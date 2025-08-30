Μόσχα και Πεκίνo τάσσονται κατά των δασμών Τραμπ - Η συνέντευξη Πούτιν στο κινέζικο πρακτορείο

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και αριστερά ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, ενώ συνομιλούν μέσω διερμηνέα κατά τη διάρκεια της παρέλασης στις 9 Μαϊου 2025 στη Μόσχα, για την «Ημέρα της Νίκης»

Η Ρωσία και η Κίνα δηλώνουν αποφασισμένες να αντιταχθούν σε κυρώσεις που, όπως υποστηρίζουν, εισάγουν διακρίσεις και περιορίζουν τη δυναμική του παγκόσμιου εμπορίου. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, σε συνέντευξή του στο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, τόνισε ότι οι δύο χώρες βλέπουν τέτοια μέτρα ως τροχοπέδη για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη σε διεθνές επίπεδο.

Στρατηγική συνεργασία πριν την επίσκεψη του Πούτιν

Η τοποθέτηση αυτή ήρθε παραμονές της επίσκεψης του ρώσου προέδρου στην Κίνα. Το Πεκίνο αποτελεί τον σημαντικότερο εμπορικό εταίρο της Μόσχας, ιδιαίτερα μετά την κλιμάκωση των δυτικών κυρώσεων που έχουν περιορίσει τις σχέσεις της Ρωσίας με την Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Η ατζέντα της συνάντησης αναμένεται να εστιάσει στην ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ειδικά στον ενεργειακό και τεχνολογικό τομέα.

Μείωση εμπορικών φραγμών

Ο Πούτιν υπογράμμισε ότι Μόσχα και Πεκίνο θα συνεχίσουν να εργάζονται για τη μείωση των ανταποδοτικών εμπορικών φραγμών. Το μήνυμα αυτό εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική των δύο χωρών να δημιουργήσουν ένα πιο ανεξάρτητο πλαίσιο συνεργασίας, ικανό να αντέξει στις πιέσεις της Δύσης.

Το ταξίδι Πούτιν στην Κίνα

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα ταξιδέψει την Κυριακή στην Κίνα για τετραήμερη επίσημη επίσκεψη, την πρώτη από τον Μάιο του προηγούμενου έτους. Θα συμμετάσχει αρχικά στη διήμερη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης η οποία θα διεξαχθεί στην πόλη Τιαντζίν. Ακολούθως θα μεταβεί στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και θα παραστεί στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την 80ή επέτειο από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με την επίσημη συνθηκολόγηση της Ιαπωνίας.

«Η οικονομική συνεργασία, το εμπόριο και η βιομηχανική συνεργασία μεταξύ των χωρών μας προχωρούν σε πολλούς τομείς», αναφέρει ο Πούτιν. «Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μου, θα συζητήσουμε σίγουρα σχετικά με περαιτέρω προοπτικές για αμοιβαία επωφελή συνεργασία και νέα βήματα για την εντατικοποίησή της προς όφελος των λαών της Ρωσίας και της Κίνας», συμπληρώνει.

Η τετραήμερη επίσκεψη του Πούτιν στην Κίνα ακολουθεί την ιστορική σύνοδο της Αλάσκας, όπου ο ρώσος πρόεδρος και ο αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ συζήτησαν για τη διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, χωρίς όμως να επιτευχθεί αξιοσημείωτη πρόοδος.

Μετά τη ρήξη των δεσμών της Δύσης με τη Μόσχα λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022, η Κίνα στήριξε την οικονομία της Ρωσίας αγοράζοντας πετρέλαιο και πουλώντας αγαθά – από αυτοκίνητα έως ηλεκτρονικά είδη –, εκτοξεύοντας το διμερές εμπόριο σε ρεκόρ 245 δισεκ. δολαρίων το 2024.

Οι ηγέτες της Ρωσίας και της Κίνας είχαν διακηρύξει το 2022 μια στρατηγική συνεργασία «άνευ ορίων». Ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Σι Τζινπίνγκ έχουν συναντηθεί περισσότερες από 40 φορές την τελευταία δεκαετία.

