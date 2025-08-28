Ουκρανοί: Χτυπήσαμε ρωσικό πλοίο στη Θάλασσα του Αζοφ - Βίντεο

Στα όρια του πεδίου μάχης η Θάλασσα του Αζόφ, καθώς η Ουκρανία ισχυρίζεται ότι χτύπησε ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο.

Ο ουκρανικός στρατός δήλωσε ότι χτύπησε ένα μικρό πλοίο που μετέφερε πυραύλους και προκάλεσε ζημιές.

«Ως αποτέλεσμα των επιθέσεων, ένα ρωσικό πλοίο που μετέφερε πυραύλους, το οποίο βρισκόταν στην πιθανή ζώνη εκτόξευσης πυραύλων Kalibr στον κόλπο Temryuk, υπέστη ζημιές και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την περιοχή μάχης», ανέφερε η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών σε δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η πληροφορία δεν έχει επαληθευτεί από ανεξάρτητες πηγές.

Η Ουκρανία μοιράστηκε στο διαδίκτυο βίντεο από drone με την αναφερόμενη επίθεσή της.

The warriors from the @DI_Ukraine struck a russian Project 21631 “Buyan-M” small missile ship in the Azov Sea. This ship is a carrier of “Kalibr” cruise missiles. pic.twitter.com/Vj3iJK4fbp — Defense of Ukraine (@DefenceU) August 28, 2025

Διαβάστε επίσης