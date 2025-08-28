Ουκρανία: Τουλάχιστον 18 νεκροί από τη μαζική ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους

Πυροσβέστες εργάζονται σε κτίριο που καταστράφηκε από ρωσικό πλήγμα στο Κίεβο της Ουκρανίας, νωρίς το πρωί της Πέμπτης, 28 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, σκοτώθηκαν στο Κίεβο από τη μαζική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους που εξαπέλυσε η Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύκτας, με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να κατηγορεί η Μόσχα ότι προτιμά να συνεχίσει «να σκοτώνει» από το να διαπραγματευτεί μια ειρηνευτική συμφωνία.

«Η Ρωσία επιλέγει τους βαλλιστικούς πυραύλους αντί για το τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο Ζελένσκι στο X, ζητώντας νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας. «Επιλέγει να συνεχίσει να σκοτώνει αντί να τερματίσει τον πόλεμο».

As of now, already 14 people are known to have been killed as a result of the Russian attack, including 3 children. A horrific and deliberate killing of civilians.



The Russians are not choosing to end the war, only new strikes. Overnight in Kyiv, dozens of buildings were… https://t.co/KRofKo2jZm — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 28, 2025

Παράλληλα ο Ουκρανός πρόεδρος επεσήμανε ότι το Κίεβο αναμένει "την αντίδραση" όλου του κόσμου, κυρίως την επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία. Κάλεσε συγκεκριμένα την Κίνα, σύμμαχο της Μόσχας, και την Ουγγαρία, χώρα μέλος της ΕΕ που διατηρεί στενούς δεσμούς με τη Ρωσία, να υιοθετήσουν ξεκάθαρη στάση.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές στην αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα γραφεία του Βρετανικού Συμβουλίου στην πόλη, δήλωσαν αξιωματούχοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Λονδίνο κάλεσαν τους Ρώσους απεσταλμένους για να διαμαρτυρηθούν. Δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα σε κανένα από τα δύο σημεία.

Center of Kyiv, two Russian missiles hit a regular residential area pic.twitter.com/wlvdJLQkYD — Ihor Lachenkov (@igorlachenkov) August 28, 2025

Επικοινωνία Φον ντερ Λάιεν με Τραμπ και Ζελένσκι

Με ανάρτησή της στην πλατφόρμα "Χ", η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν γνωστοποίησε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στον απόηχο της μαζικής επίθεσης στο Κίεβο, η οποία έπληξε και τα γραφεία της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην ουκρανική πρωτεύουσα.

"Μόλις μίλησα με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και στη συνέχεια με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη μαζική επίθεση στο Κίεβο που έπληξε επίσης τα γραφεία της ΕΕ. Ο Πούτιν πρέπει να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Πρέπει να διασφαλίσουμε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία, με σταθερές και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας που θα μετατρέψουν τη χώρα σε μια απροσπέλαστη αμυντική δύναμη. Η Ευρώπη θα διαδραματίσει πλήρως τον ρόλο της. Το αμυντικό μας εργαλείο SAFE, για παράδειγμα, θα είναι σημαντικό για την ενίσχυση των γενναίων ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων" τόνισε.

Just spoke with President @ZelenskyyUa, then @POTUS Donald Trump, following the massive strike on Kyiv which also hit our EU offices.



Putin must come to the negotiating table.



We must secure a just and lasting peace for Ukraine with firm and credible security guarantees that… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 28, 2025

Ερντογάν: «Έτοιμη να συμβάλλει» στη μεταπολεμική ασφάλεια η Τουρκία

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είχε σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη (28/08) εκπρόσωπος της τουρκικής κυβέρνησης.

Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκαν οι διμερείς σχέσεις Ουκρανίας - Τουρκίας, καθώς και ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία παρακολουθεί στενά τις συναντήσεις του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ με τον Ζελένσκι και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Διαβεβαίωσε τον Ζελένσκι ότι η Τουρκία συνεχίζει να εργάζεται για μια ειρηνική λύση και θα συνεχίσει να «συμβάλλει στην ασφάλεια της Ουκρανίας» μετά τον πόλεμο.

Φωτ. Αρχείου - Ο Τούρκος πρόεδρος και ο Ουκρανός ομόλογός του σε συνάντησή τους στο προεδρικό μέγαρο στην Άγκυρα, την Πέμπτη 15 Μαΐου 2025. Προεδρία της Τουρκίας μέσω AP

Ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε επίσης την προθυμία του να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να διευκολύνει τις επαφές υψηλού επιπέδου που θα «ανοίξουν τον δρόμο για την ειρήνη».

Σχεδόν 600 drones εξαπέλυσε η Ρωσία

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο περιέγραψε την επίθεση ως μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις στην πόλη τους τελευταίους μήνες. Τουλάχιστον 38 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επίθεση που διήρκεσε ώρες και προκάλεσε ζημιές σε κτίρια σε όλες τις συνοικίες της πόλης, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Συνολικά στη διάρκεια της νύκτας της Τετάρτης προς Πέμπτη η Ρωσία εκτόξευσε 598 drones και 31 πυραύλους εναντίον της Ουκρανίας, σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Ο ουκρανικός στρατός δήλωσε ότι η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 563 από τα σχεδόν 600 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 26 από τους 31 πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από τη Ρωσία σε όλη τη χώρα.

Following last night’s attack on Kyiv, our office has been severely damaged and is closed to visitors until further notice. Sadly, one of our guards was injured and is now in hospital. While responses may be delayed, our work with ?? partners in education and culture continues. pic.twitter.com/Zth8Uo0byw — British Council (@uaBritish) August 28, 2025

Το ενεργειακό δίκτυο στο στόχαστρο της Μόσχας

Μία επίθεση προκάλεσε ζημιές σε σιδηροδρομικό κόμβο στην περιοχή Βίνιτσα της κεντρικής Ουκρανίας, όπου αξιωματούχοι δήλωσαν ότι μια επίθεση σε κρίσιμες υποδομές άφησε 60.000 κατοίκους χωρίς ρεύμα.

Ουκρανοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι η Ρωσία θα εντείνει τις επιθέσεις στο ενεργειακό δίκτυο της χώρας καθώς πλησιάζει ο χειμώνας.

Η δύναμη μη επανδρωμένων αεροσκαφών της Ουκρανίας δήλωσε ότι έπληξε τα διυλιστήρια πετρελαίου Αφίπσκι και Κουϊμπίσεφσκι στο πλαίσιο αυτής της επίθεσης.

Η Ρωσία πρόσθεσε ότι οι δυνάμεις της χρησιμοποίησαν ένα μη επανδρωμένο ταχύπλοο για να χτυπήσουν και να βυθίσουν ένα ουκρανικό σκάφος αναγνώρισης την Πέμπτη στις εκβολές του ποταμού Δούναβη.

Ο Ντμίτρο Πλετεντσούκ, εκπρόσωπος του ναυτικού της Ουκρανίας, δήλωσε ότι η επίθεση σκότωσε ένα άτομο και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν ή αγνοούνται. Δεν σχολίασε την τοποθεσία της επίθεσης.

Τα λιμάνια του Δούναβη είναι εξαιρετικά σημαντικά για την Ουκρανία, λειτουργώντας ως εναλλακτική λύση στα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας μέσω των οποίων εισάγονται καύσιμα και άλλα κρίσιμα φορτία στη χώρα.

Η Ρωσία δήλωσε ότι η επίθεσή της έπληξε στρατιωτικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις και αεροπορικές βάσεις και ότι η Ουκρανία είχε επίσης επιτεθεί σε ρωσικούς στόχους. Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για τη συνέχιση των ειρηνευτικών συνομιλιών.

