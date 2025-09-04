Κύκλωμα Κρήτης: Άνδρας άφησε κρίσιμο υλικό με στοιχεία–«φωτιά» σε παγκάκι στο νοσοκομείο Χανίων

Κύκλωμα Κρήτης: Άνδρας άφησε κρίσιμο υλικό με στοιχεία–«φωτιά» σε παγκάκι στο νοσοκομείο Χανίων
Ένας άγνωστος άνδρας αποτέλεσε έναν πολύ σημαντικό κρίκο στο ξεσκέπασμα της μαφίας της Κρήτης.

Με ένα τηλεφώνημα του στην Ασφάλεια Χανίων αποκάλυψε ότι σε παγκάκι στον προαύλιο χώρο του Γενικού Νοσοκομείου είχε αφήσει ένα στικάκι λέγοντας στους αστυνομικούς πως «έχει όλες τις βρωμιές των αδερφών Α... στα Χανιά». Σε προσπάθεια του Αστυνομικού να εκμαιεύσει περισσότερες πληροφορίες ο άγνωστος πληροφοριοδότης, ανέφερε ότι: «Τα αδέρφια λυμαίνονται για χρόνια τα Χανιά, με τους εκβιασμούς που έχουν πραγματοποιήσει σε βάρος πολλών άτυχων ανθρώπων που έχουν βρεθεί στο δρόμο τους. Οι Αρχές πρέπει επιτέλους να τερματίσουν την δράση τους». Στη συνέχεια ο άγνωστος άνδρας τερμάτισε τη συνομιλία.

Άνδρες της ασφάλειας Χανίων έσπευσαν στο σημείο που τους είχε πει ο πληροφοριοδότης και πράγματι βρήκαν το USB. Το μικρό αποθηκευτικό μέσο έκρυβε «συνομιλίες-φωτιά», με φωνές γνωστές στην τοπική κοινωνία: τα αδέλφια της μαφίας αλλά και Αρχιμανδρίτη.

Διάλογοι που μιλούν για εκβιασμούς, για βίαιες ενέργειες και για την περιβόητη εκκλησιαστική περιουσία της Μονής Αγίας Τριάδας στο Ακρωτήρι.

Από το ηχητικό προκύπτει:

Ο άμεσος συσχετισμός και η δημιουργία κοινού μετώπου μεταξύ των αδερφών της μαφίας και του Αρχιμανδρίτη.

Επίσης αποκαλύπτει ότι ο Αρχιμανδρίτης αποτέλεσε τον ιθύνοντα νου Αλλά ήταν και εντολέας σε ξυλοδαρμούς με εντολοδόχους και εκτελεστές τους αδερφούς της μαφίας. Μάλιστα ένα από τα αδέρφια, αναφερόμενο στον Αρχιμανδρίτη, λέει σε συνομιλία με άγνωστο άνδρα: «Μα να μου στέλνει αυτός πήγαινε δείρτε τον, αυτός εκείνος κάντε τον , μα ακόμα δεν τον βρήκατε; Δηλαδή , παίρνω τώρα τον (δημοσιογράφο), ξέρεις είμαστε κολλητοί , του λέω είναι μια αδερφάρα του λέω πάει να κλέψει την περιουσία που είχαμε, μου λέει φέρτε το τώρα στέκει και με τον Πάτερ Αντώνιο, θα τους γ... . Δηλαδή είναι τόσο μ... ρε ; Ρε μ... τι σχέση έχουν τα 750 στρέμματα με τα οικόπεδα τα δικά μας; Πήγες πουθενά να τα διεκδικήσεις στο κράτος να τα κερδίσεις πήγες να κάνεις κάτι; Ο παππούς μου ο Νίκος τα είχε από το 52, τι μ... είναι ρε…;»

Ενώ σε άλλο σημείο γίνεται λόγος για πιέσεις προς τον Αρχιμανδρίτη ώστε να «παγώσει» τις νομικές διεκδικήσεις της Μονής.

Το ερώτημα είναι: Ποιος ήταν τελικά ο άνδρας μυστήριο που άφησε το USB στο νοσοκομείο; Πώς βρέθηκε στα χέρια του τόσο κρίσιμο υλικό; Και γιατί αποφάσισε να το παραδώσει τώρα;

Η υπόθεση, που για χρόνια συζητιόταν μόνο στο παρασκήνιο της τοπικής κοινωνίας, πλέον έρχεται στο φως και οι σκληροί του Σταύρου βρίσκονται ενώπιον του νομού και της δικαιοσύνης.

