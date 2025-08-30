Ουάσιγκτον: Επαφές αξιωματούχων Κίνας και ΗΠΑ για το εμπόριο

Ένας εργαζόμενος προετοιμάζει εμπορευματοκιβώτια για εκφόρτωση σε φορτηγό πλοίο στο λιμάνι Yangluo στο Wuhan, στην επαρχία Hubei της κεντρικής Κίνας.

Ο απεσταλμένος της Κίνας για το εμπόριο, Λι Τσενγκγκάνγκ, πραγματοποίησε επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες από τις 27 έως τις 29 Αυγούστου, σύμφωνα με ανακοίνωση του κινεζικού υπουργείου Εμπορίου. Στο πλαίσιο αυτό, συναντήθηκε με αξιωματούχους των αμερικανικών υπουργείων Οικονομικών και Εμπορίου, καθώς και με εκπροσώπους του Γραφείου του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ.

Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην πορεία εφαρμογής προηγούμενων συμφωνιών, σε μια περίοδο όπου οι εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από ένταση αλλά και αμοιβαία εξάρτηση.

Ανάγκη διαχείρισης διαφορών

Σύμφωνα με τον Λι, το βασικό ζητούμενο είναι η διαχείριση των διαφορών και η διεύρυνση της συνεργασίας μέσω «διαλόγου και διαβούλευσης σε ίση βάση». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την πρόθεση του Πεκίνου να διατηρήσει ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον, τη στιγμή που ζητήματα όπως οι δασμοί, η τεχνολογία και η πρόσβαση στις αγορές παραμένουν αγκάθια στις διμερείς σχέσεις.

Παρά τις συνεχιζόμενες τριβές, Κίνα και Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να αποτελούν τους δύο μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους σε παγκόσμιο επίπεδο.

