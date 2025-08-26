Ντόναλντ Τραμπ: Μίλησε ξανά με τον Βλαντίμιρ Πούτιν μετά τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι

«Πιστεύω ότι θα τερματίσουμε τον πόλεμο», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος

Ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε καταφατικά χθες όταν μια δημοσιογράφος τον ρώτησε αν έχει μιλήσει με τον Βλαντίμιρ Πούτιν μετά τη συνάντηση κορυφής που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στον Λευκό Οίκο.

«Πιστεύω ότι θα τερματίσουμε τον πόλεμο», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις, αν και το σχέδιό του να φέρει στο ίδιο τραπέζι τον Ρώσο και τον Ουκρανό πρόεδρο μοιάζει να έχει περιέλθει σε αδιέξοδο.

«Δεν συμπαθούν ο ένας τον άλλο», απάντησε απλώς ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε σχετικά με μια συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι.

«Όλες οι συζητήσεις που είχα μαζί του ήταν καλές, δυστυχώς την επόμενη ημέρα μια βόμβα έπεσε στο Κίεβο ή αλλού και αυτό με εξοργίζει», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος συναντήθηκε με τον Ρώσο ομόλογό του στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου.

«Δεν του ήταν εύκολο να πάει στην Αλάσκα», τόνισε, την ώρα που αντιθέτως ο Ζελένσκι εκτίμησε ότι ήταν «νίκη» του Πούτιν το γεγονός ότι έγινε δεκτός σε αμερικανικό έδαφος.

Εξάλλου ο Ρεπουμπλικάνος επεσήμανε ότι στη διάρκεια της συνομιλίας του με τον Πούτιν στην Αλάσκα αναφέρθηκε και το θέμα της «αποπυρηνικοποίησης». «Θα συμπεριλάβουμε και την Κίνα» σε αυτόν τον διάλογο, διαβεβαίωσε.

Ο Τραμπ, μετά τις ξεχωριστές του συναντήσεις με τον Πούτιν και στη συνέχεια με τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες, ζήτησε από τον Ρούμπιο να ηγηθεί των συνομιλιών για τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα παρασχεθούν στην Ουκρανία.

