Μαφία της Κρήτης: Αυτό είναι το ζευγάρι του κυκλώματος - Οι διάλογοι που «καίνε»

Αυτό είναι το ζευγάρι του κυκλώματος στην Κρήτη. Ο νεαρός άνδρας με τα μούσια, το γυμνασμένο σώμα και τα τατουάζ είναι ο αρχηγός της οργάνωσης ενώ η καλλίγραμμη μελαχρινή η αλλιώς η "Άντζελα", όπως αναφέρεται στη δικογραφία, είναι η σύντροφός του και βασικός συνεργός του αρχηγού.

Το ζευγάρι του κυκλώματος

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που εξασφάλισε το newsbomb ο Ψ. Θ είχε αδυναμία στα γρήγορα αυτοκίνητα και τις μεγάλες μηχανές ενώ η Κ. Α απολάμβανε τις ανέσεις που τις προσέφεραν οι... δουλειές του συντρόφου της.

Διάλογος του ζευγαριού

Φερόμενος αρχηγός: Μπορείς σε παρακαλώ να βγεις έξω στο

μηχανάκι να δεις άμα είναι τα «κλειδιά» εκεί πέρα δυο; Κάνει κρύο το

ξέρω αλλά δύο λεπτά.

«ΑΤΖΕΛΑ»: Κι άμα πάω και δεν υπάρχει τίποτα;

ΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ : Όχι αποκλείεται αυτό. Ήρθε ο Νίκος πριν και

δεν τον πήρες χαμπάρι

«ΑΤΖΕΛΑ»: Ναι τα είδα τι θες να τα πάρω :

ΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ : Όχι δύο δεν είναι ;

«ΑΤΖΕΛΑ»: Ναι .

ΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ: Τέλος .Ναι ναι πάρτα από εκεί Έλα να σου πω

βάλτα στο… άνοιξε την ντουλάπα μου θα δεις κάτι πράσινα και βάλτα εκεί

τα «κλειδιά» . Θα σου κάνει μεταφορά και θα βάλει 150 ευρώ εντάξει;

«ΑΤΖΕΛΑ»: Μπράβο στην εθνική ε;

ΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ : Εθνική θες;

«ΑΤΖΕΛΑ»: Ναι για να πληρώσω το ρεύμα

ΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ: Ωραία στείλε μου της Εθνικής το ibank

«ΑΤΖΕΛΑ»: Ποιος θα τα βάλει ο ……

ΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ : Ναι ο Νίκος

«ΑΤΖΕΛΑ»: Ωραία αφού το έχεις

ΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ: Άμα το έχει εντάξει

ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος των Χανίων

