Μαφία Κρήτης - Νέος διάλογος Καμμένου: Ο «κοριός» επί ΣΥΡΙΖΑ, οι κουρτίνες, τα λαμπατέρ, ο ταξίαρxος

Νέα δεδομένα παρά τις χθεσινές διαβεβαιώσεις του Πάνου Καμμένου 

Συνεχίζονται οι αναφορές στο ρόλο του Πάνου Καμμένου στην πολύκροτη υπόθεση της λεγόμενης Μαφίας της Κρήτης.

Μέσω της δικογραφίας ήρθε στο φως της δημοσιότητας και δεύτερο ηχογραφημένο απόσπασμα όπου ο Πάνος Καμμένος, συνομιλεί με τον εμπλεκόμενο ξενοδόχο και μεταξύ άλλων υποστηρίζουν ότι τους παρακολουθούσε ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ. επί ΣΥΡΙΖΑ ενώ κυβερνούσαν μαζί.

Σε αυτή τη δεύτερη συνομιλία ο πρώην υπουργός διαβεβαιώνει το άλλο άτομο με το οποίο συνομιλεί σχετικά με τη....διευκόλυνση που του ζήτησε ο φερόμενος ως εγκέφαλος του κυκλώματος για την εκλογή του Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου.

Σημειώνει ότι απέστειλε το αίτημα άμεσα λέγοντας χαρακτηριστικά «το δώσαμε αμέσως… εγώ το έδωσα στο επιτελείο του Τράμπ… τελείωσε». Ωστόσο σε άλλο σημείο ο Πάνος Καμμένος εκφράζει την επιφύλαξη «μήπως είναι Δημοκρατικός, ο διοικητής της αμερικανικής βάσης στη Σούδα και. ..αντιδράσει γιατί είναι…».

Χθες σε δηλώσεις του ο Πάνος Καμμένος, σχετικά με τις συνομιλίες του με τον φερόμενο αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη, ο οποίος του ζήτησε «ρουσφέτι» για την εκλογή Μητροπολίτη στα Χανιά, παραδέχτηκε ότι τον γνώριζε αλλά ότι μίλησε μια φορά μαζί του για αυτό που του ζήτησε, και δεν έκανε απολύτως τίποτα για αυτό.

Ο διάλογός τους όπως φαίνεται δείχνει μια ιδιαίτερη εξοικείωση των δύο συνομιλητών καθώς χρησιμοποιούνται εκφράσεις όπως «προεδράρα μου», «αγάπη μου», και άλλα. Αξίζει να σημειωθεί επιπροσθέτως ότι αυτή η δεύτερη συνομιλία που σήμερα αποκαλύπτεται, είχε πραγματοποιηθεί όταν ο Πάνος Καμμένος είχε επιστρέψει από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα και «συνομιλούσε με τους έξω».

Ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ. και οι παρακολουθήσεις από την....εποχή ΣΥΡΙΖΑ

Πέραν της συνομιλίας για τον Μητροπολίτη από το δεύτερον αυτόν διάλογο προκύπτει και ένα ακόμη ζήτημα. Όπως συμπεραίνεται από τα λεγόμενα, η παρακολούθηση του Πάνου Καμμένου, όταν βρισκόταν σε ξενοδοχείο στο Κολυμβάρι Χανίων έγινε την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από την σύμπραξη ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ.

Ακολουθεί ο διάλογος:

Εγκέφαλος Κρητικής Μαφίας: Εγώ σου λέω τώρα επειδή ήμουν δικός σου και ανοιχτά με έχουνε γ@@.

Καμμένος: Γιατί εμένα τι μου έχουν κάνει, εμένα δεν με έχουν κυνηγήσει;

Εγκέφαλος Κρητικής Μαφίας: Δεκαπέντε δικαστήρια κι έχω αθωωθεί σε όλα τα π@@@, σε όλα. Εκείνο το εκείνο το μ@@ που του είχα βάλει χέρι, που σου είχε βάλει τους κοριούς στο ξενοδοχείο, τον αστυνομικό διευθυντή ακόμα τον έχουνε, ακόμα δεν έχουνε το π@@@.

