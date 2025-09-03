Ο Πάνος Καμμένος διευκρινίζει: Με έπαιρναν τηλέφωνο και δεν το σήκωνα - Ειρωνεύτηκα για την Κίμπερλι

Νέες διευκρινίσεις έδωσε μιλώντας στο OPEN ο Πάνος Καμμένος, σχετικά με τις συνομιλίες του με τον φερόμενο αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη, ο οποίος του ζήτησε «ρουσφέτι» για την εκλογή Μητροπολίτη στα Χανιά. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι τον γνώριζε αλλά ότι μίλησε μια φορά μαζί του για αυτό που του ζήτησε, και δεν έκανε απολύτως τίποτα για αυτό.

Το ότι υπήρξαν περισσότερα από ένα τηλεφωνήματα προκύπτει κι από το ρεπορτάζ του Newsbomb.

«Τον ήξερα αυτόν τον άνθρωπο από τη Νέα Δημοκρατία, με πήρε τηλέφωνο για να μεσολαβήσω για τον Αρχιμανδρίτη να γίνει Αρχιεπίσκοπος, μέτα εγώ δεν έκανα καμία κίνηση. Με ξαναπήραν δύο ή τρεις φορές ακόμα αλλά δεν απάντησα, σταμάτησα εκεί», διευκρίνισε.

Όσον αφορά σε αυτό που είπε στον κατηγορούμενο Α.Κ. ότι ήταν μαζί με την...την Κίμπερλι, ο Πάνος Καμμένος ξεκαθαρίζει ότι το είπε «ειρωνικά». «Εγώ ήμουν με τον γιο μου στο Μαϊάμι στο Πανεπιστήμιο , κι αφού μου έλεγαν για τον Τραμπ και τον Πατριάρχη, εγώ τους είπα για την Κίμπερλι», είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος και με την ευκαιρία, ο ίδιος μίλησε και για το πολιτικό του μέλλον, λέγοντας ότι «εάν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, δεν θα αφήσω τον κόσμο της δεξιάς να πέσει στα χέρια του ανθρώπου που είχε ρίξει τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη», προαναγγέλοντας έτσι πιθανή επανενεργοποίησή του.

Τι προκύπτει από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ.

Τουλάχιστον δύο φέρεται να ήταν οι επικοινωνίες του Α.Κ., ηγετικού μέλους της εγκληματικής οργάνωσης της Κρήτης, με τον πολιτικό Πάνο Καμμένο, προκειμένου να ζητήσει τη διαμεσολάβησή του για την εκλογή του Αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ στη θέση του Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου. Στις... «ιερές μπίζνες» μάλιστα φέρεται να περιλαμβάνεται και δοσοληψία για λείψανα Αγίων και κομμάτι από τον Τίμιο Σταυρό!

Ο Πάνος Καμμένος έχει παραδεχτεί ότι συνομίλησε με τον κατηγορούμενο ξενοδόχο, ο οποίος του είχε αναφέρει το θέμα, ωστόσο, ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας υποστήριξε ότι δεν ασχολήθηκε περαιτέρω με το ζήτημα και δεν απάντησε ξανά στις τηλεφωνικές κλήσεις του ξενοδόχου.

Ο Α.Κ. ωστόσο, όπως προκύπτει από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., αναφέρει σε συνομιλία του ότι υπήρξε κι άλλη επικοινωνία με τον Πάνο Καμμένο -ο οποίος την πρώτη φορά δεν εμφανίστηκε αρνητικός στο αίτημα και έκανε λόγο για τον «αμερικάνικο παράγοντα» που μπορεί να βοηθήσει- για τη διευθέτηση του... ρουσφετιού.

Όπως προκύπτει συγκεκριμένα από το διαβιβαστικό της υπόθεσης, το μεσημέρι της 12ης Αυγούστου 2025 ο Α.Κ. μίλησε με τον Πάνο Καμμένο και του ανέφερε τον Αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ και το ενδεχόμενο εκλογής του τον ερχόμενο Οκτώβριο, καθόσον είναι αποδεκτός από το Πατριαρχείο, την Αμερικάνικη βάση στα Χανιά και άλλους, τονίζοντας ότι είναι αγαπητό του πρόσωπο.

