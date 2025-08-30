Μόσχα και Πεκίνo τάσσονται κατά των δασμών Τραμπ - Η συνέντευξη Πούτιν στο κινέζικο πρακτορείο

Μόσχα και Πεκίνο διαμηνύουν ότι θα συνεχίσουν να μάχονται ενάντια σε κυρώσεις που θεωρούν άδικες και ανασταλτικές για την παγκόσμια ανάπτυξη

Newsbomb

Μόσχα και Πεκίνo τάσσονται κατά των δασμών Τραμπ - Η συνέντευξη Πούτιν στο κινέζικο πρακτορείο

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και αριστερά ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, ενώ συνομιλούν μέσω διερμηνέα κατά τη διάρκεια της παρέλασης στις 9 Μαϊου 2025 στη Μόσχα, για την «Ημέρα της Νίκης»

Photo host agency RIA Novosti
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ρωσία και η Κίνα δηλώνουν αποφασισμένες να αντιταχθούν σε κυρώσεις που, όπως υποστηρίζουν, εισάγουν διακρίσεις και περιορίζουν τη δυναμική του παγκόσμιου εμπορίου. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, σε συνέντευξή του στο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, τόνισε ότι οι δύο χώρες βλέπουν τέτοια μέτρα ως τροχοπέδη για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη σε διεθνές επίπεδο.

Στρατηγική συνεργασία πριν την επίσκεψη του Πούτιν

Η τοποθέτηση αυτή ήρθε παραμονές της επίσκεψης του ρώσου προέδρου στην Κίνα. Το Πεκίνο αποτελεί τον σημαντικότερο εμπορικό εταίρο της Μόσχας, ιδιαίτερα μετά την κλιμάκωση των δυτικών κυρώσεων που έχουν περιορίσει τις σχέσεις της Ρωσίας με την Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Η ατζέντα της συνάντησης αναμένεται να εστιάσει στην ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ειδικά στον ενεργειακό και τεχνολογικό τομέα.

Μείωση εμπορικών φραγμών

Ο Πούτιν υπογράμμισε ότι Μόσχα και Πεκίνο θα συνεχίσουν να εργάζονται για τη μείωση των ανταποδοτικών εμπορικών φραγμών. Το μήνυμα αυτό εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική των δύο χωρών να δημιουργήσουν ένα πιο ανεξάρτητο πλαίσιο συνεργασίας, ικανό να αντέξει στις πιέσεις της Δύσης.

Το ταξίδι Πούτιν στην Κίνα

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα ταξιδέψει την Κυριακή στην Κίνα για τετραήμερη επίσημη επίσκεψη, την πρώτη από τον Μάιο του προηγούμενου έτους. Θα συμμετάσχει αρχικά στη διήμερη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης η οποία θα διεξαχθεί στην πόλη Τιαντζίν. Ακολούθως θα μεταβεί στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και θα παραστεί στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την 80ή επέτειο από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με την επίσημη συνθηκολόγηση της Ιαπωνίας.

«Η οικονομική συνεργασία, το εμπόριο και η βιομηχανική συνεργασία μεταξύ των χωρών μας προχωρούν σε πολλούς τομείς», αναφέρει ο Πούτιν. «Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μου, θα συζητήσουμε σίγουρα σχετικά με περαιτέρω προοπτικές για αμοιβαία επωφελή συνεργασία και νέα βήματα για την εντατικοποίησή της προς όφελος των λαών της Ρωσίας και της Κίνας», συμπληρώνει.

Η τετραήμερη επίσκεψη του Πούτιν στην Κίνα ακολουθεί την ιστορική σύνοδο της Αλάσκας, όπου ο ρώσος πρόεδρος και ο αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ συζήτησαν για τη διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, χωρίς όμως να επιτευχθεί αξιοσημείωτη πρόοδος.

Μετά τη ρήξη των δεσμών της Δύσης με τη Μόσχα λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022, η Κίνα στήριξε την οικονομία της Ρωσίας αγοράζοντας πετρέλαιο και πουλώντας αγαθά – από αυτοκίνητα έως ηλεκτρονικά είδη –, εκτοξεύοντας το διμερές εμπόριο σε ρεκόρ 245 δισεκ. δολαρίων το 2024.

Οι ηγέτες της Ρωσίας και της Κίνας είχαν διακηρύξει το 2022 μια στρατηγική συνεργασία «άνευ ορίων». Ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Σι Τζινπίνγκ έχουν συναντηθεί περισσότερες από 40 φορές την τελευταία δεκαετία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:54ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αναμένεται να ανακαλέσουν βίζες Παλαιστινίων αξιωματούχων πριν τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

03:32ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν υπόσχεται «όμορφη ζωή» στις οικογένειας αυτών που σκοτώθηκαν στη Ρωσί

02:49ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα και Πεκίνo τάσσονται κατά των δασμών Τραμπ - Η συνέντευξη Πούτιν στο κινέζικο πρακτορείο

02:32ΚΟΣΜΟΣ

Πεζεσκιάν: Το Ιράν δεν επιζητεί πόλεμο - Κατηγορεί Ισραήλ και ΗΠΑ ότι θέλουν να το καταστρέψουν

01:59ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νέα δικαστικά εμπόδια για Τραμπ - «Παράνομοι» οι δασμοί κρίνει εφετείο

01:35ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καβάλα: Ηλικιωμένη ανασύρθηκε δίχως τις αισθήσεις από την θάλασσα

