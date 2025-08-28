Ουκρανία: Διεθνής κατακραυγή κατά Μόσχας για τις αιματηρές επιθέσεις στο Κίεβο

Ως «τρομοκρατία και βαρβαρότητα» χαρακτήρισε την επίθεση ο Γάλλος πρόεδρος

Ουκρανία: Διεθνής κατακραυγή κατά Μόσχας για τις αιματηρές επιθέσεις στο Κίεβο

Κατεστραμμένα οχήματα μπροστά από κτίριο που επλήγη από ρωσικούς πυραύλους στο Κίεβο της Ουκρανίας, την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

AP
Μηνύματα καταδίκης από όλη την Ευρώπη προκάλεσε η αιματηρή μαζική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας τα ξημερώματα της Πέμπτης (28/08), όπου τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων 4 παιδιά.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε σήμερα ότι η επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο που προκάλεσε ζημιές στο κτίριο της αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ουκρανική πρωτεύουσα δείχνει ότι η Μόσχα δεν έχει ενδοιασμούς.

«Η Ρωσία έδειξε ξανά το αληθινό της πρόσωπο την περασμένη νύχτα. Καταδικάζουμε τις τελευταίες επιθέσεις εναντίον του άμαχου πληθυσμού με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο» δήλωσε ο Μέρτς μέσω ανάρτηση του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

«Το γεγονός ότι η αντιπροσωπεία της ΕΕ επίσης στοχοποιήθηκε αποδεικνύει ότι το καθεστώς της Ρωσίας δεν έχει ενδοιασμούς».

Μακρόν: «Τρομοκρατία και βαρβαρότητα»

Ο Γάλλος πρόεδρος καταδίκασε την εκτόξευση πάνω από 600 πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών κατά της Ουκρανίας, χαρακτηρίζοντας πώς «αυτή είναι η ρωσική άποψη για την ειρήνη. Τρομοκρατία και βαρβαρότητα» σε ανάρτησή του στο X.

«Η Γαλλία καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο αυτές τις άσκοπες και σκληρές επιθέσεις», πρόσθεσε.

Στάρμερ: Ο Πούτιν «σκοτώνει παιδιά και αμάχους»

Τις επιθέσεις που σκότωσαν ανήλικα παιδιά καταδίκασε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, γράφοντας στο X ότι «ο Πούτιν σκοτώνει παιδιά και αμάχους και σαμποτάρει τις ελπίδες για ειρήνη. Αυτή η αιματοχυσία πρέπει να σταματήσει».

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ήταν ένας από τους πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες που συνόδευσαν τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον για τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά τη συνάντηση του Αμερικανού ηγέτη με τον Βλαντιμίρ Πούτιν σε μια σύνοδο κορυφής που δεν κατέληξε σε κατάπαυση του πυρός.

Επικοινωνία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με Ζελένσκι και Τραμπ

Με ανάρτησή της στην πλατφόρμα "Χ", η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν γνωστοποίησε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στον απόηχο της μαζικής επίθεσης στο Κίεβο, η οποία έπληξε και τα γραφεία της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην ουκρανική πρωτεύουσα.

"Μόλις μίλησα με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και στη συνέχεια με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη μαζική επίθεση στο Κίεβο που έπληξε επίσης τα γραφεία της ΕΕ. Ο Πούτιν πρέπει να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Πρέπει να διασφαλίσουμε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία, με σταθερές και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας που θα μετατρέψουν τη χώρα σε μια απροσπέλαστη αμυντική δύναμη. Η Ευρώπη θα διαδραματίσει πλήρως τον ρόλο της. Το αμυντικό μας εργαλείο SAFE, για παράδειγμα, θα είναι σημαντικό για την ενίσχυση των γενναίων ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων" τόνισε.