Καμμένος: Ναι ε, πού τον έχουν αυτόν;

Εγκέφαλος Κρητικής Μαφίας: Στο Ρέθυμνο τον πήγανε αστυνομικό διευθυντή τον Χηνόπουλο στο Ρέθυμνο. Και τον κάνανε ταξίαρχο. Της π@@ το γιο, τον έκαναν ταξίαρχο τον πήρανε τα Χανιά και τον πήγαν στο Ρέθυμνο. Και μου 'χει κάνει δέκα δικαστήρια τότε για σένα και αθωώθηκα σε όλα. Αλλά θέλω να σου πω ότι τον έχουν ακόμα το μ@@@ αυτό.

Καμμένος: Του έκανες αγωγή; Του έκανες αγωγή;

Εγκέφαλος Κρητικής Μαφίας: Ε, του έκανα, αλλά τις ακύρωσαν όλες και μου το γυρίσανε πάνω μου μετά. Αφού τα ξέρεις. Το διεφθαρμένο τον [...] δεν το ξέρεις.

Καμμένος: Ρε παιδί μου; Αφού κέρδισες το ποινικό, γιατί;

Εγκέφαλος Κρητικής Μαφίας: Μα ο άνθρωπος ήτανε μ@@ τότε που του έβαλα χέρι και του λέω π@@ γιε πήγες και έβαλες που κόψαμε τον ταξίαρχο τον Γεωργακάκη. Θυμάσαι;

Καμμένος: Ναι, πώς δε θυμάμαι.

Εγκέφαλος Κρητικής Μαφίας: Ναι ρε μ@@, του λέω εσύ, του λέω μπορείς να βάλεις τον υπουργό, λέω π@@@ γιε και τέτοια. Από τότε με γάμησε. Αλλά ντάξει, γ@@ τους αυτούς. Έλα να σου πω. Άκου τώρα εδώ. Εχθές πάλι για καλή μας τύχη έβγαλε αυτό το μ@@ ανακοίνωση με την υπουργό γιατί του πάει κόντρα ο Ανδρουλάκης για τον εδώ, για τον δικό μας τον Αρχιμανδρίτη και έβγαλε ανακοίνωση το υπουργείο στην εφημερίδα, θα στο στείλω σε λίγο, στο Viber ή στο Whats App, ποιο βλέπεις;

Καμμένος: Και τα δυο.

Εγκέφαλος Κρητικής Μαφίας: Ωραία έβγαλαν ανακοίνωση ότι όχι θα κάτσει, θα είναι κάθετη, ότι ότι θα κάτσει φαίνεται ότι πάει να κάτσει ο δικός μας. Εδώ τώρα πρέπει να πιέσεις να κάτσει ο δικός μας Μητροπολίτης Χανίων. Μετά είναι άλλα τα θέματα. Θα σου πω κι άλλα τα πράγματα.

Καμμένος: Πού να πιέσω ποιον.

Εγκέφαλος Κρητικής Μαφίας: Στην αμερικανική βάση. Αφού η αμερικάνικη βάση κάνει κουμάντο. Γιατί...

Καμμένος: Εκεί τους το δώσαμε; Τους το έδωσα αυτό.

Εγκέφαλος Κρητικής Μαφίας: Ναι, ναι, αυτό, αυτό. Δεύτερον, τώρα πότε να πάρω τον Μητροπολίτη τον δικό μας να έρθω πάνω; Πες μου πότε να τον πάρω να έρθουμε Αθήνα;

Καμμένος: Εγώ τώρα γύρισα από Αμερική.

Εγκέφαλος Κρητικής Μαφίας: Ναι, να έρθουμε μια μέρα ρε παιδί μου να πάμε για ένα φαγητό, να σου κάνουμε το τραπέζι να φάμε το ψαράκι μας, να τα πούμε.

Καμμένος: Ήρθα λίγες μέρες να δω την Έλενα και τα παιδιά στην Ερμιόνη.

