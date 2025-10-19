ΗΠΑ: Επαναπατρίστηκαν στις χώρες καταγωγής τους οι επιζώντες της επίθεσης σε υποβρύχιο με ναρκωτικά

Δύο νεκροί και δύο επιζώντες είναι ο απολογισμός της αεροπορικής επίθεσης των ΗΠΑ σε υποβρύχιο στην Καραϊβική που μετέφερε ναρκωτικά

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

ΗΠΑ: Επαναπατρίστηκαν στις χώρες καταγωγής τους οι επιζώντες της επίθεσης σε υποβρύχιο με ναρκωτικά

Δύο επιζώντες από τη στρατιωτική παρέμβαση των ΗΠΑ σε υποβρύχιο που μετέφερε ναρκωτικά

ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δύο επιζώντες από αεροπορική επιδρομή των ΗΠΑ, που στόχευε αυτό που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε ως «υποβρύχιο μεταφοράς ναρκωτικών» στην Καραϊβική, επαναπατρίστηκαν στις χώρες καταγωγής τους.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δημοσίευσε βίντεο από την επιχείρηση της Πέμπτης, η οποία εντάσσεται σε μια πρόσφατη στρατιωτική εκστρατεία με στόχο σκάφη που μεταφέρουν ναρκωτικά προς την Αμερική.

«Ήταν μεγάλη μου τιμή να καταστρέψω ένα πολύ μεγάλο υποβρύχιο που έπλεε προς τις Ηνωμένες Πολιτείες φορτωμένο με ναρκωτικά», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. «Οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ επιβεβαίωσαν ότι αυτό το σκάφος ήταν γεμάτο κυρίως με φαιντανύλη και άλλα παράνομα ναρκωτικά», πρόσθεσε.

Ο στρατός των ΗΠΑ πραγματοποίησε διάσωση των επιζώντων με ελικόπτερο την Πέμπτη μετά την επίθεση στο σκάφος. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκαν σε πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

«Για κράτηση και δίωξη»

Άλλα δύο μέλη του πληρώματος που επέβαιναν στο σκάφος σκοτώθηκαν. Ο πρόεδρος Τραμπ επιβεβαίωσε ότι οι επιζώντες θα επιστρέψουν στις πατρίδες τους, Κολομβία και Ισημερινό, «για κράτηση και δίωξη». Ακολούθως, και οι δύο χώρες επιβεβαίωσαν στη συνέχεια ότι τους παρέλαβαν.

«Η Αμερική δεν θα ανεχθεί τρομοκράτες να διακινούν παράνομα ναρκωτικά, από ξηρά ή θάλασσα», συμπλήρωσε.

Το Σάββατο, ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, ανάρτησε στο X: «Παραλάβαμε τον Κολομβιανό που κρατείτο στο υποβρύχιο, χαιρόμαστε που είναι ζωντανός και θα δικαστεί σύμφωνα με τον νόμο».

Κλιμάκωση σε Καραϊβική και Βενεζουέλα

Αυτές οι επιθέσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατιωτικής ανάπτυξης των ΗΠΑ στην Καραϊβική, η οποία περιλαμβάνει αντιτορπιλικά, μαχητικά αεροσκάφη F-35, πυρηνικό υποβρύχιο και περίπου 6.500 στρατιώτες, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώνει την αντιπαράθεση με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας.

Προηγούμενες επιθέσεις στην Καραϊβική έχουν αφήσει 27 νεκρούς, σύμφωνα με την κυβέρνηση Τραμπ, εγείροντας ανησυχίες σχετικά με τη νομιμότητα των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Την Τετάρτη, ο Τραμπ αποκάλυψε ότι είχε εξουσιοδοτήσει τη CIA να διεξάγει μυστικές επιχειρήσεις εντός της Βενεζουέλας, εντείνοντας τις εικασίες ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν να ανατρέψουν τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο. Από την πλευρά του, ο Μαδούρο αρνείται οποιαδήποτε σύνδεση με λαθρεμπόριο ναρκωτικών και ισχυρίζεται ότι οι επιθέσεις των ΗΠΑ με σκάφη αποτελούν πρόσχημα για αλλαγή καθεστώτος και παραβίαση της κυριαρχίας και του διεθνούς δικαίου.

*Με πληροφορίες από Skynews

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:33ΚΟΣΜΟΣ

Προκαλεί ξανά ο Φιντάν: «Δεν αποδέχομαι τα 12 μίλια, δεν δέχεσαι τα έξι»

12:33ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στο ΕΚΑΒ: Πέθανε ο διασώστης Δημήτρης Μητρόπουλος έπειτα από τροχαίο εν ώρα καθήκοντος

12:23ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Κουκουλοφόροι βανδάλισαν τράπεζες και μεσιτικό γραφείο - Βίντεο ντοκουμέντο

12:20ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Formula 1: Για την ανατροπή του αιώνα ο Φερστάπεν μετά τους θριάμβους στο Τέξας - Η ώρα και το κανάλι

12:08ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Επαναπατρίστηκαν στις χώρες καταγωγής τους οι επιζώντες της επίθεσης σε υποβρύχιο που μετέφερε ναρκωτικά

