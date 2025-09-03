Χανιά: Η «κρητική μαφία» πίσω από το αίσχος με τις ξαπλώστρες στο Μαράθι – Οι σοκαριστικοί διάλογοι

Νέες αποκαλύψεις για την δράση του κυκλώματος στην Κρήτη

Χανιά: Η «κρητική μαφία» πίσω από το αίσχος με τις ξαπλώστρες στο Μαράθι – Οι σοκαριστικοί διάλογοι
Τα δύο πρωτοπαλίκαρα του Σταυρού, φέρονται να είναι πίσω από το φετινό πάρτι αισχροκέρδειας στο Μαράθι, σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, ενώ στο «φως» της δημοσιότητας έρχονται διάλογοι που αποκαλύπτουν ένα μοτίβο διαρκούς συγκάλυψης με την ανοχή αστυνομικών.

Οι φετινοί μισθωτές σε ομπρέλες και καντίνες (που άλλαξαν χέρια μετά από χρόνια) περιγράφονται στη δικογραφία ως «μπροστάρηδες» των δύο αδερφών, αρχηγών της οργάνωσης ενώ προκειμένου να πληροφορηθεί για τα αποτελέσματα ελέγχου που έλαβε χώρα στην περιοχή, παραμονές Δεκαπενταύγουστου, ο ένας εκ των δύο, επικοινωνεί με ενεργεία ανθυπαστυνόμο, της τουριστικής αστυνομίας, για την οποία προκύπτουν ισχυρές ενδείξεις παράβασης καθήκοντος!

«Μακάρι να μπορούσα να κάνω κάτι, αλλά από την στιγμή που έχει ενημερωθεί ο Εισαγγελέας… ίντα να του πω τώρα»

Φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης: «Είχανε φέρει χθες τα παιδιά από το Μαράθι;»
Αστυνομικός: «Ε, χθες;»
Φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης: «Στην τουριστική;»
Αστυνομικός: «Δεν είμαι σίγουρη; Θες να ρωτήσω, να μάθω;»
Φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης: «Ναι , είχανε φέρει τις δυο καντίνες»
Αστυνομικός: «Ναι»
Φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης: -«Ε μετά.. αυτόφωρο.

Φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης: «Για, για δες εκεί τι μπορούμε να μάθουμε.»
Αστυνομικός: «Εντάξει , θεες..»
Φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης: «Είναι δικά μου παιδιά μωρέ και τα δυο..»

Αστυνομικός: «Ναι, δηλαδή, αυτοί που έχουνε τις καντίνες…;.»
Φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης: «Αυτά ναι , τα γράψανε ναι τα φέρανε αυτόφωρο»
Αστυνομικός: «Με το Δήμο, με το Δήμο»
Φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης: «Ναι , πήρανε , πήρανε τον Εισαγγελέα, τα άφησε , αλλά για δες τι μπορούμε να κάνουμε»
Αστυνομικός: «Ναι. Εντάξει , εεε δεν είμαι στη δουλειά τώρα, αλλά δεν πειράζει θα ντυθώ και θα πάω να δω, τι έχουνε κάνει . Γιατί για να πάρω τηλέφωνο τώρα δεν νομίζω ότι θα κάνω δουλειά .»

Φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης: «Ε εντάξει.»
Αστυνομικός: «Να πάω, να πεταχτώ να δω ή να πάω το απόγευμα; Που να μην..»
Φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης: «Ναι, ναι καλύτερα, το απόγευμα.»
Αστυνομικός: «Που να μην είναι και κανείς άλλος τώρα , γιατί τώρα το πρωί μπορεί να είναι και κανένας . Να δω τι έχουνε κάνει.»
Φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης: «Εντάξει, εντάξει … μου εντάξει. Εντάξει .. μου.»
Αστυνομικός: «Και θα σε πάρω»
Φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης: «Ευχαριστώ … μου, ευχαριστώ… μου»
Αστυνομικός: «Τίποτα, τίποτα.»
Φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης: «Έλα φιλιά γεια.»
Αστυνομικός: «Φιλιά γεια»

Σε άλλο διάλογο, το κύκλωμα στοχοποιεί τον ελεγκτικό μηχανισμό και τις υπηρεσίες του δήμου Χανίων που προχώρησε σε έλεγχο των παραβάσεων:΅

Αστυνομικός: «Πήγανε συστημένοι , γιατί είχανε πάει και την προηγούμενη εβδομάδα με το Δήμο, και πήγανε επί τούτου και ήταν και ο Διοικητής μαζί . Έχουνε φτιάξει τη δικογραφία. Έχει ενημερωθεί ο Διοικητής βέβαια»
Φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης «»Ναι.»
Αστυνομικός: «εεε ο Εισαγγελέας. Τους κράτησε μια ώρα και τους άφησε.»
Φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης: «Ναι»
Αστυνομικός: «Ο ένας ήταν για σαράντα , ενώ έχει άδεια για τρεις…ο ένας ήταν για σαράντα ομπρελοκαθίσματα παραπάνω . Είχε σαράντα μάλλον, οπότε τριάντα επτά παραπάνω…και ο άλλος είχε έντεκα , κάτι τέτοιο. Εγώ μπορώ να δω και πόσα παραπάνω είχε αλλά δεν έχει και καμιά σημασία.»
Φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης: «Ναι, ναι, ναι »
Αστυνομικός: «Θέλω να σου πω ότι έχει γίνει δικογραφία , έχει ενημερωθεί ο Εισαγγελέας, οπότε δεν γίνεται τίποτα από εδώ. Παρά μόνο όταν θα είναι να πάνε στο δικαστήριο, αυτά είναι όλες, όλες οι καντίνες αυτές . Απ ’ την προηγούμενη βδομάδα»
Φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης: – «Ναι »
Αστυνομικός: «και την προηγούμενη βδομάδα ήταν τρείς μέρες συνεχόμενες με τον Δήμο για τις καντίνες . Και αυτή τη βδομάδα ήταν δυο μέρες . Εχθές βέβαια, δεν ήταν ο Δήμος μαζί τους, ήταν μόνοι τους, πήγαν. »
Φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης: «Ωραία»
Αστυνομικός: «Αλλά είχαν πάει με το Δήμο από την προηγούμενη βδομάδα, δηλαδή είχαν, γυρίσαν όλες τις παραλίες, σχετικά με αυτό , με τα ομπρελοκαθίσματα τέλος πάντων. Τα καρεκλάκια όχι τα ομπρελοκαθίσματα»

Φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης: «Εντάξει … μου»
Αστυνομικός: «Τα τραπεζοκαθίσματα…μμ»
Φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης: «Εντάξει κορίτσι μου»
Αστυνομικός: «Μακάρι να μπορούσα να κάνω κάτι , αλλά από την στιγμή που έχει ενημερωθεί ο Εισαγγελέας δεν μπορώ , ίντα να του πω τώρα. μμ»
Φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης: «Εντάξει. Ευχαριστώ, ευχαριστώ …μου»
Αστυνομικός: «Τίποτα, τίποτα. Να σαι καλά»
Φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης: «Ευχαριστώ πολύ, φιλιά πολλά. »
Αστυνομικός: «Φιλιά, γεια σου, γεια, γεια.»

