ΗΠΑ: Συγκροτούν ειδική ομάδα κατά των «εχθρικών drones»

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ μιλάει κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Πεντάγωνο, την Πέμπτη 26 Ιουνίου 2025, στην Ουάσινγκτον.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στον αμερικανικό στρατό να συγκροτήσει μια κοινή διϋπηρεσιακή ειδική ομάδα για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων απειλών από «εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη».

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο όπου τα drones χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο σε πολεμικές συγκρούσεις, τρομοκρατικές επιθέσεις αλλά και επιχειρήσεις κατασκοπείας, καθιστώντας τα έναν από τους πλέον ανησυχητικούς παράγοντες στη σύγχρονη ασφάλεια.

Η αυξανόμενη απειλή των drones

Τα τελευταία χρόνια, η ανάπτυξη της τεχνολογίας των μη επανδρωμένων συστημάτων έχει αλλάξει τους όρους του πολέμου. Χαμηλό κόστος, δυνατότητα μαζικής παραγωγής και δυσκολία εντοπισμού τα καθιστούν όπλο επιλογής για κράτη και μη κρατικούς δρώντες.

Στην Ουκρανία, αλλά και στη Μέση Ανατολή, τα drones έχουν χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα για επιθέσεις σε στρατιωτικούς στόχους, ενεργειακές υποδομές και αστικές περιοχές. Στις ΗΠΑ, οι υπηρεσίες ασφαλείας προειδοποιούν για τον κίνδυνο χρήσης τους σε ενδεχόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις στο εσωτερικό της χώρας.

