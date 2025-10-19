ΗΠΑ: Επαναπατρίστηκαν στις χώρες καταγωγής τους οι επιζώντες της επίθεσης σε υποβρύχιο με ναρκωτικά

Δύο επιζώντες από τη στρατιωτική παρέμβαση των ΗΠΑ σε υποβρύχιο που μετέφερε ναρκωτικά

Δύο επιζώντες από αεροπορική επιδρομή των ΗΠΑ, που στόχευε αυτό που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε ως «υποβρύχιο μεταφοράς ναρκωτικών» στην Καραϊβική, επαναπατρίστηκαν στις χώρες καταγωγής τους.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δημοσίευσε βίντεο από την επιχείρηση της Πέμπτης, η οποία εντάσσεται σε μια πρόσφατη στρατιωτική εκστρατεία με στόχο σκάφη που μεταφέρουν ναρκωτικά προς την Αμερική.

«Ήταν μεγάλη μου τιμή να καταστρέψω ένα πολύ μεγάλο υποβρύχιο που έπλεε προς τις Ηνωμένες Πολιτείες φορτωμένο με ναρκωτικά», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. «Οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ επιβεβαίωσαν ότι αυτό το σκάφος ήταν γεμάτο κυρίως με φαιντανύλη και άλλα παράνομα ναρκωτικά», πρόσθεσε.

Ο στρατός των ΗΠΑ πραγματοποίησε διάσωση των επιζώντων με ελικόπτερο την Πέμπτη μετά την επίθεση στο σκάφος. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκαν σε πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

? DESTROYED: Confirmed DRUG-CARRYING SUBMARINE navigating towards the United States on a well-known narcotrafficking transit route.



"Under my watch, the United States of America will not tolerate narcoterrorists trafficking illegal drugs, by land or by sea." - President Trump pic.twitter.com/N4TAkgPHXN — The White House (@WhiteHouse) October 18, 2025

«Για κράτηση και δίωξη»

Άλλα δύο μέλη του πληρώματος που επέβαιναν στο σκάφος σκοτώθηκαν. Ο πρόεδρος Τραμπ επιβεβαίωσε ότι οι επιζώντες θα επιστρέψουν στις πατρίδες τους, Κολομβία και Ισημερινό, «για κράτηση και δίωξη». Ακολούθως, και οι δύο χώρες επιβεβαίωσαν στη συνέχεια ότι τους παρέλαβαν.

«Η Αμερική δεν θα ανεχθεί τρομοκράτες να διακινούν παράνομα ναρκωτικά, από ξηρά ή θάλασσα», συμπλήρωσε.

Το Σάββατο, ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, ανάρτησε στο X: «Παραλάβαμε τον Κολομβιανό που κρατείτο στο υποβρύχιο, χαιρόμαστε που είναι ζωντανός και θα δικαστεί σύμφωνα με τον νόμο».

Κλιμάκωση σε Καραϊβική και Βενεζουέλα

Αυτές οι επιθέσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατιωτικής ανάπτυξης των ΗΠΑ στην Καραϊβική, η οποία περιλαμβάνει αντιτορπιλικά, μαχητικά αεροσκάφη F-35, πυρηνικό υποβρύχιο και περίπου 6.500 στρατιώτες, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώνει την αντιπαράθεση με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας.

Προηγούμενες επιθέσεις στην Καραϊβική έχουν αφήσει 27 νεκρούς, σύμφωνα με την κυβέρνηση Τραμπ, εγείροντας ανησυχίες σχετικά με τη νομιμότητα των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Την Τετάρτη, ο Τραμπ αποκάλυψε ότι είχε εξουσιοδοτήσει τη CIA να διεξάγει μυστικές επιχειρήσεις εντός της Βενεζουέλας, εντείνοντας τις εικασίες ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν να ανατρέψουν τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο. Από την πλευρά του, ο Μαδούρο αρνείται οποιαδήποτε σύνδεση με λαθρεμπόριο ναρκωτικών και ισχυρίζεται ότι οι επιθέσεις των ΗΠΑ με σκάφη αποτελούν πρόσχημα για αλλαγή καθεστώτος και παραβίαση της κυριαρχίας και του διεθνούς δικαίου.

*Με πληροφορίες από Skynews

