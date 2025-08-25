Εκτός των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία οι ΗΠΑ - «Να το κάνουν οι Ευρωπαίοι», λέει ο Τραμπ

Η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην παροχή «σημαντικών εγγυήσεων ασφαλείας» προς την Ουκρανία, δήλωσε τη Δευτέρα ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Τόνισε ότι ο ρόλος της Ουάσιγκτον θα είναι υποστηρικτικός και όχι πρωτεύων.

«Η Ευρώπη θα τους δώσει σημαντικές εγγυήσεις ασφαλείας — και πρέπει να το κάνει, γιατί είναι εκεί δίπλα», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. Πρόσθεσε ότι η Ουάσιγκτον θα παραμείνει εμπλεκόμενη «ως εφεδρική δύναμη».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ διευκρινίζει τον ρόλο της Ουάσιγκτον στην επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Την προηγούμενη εβδομάδα, μιλώντας στο Οβάλ Γραφείο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Τραμπ ρωτήθηκε αν οι εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν και αμερικανικά στρατεύματα.

Ο Ζελένσκι από την πλευρά του δήλωσε το Σάββατο ότι νέες λεπτομέρειες σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία θα είναι έτοιμες «τις επόμενες ημέρες».

«Οι ομάδες της Ουκρανίας, των ΗΠΑ και των ευρωπαϊκών εταίρων» συνεργάζονται για την αρχιτεκτονική αυτών των εγγυήσεων, ανέφερε. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, τόνισε ότι «ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας θα είναι απαραίτητες» και υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον, παρά τον περιορισμένο ρόλο της, θα παραμείνει μέρος της διαδικασίας.

Ο Ζελένσκι και οι Δυτικοευρωπαίοι έχουν ζητήσει «εγγυήσεις τύπου Άρθρου 5», που θα υποχρέωναν τις χώρες να ανταποκρίνονται συλλογικά σε περίπτωση επίθεσης κατά της Ουκρανίας. Πρότεινε επίσης τον καθορισμό των κρατών που θα είναι υπεύθυνα για χερσαία υποστήριξη, αεράμυνα και θαλάσσια ασφάλεια, μαζί με δεσμεύσεις για τη χρηματοδότηση των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας.

Ο Τραμπ θέλει να τερματίσει τον πόλεμο

Ωστόσο οι πιθανές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό εμπόδιο για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία «μεγάλη προσωπική υπόθεση», ενώ ανέφερε ότι έχει μιλήσει με τον Πούτιν μετά τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο πριν μια εβδομάδα, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα τερματισθεί ο πόλεμος .

«Πιστεύω ότι θα τερματίσουμε τον πόλεμο», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες και ενώ το σχέδιό του να φέρει τους προέδρους της Ρωσίας και της Ουκρανίας κοντά στο ίδιο τραπέζι φαίνεται να βρίσκεται σε αδιέξοδο.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το γιατί ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν θέλει να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Τραμπ απάντησε: «Επειδή [ο Πούτιν] δεν τον συμπαθεί [τον Ζελένσκι]».

