Politico: Ζώνη ασφαλείας 40 χιλιομέτρων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας

Ουκρανοί, Αμερικανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι συνεχίζουν τις διαβουλεύσεις σχετικά με τις μεταπολεμικές εγγυήσεις ασφάλειας για το Κίεβο και την επόμενη μέρα της Ουκρανίας.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξετάζουν το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας ζώνης ασφαλείας 40 χιλιομέτρων μεταξύ ρωσικών και ουκρανικών στρατευμάτων στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας. Θα περιλαμβάνει εδαφικές παραχωρήσεις από το Κίεβο, γράφει η εφημερίδα Politico, επικαλούμενη πηγές.

Σύμφωνα με Ευρωπαίους διπλωμάτες, δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία για το πόσο βαθιά θα μπορούσε να είναι αυτή η ζώνη. Και δεν είναι σαφές εάν το Κίεβο θα συμφωνούσε με αυτό, καθώς θα έπρεπε να παραχωρήσει εδάφη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επίσης δεν συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις για τη ζώνη ασφαλείας.

Στην ίδια την Ευρώπη, δεν μπορούν ακόμη να συμφωνήσουν για τον αριθμό των δυνάμεων που απαιτούνται για την περιπολία της ζώνης ασφαλείας. Οι συζητήσεις έχουν συμπεριλάβει αριθμούς από 4 έως 60 χιλιάδες στρατιώτες, «αλλά οι χώρες δεν έχουν ακόμη αναλάβει καμία υποχρέωση».

Οι κανόνες εμπλοκής για τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ

Μεταξύ των θεμάτων που συζητούνται επί του παρόντος είναι οι κανόνες εμπλοκής για τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ στην πρώτη γραμμή, τα σενάρια για την αντιμετώπιση πιθανής κλιμάκωσης από τη Ρωσία και η ανάγκη εμπλοκής τρίτων χωρών για περιπολίες εάν το Κρεμλίνο αντιταχθεί στην παρουσία στρατευμάτων της συμμαχίας στην ουδέτερη ζώνη.

Ταυτόχρονα, οι Ευρωπαίοι αναμένουν «ότι το μεγαλύτερο μέρος των στρατευμάτων στη ζώνη κατάπαυσης του πυρός ή στην ουδέτερη ζώνη θα παρέχεται από την ίδια την Ουκρανία».

