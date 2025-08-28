Ουκρανία: Η τρομακτική στιγμή της έκρηξης ρωσικού πυραύλου στο Κίεβο - Δείτε βίντεο

Η μαζική επίθεση με drones και πυραύλους που εξαπέλυσε η Μόσχα σκότωσε τουλάχιστον 18 άτομα, μεταξύ των οποίων 4 παιδιά

Σε τρομακτικά πλάνα που καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας απεικονίζεται η στιγμή που ρωσικός πύραυλος εκρήγνυται στο Κίεβο, κατά τη διάρκεια μαζικής επίθεσης της Μόσχας στην Ουκρανία την Πέμπτη (28/08).

Το κτίριο που έγινε στόχος της επίθεσης βρίσκεται σε απόσταση «αναπνοής» από τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βρετανικού Συμβουλίου.

Τουλάχιστον 18 άτομα, μεταξύ των οποίων τέσσερα παιδιά, σκοτώθηκαν από τα ρωσικά πλήγματα, ενώ άλλα 38 τραυματίστηκαν, ανέφεραν Ουκρανοί αξιωματούχοι.⁠

