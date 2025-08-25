Εκτός των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία οι ΗΠΑ - «Να το κάνουν οι Ευρωπαίοι», λέει ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η χώρα του δεν θα έχει ενεργό ρόλο στην επόμενη μέρα της Ουκρανίας σχετικά με την ασφάλειά της, και πετάει το μπαλάκι στους Ευρωπαίους

Newsbomb

Εκτός των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία οι ΗΠΑ - «Να το κάνουν οι Ευρωπαίοι», λέει ο Τραμπ
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην παροχή «σημαντικών εγγυήσεων ασφαλείας» προς την Ουκρανία, δήλωσε τη Δευτέρα ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Τόνισε ότι ο ρόλος της Ουάσιγκτον θα είναι υποστηρικτικός και όχι πρωτεύων.

«Η Ευρώπη θα τους δώσει σημαντικές εγγυήσεις ασφαλείας — και πρέπει να το κάνει, γιατί είναι εκεί δίπλα», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. Πρόσθεσε ότι η Ουάσιγκτον θα παραμείνει εμπλεκόμενη «ως εφεδρική δύναμη».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ διευκρινίζει τον ρόλο της Ουάσιγκτον στην επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Την προηγούμενη εβδομάδα, μιλώντας στο Οβάλ Γραφείο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Τραμπ ρωτήθηκε αν οι εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν και αμερικανικά στρατεύματα.

Ο Ζελένσκι από την πλευρά του δήλωσε το Σάββατο ότι νέες λεπτομέρειες σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία θα είναι έτοιμες «τις επόμενες ημέρες».

«Οι ομάδες της Ουκρανίας, των ΗΠΑ και των ευρωπαϊκών εταίρων» συνεργάζονται για την αρχιτεκτονική αυτών των εγγυήσεων, ανέφερε. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, τόνισε ότι «ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας θα είναι απαραίτητες» και υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον, παρά τον περιορισμένο ρόλο της, θα παραμείνει μέρος της διαδικασίας.

Ο Ζελένσκι και οι Δυτικοευρωπαίοι έχουν ζητήσει «εγγυήσεις τύπου Άρθρου 5», που θα υποχρέωναν τις χώρες να ανταποκρίνονται συλλογικά σε περίπτωση επίθεσης κατά της Ουκρανίας. Πρότεινε επίσης τον καθορισμό των κρατών που θα είναι υπεύθυνα για χερσαία υποστήριξη, αεράμυνα και θαλάσσια ασφάλεια, μαζί με δεσμεύσεις για τη χρηματοδότηση των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας.

Ο Τραμπ θέλει να τερματίσει τον πόλεμο

Ωστόσο οι πιθανές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό εμπόδιο για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία «μεγάλη προσωπική υπόθεση», ενώ ανέφερε ότι έχει μιλήσει με τον Πούτιν μετά τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο πριν μια εβδομάδα, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα τερματισθεί ο πόλεμος .

«Πιστεύω ότι θα τερματίσουμε τον πόλεμο», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες και ενώ το σχέδιό του να φέρει τους προέδρους της Ρωσίας και της Ουκρανίας κοντά στο ίδιο τραπέζι φαίνεται να βρίσκεται σε αδιέξοδο.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το γιατί ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν θέλει να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Τραμπ απάντησε: «Επειδή [ο Πούτιν] δεν τον συμπαθεί [τον Ζελένσκι]».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:07ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Νέο βίντεο καταγράφει την απαγωγή Ισραηλινού στρατιώτη από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου

20:58ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα – Η συγγνώμη Νετανιάχου για τη φονική επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ: «Λυπούμαστε βαθιά»

20:53ΚΟΣΜΟΣ

Εκτός των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία οι ΗΠΑ - «Να το κάνουν οι Ευρωπαίοι», λέει ο Τραμπ

20:32ΕΛΛΑΔΑ

Σκύδρα: 75χρονος ομολόγησε ότι εκτέλεσε 72χρονο που αγνοείτο – Έδειξε στους αστυνομικούς το σημείο που τον πέταξε

20:30ΕΘΝΙΚΑ

Σε τουρκικό κλοιό η Λιβύη: Η συνάντηση Χαφτάρ-Καλίν φέρνει ψήφιση του παράνομου μνημονίου - Πώς αντιδρά η Αθήνα

20:24ΕΛΛΑΔΑ

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακινητών μεταναστών - Μεγάλη επιχείρηση στην Εύβοια

20:18ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Έγκλημα πλέον η καύση της αστερόεσσας, τιμωρείται με 1 χρόνο στη φυλακή

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Η ψυχή του γάμου: Η γιαγιά που έκλεψε τις εντυπώσεις – Δείτε βίντεο

20:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Μεταγραφές: «Προφορική συμφωνία Ιωαννίδη και Σπόρτινγκ για 5ετές συμβόλαιο»

20:13ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τουρκική μαφία: Στη φυλακή οι πέντε Τούρκοι - Κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών και οπλοκατοχή

