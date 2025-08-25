Τραμπ: Ο Πούτιν είναι απρόθυμος να συναντήσει τον Ζελένσκι επειδή δεν τον συμπαθεί

Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν

AP
O Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε εκ νέου σε δηλώσεις του στον Λευκό Οίκο ότι θέλει να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Δήλωσε επίσης ότι μίλησε με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης ότι δεν έχει συζητήσει συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, αλλά τόνισε ότι οι ΗΠΑ θα υποστηρίξουν τη χώρα. Σημειώνεται ότι οι πιθανές εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Σημείωσε επίσης ότι για το ουκρανικό συζητά με το ΝΑΤΟ και όχι με το Κίεβο. «Δεν ξοδεύουμε πλέον άλλα χρήματα για την Ουκρανία».

Όσον αφορά την επικοινωνία του με τον Πούτιν, δήλωσε ότι η συζήτηση περιλάμβανε και το ζήτημα των πυρηνικών όπλων.

«Ο Πούτιν είναι απρόθυμος να συναντήσει τον Ζελένσκι επειδή δεν τον συμπαθεί», δήλωσε ακόμη σε δημοσιογράφους ο Τραμπ.

Συνάντηση με τον Κιμ Γιονγκ Ουν «κάποια στιγμή»

Στο μεταξύ, ο Τραμπ ανακοίνωσε πως θα συναντηθεί με τον Βορειοκορεάτη δικτάτορα Κιμ Γιονγκ Ουν «κάποια στιγμή», χωρίς να δώσε περαιτέρω λεπτομέρειες.

«Έχω πολύ καλές σχέσεις με τον Κιμ Γιονγκ Ουν», δήλωσε επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος, λίγο προτού υποδεχθεί τον Νοτιοκορεάτη ομόλογό του Λι Τζάε-μιουνγκ στον Λευκό Οίκο, για μια συνάντηση που θα επικεντρωθεί μεταξύ άλλων στη στρατηγική που θα ακολουθηθεί απέναντι στη Βόρεια Κορέα.

