FT: Πρόταση «βόμβα» Τραμπ - Ανάπτυξη κινεζικών ειρηνευτικών δυνάμεων στην Ουκρανία

Ο Ρώσος πρόεδρος και ο Αμερικανός ομόλογός του συναντήθηκαν στην Αλάσκα των ΗΠΑ στις 15 Αυγούστου 2025.

Πρόταση «βόμβα» για ανάπτυξη κινεζικών ειρηνευτικών δυνάμεων στην Ουκρανία φέρεται να έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, στηρίζοντας πρόταση που είχε διατυπώσει στο παρελθόν ο Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με τους Financial Times.

Κατά τη συνάντησή του με τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ουκρανό ομόλογό του στον Λευκό Οίκο την περασμένη εβδομάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος πρότεινε να προσκληθεί η Κίνα να στείλει ειρηνευτικές δυνάμεις για την επιτήρηση μιας ουδέτερης ζώνης κατά μήκος των 1.300 χιλιομέτρων της γραμμής του μετώπου στην Ουκρανία, στο πλαίσιο πιθανής συμφωνίας με τη Ρωσία.

Η εφημερίδα επικαλείται τέσσερα άτομα που ενημερώθηκαν για τις συζητήσεις.

«Ψευδής πληροφορία» λέει Αμερικανός αξιωματούχος

Ανώτερος αξιωματούχος της διοίκησης Τραμπ διέψευσε την πληροφορία, λέγοντας ότι «αυτό είναι ψευδές. Δεν υπήρξε καμία συζήτηση για κινεζικές ειρηνευτικές δυνάμεις».

Η ιδέα συναντά σθεναρή αντίθεση από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και έχει απορριφθεί και στο παρελθόν από τον Ζελένσκι, λόγω της κριτικής στήριξης που παρέχει το Πεκίνο στη ρωσική πολεμική προσπάθεια.

Η συνάντηση της περασμένης εβδομάδας ήταν μέρος των συνεχιζόμενων συζητήσεων σχετικά με την επιβολή μιας πιθανής κατάπαυσης του πυρός, τις δυτικές εγγυήσεις ασφαλείας που θα παρασχεθούν στην Ουκρανία και τη δομή μιας μεταπολεμικής διευθέτησης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Σταρμερ, ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου, τη Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025, στην Ουάσινγκτον. AP

Ρωσική πρόταση του 2022

Ρώσοι εκπρόσωποι είχαν θέσει για πρώτη φορά την ιδέα ανάπτυξης κινεζικών ειρηνευτικών δυνάμεων στο πλαίσιο ενός συστήματος εγγυήσεων ασφαλείας κατά τις πρώιμες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη, την άνοιξη του 2022.

Η ρωσική πρόταση εκείνη την περίοδο προέβλεπε ότι οι «εγγυήτριες δυνάμεις» που θα υπέγραφαν μια μελλοντική ειρηνευτική συνθήκη - ΗΠΑ, Βρετανία, Γαλλία, Κίνα και Ρωσία - θα όφειλαν να υπερασπιστούν την Ουκρανία σε περίπτωση νέας επίθεσης.

Ωστόσο, η πρόταση θεωρήθηκε εξαρχής ανέφικτη για το Κίεβο, καθώς προϋπέθετε ότι όλες οι εγγυήτριες χώρες θα έπρεπε να εγκρίνουν οποιαδήποτε αντίδραση σε ενδεχόμενη επίθεση, δίνοντας έτσι στη Μόσχα δικαίωμα βέτο σε στρατιωτική παρέμβαση.

Διαψεύδει το Πεκίνο

Το κινεζικό ΥΠΕΞ διέψευσε αυτήν την εβδομάδα δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι το Πεκίνο είχε προσφερθεί να συμμετάσχει σε ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία, χαρακτηρίζοντάς τα «αναληθή».

Αρνητικός στην εμπλοκή της Κίνας ο Ζελένσκι

Η ιδέα είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα απορριφθεί από τον Ζελένσκι, ο οποίος έχει δηλώσει ότι δεν θα υποστηρίξει μια ειρηνευτική δύναμη κινεζικών στρατευμάτων.

«Γιατί η Κίνα δεν συμμετέχει στις εγγυήσεις; Πρώτον, η Κίνα δεν μας βοήθησε να σταματήσουμε αυτόν τον πόλεμο από την αρχή. Δεύτερον, η Κίνα βοήθησε τη Ρωσία ανοίγοντας την αγορά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών», δήλωσε ο Ζελένσκι αυτόν τον μήνα.

«Δεν έκαναν τίποτα όταν η Κριμαία κατελήφθη. Γι' αυτό δεν χρειαζόμαστε εγγυητές που δεν βοηθούν την Ουκρανία και δεν βοήθησαν την Ουκρανία σε μια εποχή που τη χρειαζόμασταν πραγματικά μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022».

Τον Απρίλιο, ο Ζελένσκι κατηγόρησε την Κίνα ότι προμηθεύει τη Ρωσία με όπλα και τη βοηθά στην παραγωγή οπλικών συστημάτων. Είπε επίσης ότι το Πεκίνο δεν κάνει τίποτα για να αποτρέψει τη στρατολόγηση Κινέζων πολιτών στον ρωσικό στρατό, παρουσιάζοντας μάλιστα αποδεικτικά στοιχεία από τις ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών ότι τουλάχιστον 155 εθελοντές είχαν ήδη σταλεί στο πεδίο της μάχης.

Αντίθετα, η Ουκρανία έχει δείξει διάθεση να αποδεχθεί την παρουσία τουρκικών δυνάμεων σε μια ειρηνευτική αποστολή, η οποία συζητείται αυτήν την περίοδο με τους δυτικούς εταίρους της ως μέρος ενός μεταπολεμικού σχεδίου.

