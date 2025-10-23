ΗΠΑ: Ο αμερικανικός στρατός έπληξε σκάφος που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στον Ειρηνικό Ωκεανό

Ο αμερικανικός στρατός έπληξε ένα ακόμη σκάφος που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στον Ειρηνικό Ωκεανό, στο πλαίσιο της εντεινόμενης εκστρατείας των ΗΠΑ κατά της διακίνησης ναρκωτικών δια θαλάσσης.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την επίθεση της Τετάρτης, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, μέσω ανάρτησής του στο «X». Η επίθεση αυτή έλαβε χώρα μια μέρα μετά την επίθεση των ΗΠΑ σε άλλο σκάφος στον Ειρηνικό, κατά την οποία σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι.

Και τα δύο σκάφη φέρεται να μετέφεραν ναρκωτικά κατά μήκος γνωστών «διαδρομών» διακίνησης σε διεθνή ύδατα, σύμφωνα με τον Χέγκσεθ.

Οι δύο αυτές επιθέσεις είναι η όγδοη και η ένατη εναντίον σκαφών που θεωρούνται ύποπτα για μεταφορά ναρκωτικών από τις 2 Σεπτεμβρίου, αλλά οι πρώτες στα ύδατα του Ειρηνικού Ωκεανού. Οι περισσότερες επιθέσεις των ΗΠΑ έχουν πραγματοποιηθεί στην Καραϊβική.

«Σήμερα, κατόπιν εντολής του προέδρου Τραμπ, το υπουργείο Πολέμου πραγματοποίησε ακόμη μια θανατηφόρα επίθεση εναντίον σκάφους που λειτουργούσε μια Οργάνωση που έχει χαρακτηριστεί Τρομοκρατική», έγραψε ο Χέγκσεθ στο X.

«Αυτές οι επιθέσεις θα συνεχιστούν, μέρα με τη μέρα. Δεν πρόκειται απλώς για διακινητές ναρκωτικών, αλλά για ναρκοτρομοκράτες που φέρνουν θάνατο και καταστροφή στις πόλεις μας», συνέχισε ο Χέγκσεθ.

Δείτε το βίντεο:

Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out yet another lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO). Yet again, the now-deceased terrorists were engaged in narco-trafficking in the Eastern Pacific.



The… pic.twitter.com/PEaKmakivD — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 23, 2025

Ο Ντόναλντ Τραμπ, από την πλευρά του, δήλωσε ότι έχει τη νομική εξουσία να συνεχίσει τις επιθέσεις σε σκάφη σε διεθνή ύδατα, αλλά είπε ότι μπορεί να απευθυνθεί στο Κογκρέσο αν αποφασίσει να επεκτείνει τις επιθέσεις στην ξηρά.

«Έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε αυτό, και αν το κάνουμε (αυτό) από ξηρά, μπορεί να απευθυνθούμε ξανά στο Κογκρέσο», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο την Τετάρτη.

Είπε ότι η κυβέρνησή του είναι «απόλυτα προετοιμασμένη» να επεκτείνει τις αντιναρκωτικές επιχειρήσεις στην ξηρά, κάτι που θα σηματοδοτούσε σημαντική κλιμάκωση.

Τουλάχιστον 37 άτομα έχουν σκοτωθεί στις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον σκαφών που φέρονται να μεταφέρουν ναρκωτικά.

