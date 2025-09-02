Μαφία της Κρήτης: Αυτό είναι το ζευγάρι του κυκλώματος - Οι διάλογοι που «καίνε»

Μυστικοί αστυνομικοί που κατάφεραν να διεισδύσουν στον «σκληρό» πυρήνα της εγκληματικής οργάνωσης της Κρήτης και έρευνα 8 μηνών από στελέχη της διεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χανίων, αποκάλυψε τη δράση της σπείρας των 49 ατόμων

Κατερίνα Ρίστα

Το ζευγάρι του κυκλώματος

Αυτό είναι το ζευγάρι του κυκλώματος στην Κρήτη. Ο νεαρός άνδρας με τα μούσια, το γυμνασμένο σώμα και τα τατουάζ είναι ο αρχηγός της οργάνωσης ενώ η καλλίγραμμη μελαχρινή η αλλιώς η "Άντζελα", όπως αναφέρεται στη δικογραφία, είναι η σύντροφός του και βασικός συνεργός του αρχηγού.

ζευγάρι του κυκλώματος χανια

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που εξασφάλισε το newsbomb ο Ψ. Θ είχε αδυναμία στα γρήγορα αυτοκίνητα και τις μεγάλες μηχανές ενώ η Κ. Α απολάμβανε τις ανέσεις που τις προσέφεραν οι... δουλειές του συντρόφου της.

Διάλογος του ζευγαριού

Φερόμενος αρχηγός: Μπορείς σε παρακαλώ να βγεις έξω στο
μηχανάκι να δεις άμα είναι τα «κλειδιά» εκεί πέρα δυο; Κάνει κρύο το
ξέρω αλλά δύο λεπτά.

«ΑΤΖΕΛΑ»: Κι άμα πάω και δεν υπάρχει τίποτα;

ΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ : Όχι αποκλείεται αυτό. Ήρθε ο Νίκος πριν και
δεν τον πήρες χαμπάρι

«ΑΤΖΕΛΑ»: Ναι τα είδα τι θες να τα πάρω :

ΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ : Όχι δύο δεν είναι ;

«ΑΤΖΕΛΑ»: Ναι .

ΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ: Τέλος .Ναι ναι πάρτα από εκεί Έλα να σου πω
βάλτα στο… άνοιξε την ντουλάπα μου θα δεις κάτι πράσινα και βάλτα εκεί
τα «κλειδιά» . Θα σου κάνει μεταφορά και θα βάλει 150 ευρώ εντάξει;

«ΑΤΖΕΛΑ»: Μπράβο στην εθνική ε;

ΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ : Εθνική θες;

«ΑΤΖΕΛΑ»: Ναι για να πληρώσω το ρεύμα

ΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ: Ωραία στείλε μου της Εθνικής το ibank

«ΑΤΖΕΛΑ»: Ποιος θα τα βάλει ο ……
ΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ : Ναι ο Νίκος

«ΑΤΖΕΛΑ»: Ωραία αφού το έχεις

ΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ: Άμα το έχει εντάξει

ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος των Χανίων

