς της «Ζόρα»: Κακοποιήθηκε σεξουαλικά ως παιδί και μαγνητοσκοπήθηκε - Η έκκλησή της στον Έλον Μασκ να «κατέβουν» οι σύνδεσμοι από το Χ

17:19ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανός στρατιώτης με κομμένο λαιμό κατάφερε να σωθεί - Τον πέταξαν σε λάκκο θεωρώντας τον νεκρό

14:24ΚΟΣΜΟΣ

«Μαμά, είμαι εγώ»: Η συγκλονιστική ιστορία της Τζέισι Ντάγκαρ που πέρασε 18 χρόνια αιχμάλωτη

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

20:29ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Ανήλικος Λίβυος βίασε τουρίστρια σε θάμνο μπροστά στον Πύργο του Άιφελ

15:48ΚΟΣΜΟΣ

«Όσο πιο βρώμικο, τόσο το καλύτερο»: Η 21χρονη που βγάζει 9.000 ευρώ τον μήνα

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Τα 10 δραματικά μερόνυχτα - Στο πλευρό της μέχρι το τέλος ο Ντέμης Νικολαΐδης

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες εντόπισαν την προέλευση ενός μυστηριώδους ραδιοκύματος που στάλθηκε στη Γη

10:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εργασιακό νομοσχέδιο: Πότε εργαζόμενος απολύεται χωρίς να υπογράψει

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία της ανθρωπότητας: Επιστήμονες κατάφεραν να γυρίσουν πίσω στο χρόνο σωματίδιο

20:26LIFESTYLE

Η Taylor Swift και ο Travis Kelce αρραβωνιάστηκαν! - Δείτε το εντυπωσιακό δαχτυλίδι

22:26ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δήμος Αθηναίων κατηγορεί τους... προηγούμενους για τα νεκρά ζώα στο Άλσος Χωροφυλακής - Τι απαντούν

21:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Στα ύψη η τιμή του κρέατος – Το μοσχάρι θα ξεπεράσει τα 20 ευρώ το κιλό

22:45LIFESTYLE

Δημήτρης Κωνσταντάρας: Η σπάνια φωτογραφία από τον στρατό και η αποκάλυψη του Λάμπρου

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτό είναι το επεισόδιο που τον έστειλε στο Δρομοκαΐτειο - «Είναι επικίνδυνος...»

00:45ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: Απορρίπτει τις αιτιάσεις του Ισραήλ για την επιδρομή σε νοσοκομείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