Ζήτησε επίσης να μιλήσει ο ίδιος ο Πάνος Καμμένος με τον Αρχιμανδρίτη, ωστόσο ο πρώην αρχηγός των ΑΝΕΛ αρνήθηκε και απάντησε στον Α.Κ. να διαβιβάσει στον Αρχιμανδρίτη την βεβαιότητα του ότι αν η εκλογή εξαρτάται από τον Αμερικάνικο παράγοντα, τότε «θα επιτευχθεί μετά βεβαιότητας», καθόσον όπως χαρακτηριστικά αναφέρει «το ελέγχει απόλυτα». Μόλις οι δύο άνδρες έκλεισαν το τηλέφωνο, το φερόμενο ηγετικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης έστειλε sms στον Πάνο Καμμένο στο οποίο ανέγραφε το όνομα Μελχισεδέκ και τη φράση «Για Δεσπότης Χανίων».

Ο άγνωστος «Κωνσταντίνος» που θα βοηθούσε στην εκλογή Μελχισεδέκ στη θέση μητροπολίτη

Στη συνέχεια ο Α.Κ. ενημέρωσε τον Αρχιμανδρίτη για την επικοινωνία με τον Πάνο Καμμένο και αναφέρεται και ένα ακόμη άτομο, ο «Κωνσταντίνος», που μπορεί να βοηθήσει την υπόθεση. Ο Αρχιμανδρίτης μάλιστα ακούγεται να του ζητάει να πιέσει τον Πάνο Καμμένο, καθώς υπάρχει χρονική πίεση μέχρι τα τέλη Αυγούστου ώστε να γίνουν οι «κατάλληλες κινήσεις». Τον ευχαριστεί, τέλος, για μια δωρεά που έκανε στην εκκλησία...

Μετά από λίγες ημέρες, σε συνομιλία των ίδιων ανδρών, ο Α.Κ. ενημερώνει τον ιερέα ότι επικοινώνησε ξανά με τον Πάνο Καμμένο, για το ίδιο ζήτημα. Ο Α.Κ. τέλος υπερηφανεύεται ότι είναι το το άτομο που θα μεσολαβήσει με απόλυτο τρόπο και θα πετύχει σε βαθμό βεβαιότητας την εκλογή του.

Το ιερό... λείψανο και ο Τίμιος Σταυρός

Η συνομιλία των δύο ανδρών δεν περιορίζεται στο ζήτημα της εκλογής... Ο Α.Κ. ζητά να του παραδοθεί ένα... ιερό λείψανο και συγκεκριμένα ένα κομμάτι από το Τίμιο ξύλο του πραγματικού Σταυρού του Ιησού! Σε αυτό ο Μελχισεδέκ φέρεται να απαντά ότι αυτό είναι σχεδόν ακατόρθωτο και ότι ο ίδιος κατέχει μια ελάχιστη ποσότητα του Τίμιου Ξύλου, η οποία του παραδόθηκε από τον ίδιο τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, χάριν διαμεσολάβησης που πραγματοποίησε στο Φανάρι!

Ωστόσο δεν τον απογοητεύει και σε νέα τους συνομιλία ο ιερέας αναφέρει στο ηγετικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης ότι κατέχει γνήσια Λείψανα Αγίων και ότι θα του δώσει ένα γνήσιο τεμάχιο Λειψάνου του Αγίου Λαζάρου!

Σε ερώτηση του Α.Κ. αν είναι όντως γνήσιο κι όχι... κομμάτι από ζώο, ο ιερέας σε μια φράση που δεν συνηθίζεται από κληρικούς, του λέει «σκάσε ρε μαλάκα μη λες μαλα…», εξηγώντας του ότι το έχει προμηθευτεί από Ηγούμενο Μονής στην Κύπρο και επειδή είναι σε μεγάλη ποσότητα θα του αποδώσει ένα τεμάχιο.

Ο διάλογος Καμμένου με τον Α.Κ.

Αναλυτικά ο διάλογος, τον οποίο παραδέχεται ο πολιτικός:

Αρχηγός σπείρας: Υπάρχει στα Χανιά ένας δεσπότης ο… είναι αρχιμανδρίτης.

Πάνος Καμμένος: Ναι.

Αρχηγός σπείρας: Αυτός είναι δικός μας άνθρωπος και κατεβαίνει τώρα για να γίνει δεσπότης, επειδή πέθανε ο προηγούμενος, αλλά δεν τον είχαν στους καταλόγους. Θα γίνει μέσα στον Οκτώβριο κατά 99% γιατί θέλει το Πατριαρχείο.

Πάνος Καμμένος: Ναι.