11:52ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Επίθεση της Χαμάς σε ισραηλινά στρατεύματα στη Ράφα - Με αεροπορικές επιδρομές απαντά ο IDF

11:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Χωρίς ίχνη πυρίτιδας τα ρούχα του φερόμενου ως δολοφόνου του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

11:44ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Η «τρολ» απάντηση στο «No Kings» με βίντεο AI - Βασιλιάς σε μαχητικό βομβαρδίζει με περιττώματα τους διαδηλωτές

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί για τον 29ο Ποδηλατικό Γύρο Αθήνας - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα

11:34ΚΟΣΜΟΣ

«Θεϊκή» απάτη στη Βραζιλία: Πουλούσαν «θαυματουργές» προσευχές φτιαγμένες από τεχνητή νοημοσύνη

11:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Voucher 750 ευρώ ΔΥΠΑ: Ποιους αφορά - Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

11:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αδιανόητος Λιονέλ Μέσι: Έκανε χατ τρικ με απίθανα γκολ και κέρδισε το «Χρυσό Παπούτσι» στο MLS - Βίντεο

11:17ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαία: Σοκάρουν τα στατιστικά στοιχεία το τελευταίο 9μηνο - Το αυτοδιαγνωστικό αλκοτέστ και πώς χρησιμεύει

11:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας για Άγνωστο Στρατιώτη: Δεν φοβόμαστε μην βγουν τα τανκς στους δρόμους

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Ινδός προσποιήθηκε πως πέθανε για να δει ποιος θα έρθει στην κηδεία του

11:05ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο: 13χρονος με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Γιοχάνεσμπουργκ: Η παρακμή της «Χρυσής Πόλης» της Νότιας Αφρικής - Από τα γκολ στο Μουντιάλ του 2010 στα «αυτογκόλ» του σήμερα

10:44ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες - Πώς θα κινηθούν τα δύο κύματα κακοκαιρίας

10:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκέρτσος: Έχουμε χρέος να προασπίσουμε το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

10:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Χυδαία ψεύδη»: Στη δικαιοσύνη ο Μυλωνάκης για συκοφαντικό δημοσίευμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται νέο «Εξοικονομώ» – Επιδότηση έως 90% χωρίς εισοδηματικά κριτήρια - Οι επιλέξιμες δαπάνες

12:33ΚΟΣΜΟΣ

Προκαλεί ξανά ο Φιντάν: «Δεν αποδέχομαι τα 12 μίλια, δεν δέχεσαι τα έξι»

07:49ΕΛΛΑΔΑ

Ομιλείτε ελληνικά: Αυτά είναι τα συχνότερα λάθη που κάνουν πολλοί - Εσείς γνωρίζετε το σωστό;

09:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από 1η Νοεμβρίου αλλάζουν όλα στις συναλλαγές μας – Νέοι κανόνες, POS και IRIS

11:52ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Επίθεση της Χαμάς σε ισραηλινά στρατεύματα στη Ράφα - Με αεροπορικές επιδρομές απαντά ο IDF

11:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Χωρίς ίχνη πυρίτιδας τα ρούχα του φερόμενου ως δολοφόνου του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στα καταφύγια της Σουηδίας: Πώς προετοιμάζεται η Στοκχόλμη για το ενδεχόμενο πολέμου - Οι χώρες που μπορούν να σώσουν τον πληθυσμό τους

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

12:20ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Formula 1: Για την ανατροπή του αιώνα ο Φερστάπεν μετά τους θριάμβους στο Τέξας - Η ώρα και το κανάλι

11:05ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο: 13χρονος με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

09:19ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Άντριου: Γιατί εγκαταλείπει τώρα τους τίτλους του - Τι σημαίνει αυτή η απόφαση για την βασιλική οικογένεια

11:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αδιανόητος Λιονέλ Μέσι: Έκανε χατ τρικ με απίθανα γκολ και κέρδισε το «Χρυσό Παπούτσι» στο MLS - Βίντεο

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί για τον 29ο Ποδηλατικό Γύρο Αθήνας - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα

12:33ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στο ΕΚΑΒ: Πέθανε ο διασώστης Δημήτρης Μητρόπουλος έπειτα από τροχαίο εν ώρα καθήκοντος

17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι θα γίνει το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου - Αλλαγή σκηνικού τα επόμενα 24ωρα

16:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Ποιοι θα λάβουν ειδοποίηση για πρόστιμο έως και 20.000€ αν δεν συμμορφωθούν

10:44ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες - Πώς θα κινηθούν τα δύο κύματα κακοκαιρίας

07:49ΕΛΛΑΔΑ

«Γιατί οι Έλληνες βγαίνετε Κυριακή;» - Viral το βίντεο που ανέβασε Λιθουανή

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Πότε θα πάμε πίσω τους δείκτες του ρολογιού - Κερδίζουμε ή χάνουμε ύπνο;

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Γιοχάνεσμπουργκ: Η παρακμή της «Χρυσής Πόλης» της Νότιας Αφρικής - Από τα γκολ στο Μουντιάλ του 2010 στα «αυτογκόλ» του σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