Εγκέφαλος Κρητικής Μαφίας: Ωραία.

Καμμένος: Θα κατέβω στην πρώτη, δεύτερη του μηνός, θα είμαι κάτω.

Εγκέφαλος Κρητικής Μαφίας: 1 - 2 του μηνός. Ωραία να μιλήσουμε. Άμα είναι να κατεβούμε μετά.

Καμμένος: Ναι.

Εγκέφαλος Κρητικής Μαφίας: Να πάμε να πάμε να φάμε το ψαράκι μας να τον γνωρίσεις. Ο άνθρωπος είναι δικός μας.

Καμμένος: Θα τα κανονίσω εγώ. Μη σε νοιάζει τίποτα. Απλώς πες μου εσύ πότε θα ‘ρθείτε να στείλω εγώ να σε πάρω από το αεροδρόμιο.

Εγκέφαλος Κρητικής Μαφίας: Ωραία. Εντάξει πρόεδρε. Εντάξει αγάπη μου, εμείς στους Αμερικάνους το δώσαμε πάνω αυτό;

Καμμένος: Όταν μου το είπες αμέσως.

Εγκέφαλος Κρητικής Μαφίας: Τέλος. Τότε είμαστε ΟΚ.

Καμμένος: Το θέμα είναι ότι εκεί πέρα υπάρχουν διαφορετικές διευθύνσεις. Εγώ το έδωσα στο επιτελείο του Τραμπ.

Εγκέφαλος Κρητικής Μαφίας: Ε, τέλος, άμα του έδωσες εκεί είμαστε κομπλέ.

Καμμένος: Ναι. Το θέμα είναι ότι πρέπει να πάει στη στρατιωτική διοίκηση και ο διοικητής αν δεν είναι Δημοκρατικός. Ωραία δηλαδή της Σούδας.

Εγκέφαλος Κρητικής Μαφίας: Ωραία ωραία.

Καμμένος: Γιατί είναι και μ@@@ αυτοί. Αυτοί είναι οι Δημοκρατικοί κάνουν.

Εγκέφαλος Κρητικής Μαφίας: Ωραία πρόεδρε μου, άκουσε. Την άλλη βδομάδα όπως είπαμε, με το καλό να γυρίσεις θα τα κάνουμε όπως τα είπες. Τώρα πάω να τον βρω εγώ, να σε πάρουμε τηλέφωνο, να πείτε μια καλησπέρα και να του πεις αυτά.

Καμμένος: Πάρε με το πρωί γιατί τώρα εγώ τέτοια ώρα αρχίζω και μιλάω με έξω.

Εγκέφαλος Κρητικής Μαφίας: Ωραία, τι ώρα να σε πάρω αύριο να του φωνάξω να έρθει να κάτσουμε μαζί παρέα να τα πούμε;

Καμμένος: Ό, τι ώρα θες το πρωί, μετά τις επτά, έξι η ώρα. Ότι θέλεις. Τα ωράριά μου τα ξέρεις.

Εγκέφαλος Κρητικής Μαφίας: Εντάξει προεδράρα μου και να θυμάσαι και να θυμάσαι το μ@ που μας πήγε κόντρα ήταν ο Χηνόπουλος, ο Παρασκευάς που είναι τώρα στο Ρέθυμνο, Αστυνομικός διευθυντής. Να θυμάσαι.

Καμμένος: Άκου τον π@@. Τον θυμάμαι, που έβγαλες τους κοριούς εσύ.

Εγκέφαλος Κρητικής Μαφίας: Τσι κουρτίνες δεν τα θυμάσαι; Τσι κουρτίνες, που σε πήρα και σου λέω στο ξενοδοχείο μην κάνεις τίποτα. Χα χα χα

Καμμένος: Είχε βάλει ο που@@ και στις κουρτίνες, είχε βάλει και στα λαμπατέρ.

Εγκέφαλος Κρητικής Μαφίας: Ναι ναι ναι.

Καμμένος: Και στις πρίζες.

Εγκέφαλος Κρητικής Μαφίας: Ναι, ναι, ναι, ναι,

