Αυτή η πόλη είναι μόνο για έμπειρους οδηγούς: Χρειάζεται να έχετε 10 χρόνια δίπλωμα

Δρόμοι με δεκάδες λωρίδες, ανισόπεδοι κόμβοι που θυμίζουν λαβύρινθο και υποδομές που μοιάζουν βγαλμένες από ταινία επιστημονικής φαντασίας: η Chongqing της Κίνας θεωρείται για πολλούς οδηγούς μια πραγματική πρόκληση, αν όχι εφιάλτης.

Η μεγαλούπολη, που ιδρύθηκε το 1997, έχει γνωρίσει εκρηκτική ανάπτυξη, αγγίζοντας σήμερα πληθυσμό 33 εκατομμυρίων κατοίκων. Η γεωγραφία της –χτισμένη σε ορεινό έδαφος με υψομετρικές διαφορές αντίστοιχες με κτίρια 20 ορόφων– οδήγησε στη δημιουργία ενός πολύπλοκου οδικού δικτύου με γέφυρες, τούνελ και αυτοκινητόδρομους που τέμνονται σε πολλαπλά επίπεδα.

Δεν είναι τυχαίο ότι οι τοπικές αρχές συμβουλεύουν να μην επιχειρήσει κάποιος να οδηγήσει εκεί χωρίς τουλάχιστον δέκα χρόνια εμπειρίας πίσω από το τιμόνι. Ακόμα και τα GPS συχνά μπερδεύονται, ενώ λέγεται πως, αν ένας οδηγός χάσει την έξοδο σε κάποιον από τους τεράστιους κόμβους, μπορεί να χρειαστούν έως και 24 ώρες για να επιστρέψει στο σωστό σημείο.

Η πόλη αποτελεί, παράλληλα, σύμβολο της κινεζικής βιομηχανικής και τεχνολογικής δυναμικής. Εκεί έχει την έδρα της η Changan, μία από τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες της Κίνας, με παρουσία σε δεκάδες χώρες και σήματα όπως Nevo, Deepal, Avatr και Kaicheng. Το υπερσύγχρονο εργοστάσιο της εταιρείας εντυπωσιάζει με το μέγεθος των επενδύσεων και τις προηγμένες τεχνολογίες που αντικατοπτρίζουν τη νέα γενιά της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η αρχιτεκτονική πολυπλοκότητα της Chongqing δεν σταματά στους δρόμους: τρένα περνούν μέσα από ουρανοξύστες, κτίρια φαίνεται να «επιπλέουν» στον ποταμό Γιανγκτσέ, ενώ η πόλη διαθέτει ακόμα και το ομορφότερο τούνελ στον κόσμο, σύμφωνα με αρχιτέκτονες. Οι κάτοικοι, βέβαια, στηρίζονται σε πολυώροφα γκαράζ με ανελκυστήρες, καθώς οι θέσεις στάθμευσης στην επιφάνεια είναι σχεδόν ανύπαρκτες.

Η Chongqing είναι ένα ζωντανό παράδειγμα του πώς η ανθρώπινη εφευρετικότητα και η ταχύτατη ανάπτυξη μπορούν να δημιουργήσουν μια μητρόπολη που μοιάζει περισσότερο με σκηνικό videogame παρά με πόλη της πραγματικότητας.