20:04ΚΟΣΜΟΣ

Συνετρίβη ελικόπτερο στην Αγγλία - Τρεις νεκροί και ένας σοβαρά τραυματίας

19:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης - Μεταγραφές: Συμφωνία με Γαλανόπουλο, στη Θεσσαλονική για τις υπογραφές

19:46ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ο Πούτιν είναι απρόθυμος να συναντήσει τον Ζελένσκι επειδή δεν τον συμπαθεί

19:38ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συνελήφθη «βετεράνος» της ρωσικής μαφίας – Η Interpol είχε εκδώσει ένταλμα εις βάρος του

19:32ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος η οπλοκατοχή για όσους κακοποιούν τα ζώα - Ανακαλούνται και οι άδειες

19:26ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανεπιστήμια: Το ΕΚΠΑ στη 1η θέση των ελληνικών και κυπριακών - Στην 237η παγκοσμίως

19:19LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Βασάλος: Στο Ρέθυμνο μαζί με τη νέα του σχέση

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Aegean: Αλλαγή ή ακύρωση εισιτηρίων λόγω της 4ωρης στάσης εργασίας την Πέμπτη

19:13ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Περνά στην αντεπίθεση – «Η Βάσω ενορχήστρωσε τον εγκλεισμό», λέει ο δικηγόρος του

19:04WHAT THE FACT

Εντοπίστηκε για πρώτη φορά: Αυτό είναι το σπάνιο καλαμάρι του παγωμένου βυθού της Ανταρκτικής - Έφερε τραύματα από «μάχη» με κάτι... μεγαλύτερο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:30ΕΘΝΙΚΑ

Σε τουρκικό κλοιό η Λιβύη: Η συνάντηση Χαφτάρ-Καλίν φέρνει ψήφιση του παράνομου μνημονίου - Πώς αντιδρά η Αθήνα

20:53ΚΟΣΜΟΣ

Εκτός των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία οι ΗΠΑ - «Να το κάνουν οι Ευρωπαίοι», λέει ο Τραμπ

20:32ΕΛΛΑΔΑ

Σκύδρα: 75χρονος ομολόγησε ότι εκτέλεσε 72χρονο που αγνοείτο – Έδειξε στους αστυνομικούς το σημείο που τον πέταξε

10:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταργείται η προσωπική διαφορά, αυξάνονται οι δικαιούχοι για το επίδομα των 250 ευρώ - Τι περιλαμβάνει το καλάθι της ΔΕΘ

18:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή από το ECMWF - Πότε και πού θα «χτυπήσει» κακοκαιρία από την Ιταλία

13:14ΚΟΣΜΟΣ

Ζιζέλ Πελικό: Σταμάτησε να της μιλάει η κόρη της - Το σχόλιο στο δικαστήριο που ξεκίνησε «πόλεμο»

18:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ 2025: Το μέτρο «έκπληξη» του Κυριάκου Μητσοτάκη - Παρατείνεται η αναστολή ΦΠΑ για τα νεόδμητα κτήρια

20:18ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Έγκλημα πλέον η καύση της αστερόεσσας, τιμωρείται με 1 χρόνο στη φυλακή

09:13ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: Ο Έλληνας «Νοστράδαμος» - Οι 122 προφητείες που άφησε στον ελληνικό λαό

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: «Βόμβα» από το δικηγόρο της - «Θα πει ποιος σκότωσε τον Παναγιώτη»

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Η ψυχή του γάμου: Η γιαγιά που έκλεψε τις εντυπώσεις – Δείτε βίντεο

19:38ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συνελήφθη «βετεράνος» της ρωσικής μαφίας – Η Interpol είχε εκδώσει ένταλμα εις βάρος του

17:36LIFESTYLE

Ο Βουλαρίνος την κατηγόρησε ότι κράτησε την αναπνοή της και η Νατάσσα Μποφίλιου απάντησε με στυλ

00:25ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους - Πόσο κοστίζουν

19:13ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Περνά στην αντεπίθεση – «Η Βάσω ενορχήστρωσε τον εγκλεισμό», λέει ο δικηγόρος του

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος – Η κόρη περιγράφει τη στιγμή της δολοφονίας της 36χρονης από τον πατέρα της: «Όλα τα είδα, τις μαχαιριές στη μητέρα μου κι εκείνη να φωνάζει “βοήθεια, βοήθεια”»

18:51LIFESTYLE

Η Κλόντια Σίφερ έγινε 55 και το γιορτάζει στην Ελλάδα – Δείτε εικόνες

19:46ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ο Πούτιν είναι απρόθυμος να συναντήσει τον Ζελένσκι επειδή δεν τον συμπαθεί

18:03ΚΟΣΜΟΣ

Βόμβα στη δικαστική διαμάχη Μπλέικ Λάιβλι – Τζάστιν Μπαλντόνι: Τα νέα mail που «καίνε»

13:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Aνεξέλεγκτη η δράση των Ρομά στην Αθήνα - Μέσα σε 24 ώρες πρωταγωνίστησαν σε 6 περιστατικά ληστείας - απάτης με λεία άνω των 22.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