Μαφία της Κρήτης: Αυτό είναι το ζευγάρι του κυκλώματος - Οι διάλογοι που «καίνε»
Μυστικοί αστυνομικοί που κατάφεραν να διεισδύσουν στον «σκληρό» πυρήνα της εγκληματικής οργάνωσης της Κρήτης και έρευνα 8 μηνών από στελέχη της διεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χανίων, αποκάλυψε τη δράση της σπείρας των 49 ατόμων
Αυτό είναι το ζευγάρι του κυκλώματος στην Κρήτη. Ο νεαρός άνδρας με τα μούσια, το γυμνασμένο σώμα και τα τατουάζ είναι ο αρχηγός της οργάνωσης ενώ η καλλίγραμμη μελαχρινή η αλλιώς η "Άντζελα", όπως αναφέρεται στη δικογραφία, είναι η σύντροφός του και βασικός συνεργός του αρχηγού.
Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που εξασφάλισε το newsbomb ο Ψ. Θ είχε αδυναμία στα γρήγορα αυτοκίνητα και τις μεγάλες μηχανές ενώ η Κ. Α απολάμβανε τις ανέσεις που τις προσέφεραν οι... δουλειές του συντρόφου της.
Διάλογος του ζευγαριού
Φερόμενος αρχηγός: Μπορείς σε παρακαλώ να βγεις έξω στο
μηχανάκι να δεις άμα είναι τα «κλειδιά» εκεί πέρα δυο; Κάνει κρύο το
ξέρω αλλά δύο λεπτά.
«ΑΤΖΕΛΑ»: Κι άμα πάω και δεν υπάρχει τίποτα;
ΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ : Όχι αποκλείεται αυτό. Ήρθε ο Νίκος πριν και
δεν τον πήρες χαμπάρι
«ΑΤΖΕΛΑ»: Ναι τα είδα τι θες να τα πάρω :
ΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ : Όχι δύο δεν είναι ;
«ΑΤΖΕΛΑ»: Ναι .
ΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ: Τέλος .Ναι ναι πάρτα από εκεί Έλα να σου πω
βάλτα στο… άνοιξε την ντουλάπα μου θα δεις κάτι πράσινα και βάλτα εκεί
τα «κλειδιά» . Θα σου κάνει μεταφορά και θα βάλει 150 ευρώ εντάξει;
«ΑΤΖΕΛΑ»: Μπράβο στην εθνική ε;
ΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ : Εθνική θες;
«ΑΤΖΕΛΑ»: Ναι για να πληρώσω το ρεύμα
ΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ: Ωραία στείλε μου της Εθνικής το ibank
«ΑΤΖΕΛΑ»: Ποιος θα τα βάλει ο ……
ΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ : Ναι ο Νίκος
«ΑΤΖΕΛΑ»: Ωραία αφού το έχεις
ΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ: Άμα το έχει εντάξει