ΗΠΑ: 7 εκατομμύρια πολίτες στέλνουν μήνυμα στον Τραμπ - «No Kings»

Σχεδόν 7 εκατομμύρια Αμερικανοί πλημμύρισαν τους δρόμους το Σάββατο, συμμετέχοντας σε περισσότερες από 2.700 διαδηλώσεις με το σύνθημα «όχι στους βασιλείς» («No Kings») σε ολόκληρη τη χώρα. Οι πολίτες διαμαρτυρήθηκαν μαζικά για την «αυταρχική» ατζέντα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σε μια εκδήλωση που ξεπέρασε κατά πολύ την πρώτη μεγάλη κινητοποίηση του Ιουνίου.

Η συμμετοχή έφτασε τα 100.000 άτομα μόνο στη Νέα Υόρκη. Από τις πολυσύχναστες πλατείες των μεγάλων πόλεων μέχρι τις μικρές πλατείες της περιφέρειας, οι διαδηλώσεις είχαν ως κοινό άξονα τον φόβο για τη διάβρωση των δημοκρατικών θεσμών.

Η Πέγκι Κόουλ, συνταξιούχος κυβερνητική υπάλληλος, ταξίδεψε σχεδόν 10 ώρες για να φτάσει στην Ουάσιγκτον, δηλώνοντας: «Μου φαίνεται ότι ο Τραμπ παίρνει τη δημοκρατία μας και τη διαλύει κομμάτι κομμάτι, αργά, αλλά σταθερά, αν καθίσουμε και δεν κάνουμε τίποτα γι' αυτό».

Μαζικές οι διαδηλώσεις στο Σαν Φρανσίσκο κατά της πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ AP

«Η Δημοκρατία απειλείται»

Οι διαδηλώσεις ήταν σε μεγάλο βαθμό ειρηνικές και αποτέλεσαν την κορύφωση ενός ταραχώδους καλοκαιριού, με μαζικές μεταναστευτικές επιδρομές και ανάπτυξη ομοσπονδιακών στρατευμάτων σε πόλεις που διοικούνται από Δημοκρατικούς.

Οι διαδηλωτές τόνισαν με έμφαση ότι η Δημοκρατία είναι ένας θεσμός που κινδυνεύει λόγω των προσπαθειών του Τραμπ να επεκτείνει την εκτελεστική εξουσία.

«Είμαστε μια Δημοκρατία. Και σε μια Δημοκρατία, οι άνθρωποι μπορούν να σηκωθούν και να εκφράσουν τις απόψεις τους. Και δεν πρόκειται να φιμωθούμε», δήλωσε η Τζόαν Πρες στην Ατλάντα.

100,000+ out for a “No Kings” protest in Chicago.



pic.twitter.com/oZhGrkfGUX — Spencer Hakimian (@SpencerHakimian) October 18, 2025

Στο ίδιο συλλαλητήριο, ο Γερουσιαστής Ραφαέλ Γουόρνοκ δήλωσε ότι το μήνυμα είναι σαφές: «Δεν πρόκειται για τους ανθρώπους στην εξουσία, πρόκειται για την εξουσία στους ανθρώπους».

Στη Νέα Υόρκη, μία διαδηλώτρια περιέγραψε το κλίμα ως «πολύ θλιβερό, μια αίσθηση απώλειας, φόβου», καθώς, όπως είπε, «απειλείται ολόκληρη η Δημοκρατία μας, οι βασικές αρχές, ο τύπος, η δικαστική εξουσία».

Ο Μπιλ Νάι, ο «άνθρωπος της επιστήμης», μιλώντας στην Ουάσιγκτον, υποστήριξε ότι ο Τραμπ και οι συνεργάτες του «δεν μπορούν να ανεχθούν τη διαφωνία». «Γι’ αυτούς, η ελευθερία του λόγου μας είναι τρομακτική. Συλλαμβάνουν ανθρώπους και αρνούνται τη δέουσα διαδικασία στα δικαστήρια», είπε.

Today, 7 million people came out to protest Trump at 2,700 different locations.



This is now officially the largest protest in American history.



America will not go quietly.pic.twitter.com/0GugThsGFh — Micah (@micah_erfan) October 18, 2025

«Πρέπει να σώσουμε τη Δημοκρατία»

Πολλοί διαδηλωτές συνέδεσαν τη συμμετοχή τους με τις συνεχιζόμενες επιχειρήσεις της υπηρεσίας ICE, ζητώντας να σταματήσει η εκστρατεία απελάσεων της κυβέρνησης Τραμπ και η ανάπτυξη του στρατού σε αμερικανικές πόλεις.

BREAKING: Massive turnout at the No Kings Day protest in New York City Times Square.



This is Trump‘s worst nightmare. People normalizing the fact that it’s OK to protest against a wannabe dictator. pic.twitter.com/V2s0sE8fdW — Brian Krassenstein (@krassenstein) October 18, 2025

Στο Σικάγο, που έχει αναδειχθεί σε επίκεντρο της αντίστασης, ο ηθοποιός Τζον Κιούζακ απευθύνθηκε στον πρόεδρο: «Όχι, δεν μπορείτε να βάλετε στρατεύματα στους δρόμους μας. Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε αρκετό χάος για να επικαλεστείτε τον νόμο περί εξέγερσης για να παραμείνετε στην εξουσία».

«No Kings» είναι το σύνθημα των διαδηλωτών στις ΗΠΑ κατά της πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ AP

Εκτός από τα θέματα των δικαιωμάτων, άλλοι εξέφρασαν ανησυχίες για τις περικοπές σε ομοσπονδιακά προγράμματα, ιδιαίτερα στην υγειονομική περίθαλψη, στον απόηχο της αναστολής λειτουργίας (shutdown) της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Ο Γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς, μιλώντας στη διαμαρτυρία της Ουάσιγκτον, κατήγγειλε τον Τραμπ και τους δισεκατομμυριούχους συμμάχους του: «Αυτή η στιγμή δεν αφορά μόνο την απληστία ενός ανθρώπου... Πρόκειται για μια χούφτα από τους πλουσιότερους ανθρώπους στη Γη που, με την ακόρεστη απληστία τους, έχουν υφαρπάξει την οικονομία και το πολιτικό μας σύστημα».