01:08ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ενέκριναν την πώληση Patriot στην Ουκρανία

00:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Κλείσιμο με πτώση για το χρηματιστήριο

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Ο Λευκός Οίκος απαντά στον Μακρόν: Ο Τραμπ συνεχίζε να εργάζεται για συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι

23:56ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μονή Σινά: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στηρίζει τον αρχιεπίσκοπο Δαμιανό - Αναθεώρηση του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Κρήτης

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Σφοδρή επίθεση Λευκού Οίκου κατά του Politico - «Επιχείρηση ξένης επιρροής» κατά Στιβ Γουίτκοφ

23:34ΚΑΙΡΟΣ

Με «δύο πρόσωπα» ο καιρός το Σαββατοκύριακο - Βροχές, καταιγίδες αλλά και άνοδος της θερμοκρασίας

23:33LIFESTYLE

Ράνια Τζίμα: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια της κόρης της – «Γέμισες την αγκαλιά μου»

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Μηχανή παρέσυρη γιαγιά και τη σκότωσε - Τραυματίας η 8χρονη εγγονή

23:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Πορτογαλία – Σερβία 69-80: Νίκη στο… ρελαντί και «2 στα 2»

23:22ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Μαντλίν: Αποφυλακίζεται ο κύριος ύποπτος για την απαγωγή της

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Ψήφισμα της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης κατά του Ισραήλ: Ζητά εμπάργκο από όλες τις χώρες

23:11ΕΘΝΙΚΑ

Παυλόπουλος: Όταν η Τουρκία απειλεί τα νησιά της Ελλάδας, είναι προσβλητική για την ΕΕ η συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Άμυνα

23:00TRAVEL

Θάσος: Το κρυμμένο διαμάντι του Αιγαίου - Από τη Γκιόλα στις αρχαιότητες

22:49ΑΠΟΨΕΙΣ

Ακροβατεί σε ένα σχοινί η Γαλλία 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:28ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: Οι αντιφάσεις της πλευράς της 45χρονης για το τροχαίο με την Porsche - Ήταν εκείνη η οδηγός;

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Ο «άγνωστος» Φράνσις Αντετοκούνμπο – Ποιος είναι ο μεγάλος αδελφός από τους AntetokounBros

20:02ΥΓΕΙΑ

Ούτε το κρέας ούτε τα τηγανητά: Αυτή είναι η πιο επικίνδυνη τροφή για την καρδιά - Χρειάζεται 600 ημέρες για να αποβληθεί από το σώμα

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Αμέλια Έρχαρτ: Βρέθηκε το εξαφανισμένο αεροπλάνο της μετά από 90 χρόνια; Ερευνητές λένε... «ναι»!

20:27ΚΟΣΜΟΣ

Νέο φρικιαστικό βίντεο από την επίθεση της Χαμάς δημοσίευσε το Ισραήλ - Εκτέλεσαν πατέρα μπροστά στα παιδιά του

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία - εξπρές το Σαββατοκύριακο, πού θα «χτυπήσει»

17:50ΥΓΕΙΑ

Κορονοϊός: Νέα δυσάρεστα ευρήματα για όσους νόσησαν - Πώς επηρεάζονται στο μέλλον

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Οι δραματικές στιγμές πριν την τραγωδία - «Πήραν το αμάξι της γιαγιάς...»

20:54ΕΛΛΑΔΑ

Χάος σε ταβέρνα στη Νάξο: Διώχθηκαν Εβραίοι τουρίστες - «Σαν να είχαμε τα κίτρινα αστέρια του Ολοκαυτώματος»

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία της ανθρωπότητας: Επιστήμονες κατάφεραν να γυρίσουν πίσω στο χρόνο σωματίδιο

20:57WHAT THE FACT

Η Κίνα αποκαλύπτει μηχανή που φτάνει τα εκπληκτικά 20.000 χλμ/ώρα και μπορεί να γυρίσει τον πλανήτη σε μόλις 2 ώρες

15:27ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Στις πόσες απουσίες «μένουν» φέτος οι μαθητές στην ίδια τάξη

22:16ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινά ΜΜΕ: Νεκρό το σύνολο του υπουργικού συμβουλίου των Χούθι από τα πλήγματα των IDF

20:26ΕΛΛΑΔΑ

Παγκόσμιο δέος για τον αρχάνθρωπο των Πετραλώνων - Μυστήριο με το κρανίο - Δεν ανήκει σε άνθρωπο

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Μηχανή παρέσυρη γιαγιά και τη σκότωσε - Τραυματίας η 8χρονη εγγονή

23:43ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Ξεκινά νέο μάθημα από Σεπτέμβριο για τους μαθητές της Γ' και Δ' Δημοτικού

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Θερίζουν οι τηλεφωνικές απάτες: Με την τεχνητή νοημοσύνη αντιγράφουν τις φωνές συγγενικών προσώπων

12:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τάκης Θεοδωρικάκος: «300 εκατ. ευρώ για παραγωγικές επενδύσεις στη Μακεδονία»

14:18LIFESTYLE

Βόλος: Παντρεύεται σήμερα η κόρη του Παύλου Γκλύξμπουργκ, η πιο περιζήτητη εργένισσα στη Βρετανία

19:21ΕΛΛΑΔΑ

Εξιχνιάστηκε η δολοφονία Ζαμπούνη: «Καθαρίσαμε, πετάξαμε ρούχα, κάναμε μπάνιο» - Ο αποκαλυπτικός διάλογος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