Αρχηγός σπείρας: Ο άνθρωπος είναι πολύ δικός μου φίλος, του έχω μιλήσει για σένα, να ξέρεις εγώ του λέω «αδελφέ ήμουν στου Καμμένου». Ο άνθρωπος μπορεί να στηρίξει, ο Καμμένος τον θέλει και η αμερικάνικη βάση, γιατί η περιοχή είναι στο Ακρωτήρι και τον θέλει και ο ίδιος ο Τραμπ τον συγκεκριμένο.

Πάνος Καμμένος: 10 του μηνός Οκτωβρίου έρχεται εδώ η Κίμπερλι όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα, εγώ μαζί της είμαι τώρα, δίπλα μου είναι.

Αρχηγός σπείρας: Τι λες τώρα…

Πάνος Καμμένος: Λοιπόν, μη μιλάς πολύ. Εάν εξαρτάται από τους Αμερικανούς, εγώ το καθαρίζω.

Αρχηγός σπείρας: Όχι, εξαρτάται μόνο από τους Αμερικανούς, γιατί είναι περιοχή δικιά τους.

Πάνος Καμμένος: Το καθαρίζω!

Η απάντηση Καμμένου

Μετά τη δήλωσή του το απόγευμα στην οποία έκανε λόγο πως δεν έχει καμία σχέση με την αποκαλούμενη «κρητική μαφία», ο Πάνος Καμμένος επανήλθε το βράδυ της Τρίτης με νέα ανάρτηση στο ζήτημα με τη συνομιλία με τον φερόμενο αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης.

«Δεν με αφήνετε να αγιάσω οκ πάμε ξανά. Φοβάστε πολύ και νομίζετε ότι θα σας φοβηθώ. Τώρα αρχίζουμε πάλι…. Σας έχω ….» έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Η απάντηση του Αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ για την επικοινωνία με φερόμενο μέλος της

Τη δίκη του απάντηση, σε όσα ήρθαν στο φως της δημοσιότητας δίνει με ανακοίνωση του ο Αρχιμανδρίτης και Εφημέριος της Ενορίας Στερνών Μελχισεδέκ Αμπελικάκης, σχετικά με επικοινωνία του με φερόμενο μέλος της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στα Χανιά.

Ο πατήρ Μελχισεδέκ, ξεκαθάριζε, σύμφωνα με το zarpanews.gr, πως η επαφή του με το συγκεκριμένο άτομο περιορίζεται μόνο στο πλαίσιο της λειτουργικής ζωής της εκκλησίας και ουδέποτε παρέδωσε λείψανα Αγίων, στο συγκεκριμένο πρόσωπο.

Μάλιστα, κάνει λόγο για σκοτεινούς κύκλους που ανέκαθεν αντιμάχονται τον Πατριάρχη και βρήκαν ευκαιρία να προκαλέσουν προβλήματα στην ενότητα της Εκκλησίας.

Αναλυτικά αναφέρει:

Με αφορμή όσα προσφάτως βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω κι εγώ την ταπεινή μου άποψη προκειμένου να βοηθήσω να επικρατήσει η αλήθεια και να μη κλονιστεί η πίστη του ποιμνίου όχι προς το πρόσωπό μου, αλλά προς το θεσμό της Εκκλησίας μας και το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας που διεξήχθη στην περιοχή μας και όχι μόνο, εξαρθρώθηκε μία πολυμελής εγκληματική οργάνωση εντός της οποίας, σύμφωνα με όσα έχουν αποκαλυφθεί, υπήρχαν ένστολοι, ιερείς, επιχειρηματίες και πολιτικά πρόσωπα της τοπικής μας κοινωνίας. Πρόσωπα δηλαδή από κάθε ομάδα που υπάρχει στη μικρή μας κοινωνία.

Είδα τις τελευταίες ημέρες λοιπόν να διακινούνται αποσπασματικά και χωρίς συνοχή διάλογοι που αφορούν κατά κύριο λόγο τρίτα πρόσωπα και επιχειρούν με Αίολο τρόπο να με εμπλέξουν κι εμένα. Ανάμεσα δηλαδή σε όλα αυτά τα άτομα που συνελήφθησαν, υπήρχε και ένα με το οποίο εγώ είχα κάποια επικοινωνία, όπως έχω και με τόσους χιλιάδες κόσμου με τους οποίους καθημερινά συνομιλώ τηλεφωνικά, διαδικτυακά και ενώπιος ενωπίω.

Το πρόσωπο αυτό λοιπόν, όπως και κάθε άλλο με το οποίο έρχομαι σε επαφή, έχει ένα παρελθόν, ένα παρόν και κάποιο μέλλον το οποίο εγώ δε μπορώ να γνωρίζω, όπως και κανείς μας. Το πρόσωπο αυτό ήταν δυστυχώς μπλεγμένο στην αστυνομική έρευνα και με αυτό τον τρόπο η επικοινωνία μας κατέστη γνωστή σε τρίτους, με λάθος τρόπο και δίνοντας την ευκαιρία να παρερμηνευθεί ποικιλοτρόπως.

Θέλω να πω για τα παραπάνω τα εξής:

1. Ουδέποτε παρέδωσα σε οποιονδήποτε ιερά λείψανα ως “αντάλλαγμα”. Ο σεβασμός μου στα ιερά λείψανα είναι απόλυτος και ούτε θα μπορούσα να τα διακινήσω εκτός της προβλεπόμενης εκκλησιαστικής τάξης, πόσο μάλλον με σκοπό ανταλλάγματα ή ωφελήματα.

2. Η επαφή μου με τον συγκεκριμένο άνθρωπο περιορίζεται στο πλαίσιο τις λειτουργικής ζωής της Εκκλησίας μας. Είναι μέλος του ποιμνίου, το οποίο πάντοτε αντιμετωπίζω χωρίς διάκριση. Δε γνωρίζω, ούτε θα μπορούσα να γνωρίζω, αν είχε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα. Δεν πιστεύω ούτε πίστεψα ποτέ ότι έχει τη δυνατότητα να με προωθήσει με αθέμιτα μέσα και ούτε έλαβα από μέρους του καμία πολιτική ή άλλη μεσολάβηση για την εκλογή μου. Δεν γνωρίζω ούτε γνώριζα ποιες είναι οι προθέσεις του ούτε και υπήρχε ποτέ περίπτωση να υποκύψω σε πιέσεις που να είναι αντίθετες με το σχήμα μου και τη θέση μου μέσα στην Εκκλησία μας.

3. Ο σεβασμός μου προς την Α.Θ.Π τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη είναι απόλυτος και σε καμία περίπτωση δε θέλω να θιχτεί το πρόσωπό του και ο θεσμός που εκπροσωπεί μέσω εμού. Επειδή αξιώθηκα να φέρω τον τίτλο του Αρχιμανδρίτη του Οικουμενικού Θρόνου, σκοτεινοί κύκλοι οι οποίοι ανέκαθεν αντιμάχονται τον Πατριάρχη μας, βρήκαν την ευκαιρία για άλλη μια φορά να προκαλέσουν προβλήματα στην ενότητα της Εκκλησίας μεταχειριζόμενοι άθλιες και απαίσιες μεθόδους.

4. Θέλω να επισημάνω ότι στις χιλιάδες σελίδες σε αυτή την ογκώδη κατά τα φαινόμενα δικογραφία, το δικό μου όνομα (το οποίο ειρήσθω χρησιμοποιείται από τρίτους) βγήκε στη δημοσιότητα και μάλιστα με τέτοιο τρόπο που καταδεικνύει ότι με εκθέτουν με ελαφρά την καρδία ή με απώτερο σχέδιο. Γίνεται προσπάθεια σπίλωσης του ονόματός, με ποιους σκοπούς αυτής της προσέγγισης άραγε;

Ολοκληρώνοντας πρέπει να πω ότι ο Χριστός μας, ακόμη κι επί του Τιμίου Σταυρού που τον τοποθέτησαν οι πολέμιοί του, ζήτησε από τον Πατέρα του να τους συγχωρέσει. Ως κληρικός δε θα μπορούσα να παρεκκλίνω από το παράδειγμά του, οπότε ακόμη κι αν αδικούμαι παράφορα, ακόμα κι αν αισθάνομαι ότι με σπιλώνουν αβάσιμα, ζητώ από τον Πάτερα όλων μας μονάχα να τους συγχωρέσει και να μου δώσει δύναμη να αντιμετωπίσω αυτή την κατάσταση με τον τρόπο που η θρησκεία μας επιτάσσει. Παρακαλώ το ποίμνιο να μη σκανδαλίζεται και να προσεύχεται προς τον Πανάγαθο Θεό να φωτίσει το λογισμό μας, ώστε να δούμε στο τέλος την Αλήθεια, την Αλήθεια που όλοι γνωρίζουμε, αλλά ορισμένοι έχουν επιλέξει να αποκρύπτουν για τους δικούς τους λόγους.

π’ Μελχισεδεκ Αμπελικάκης.

