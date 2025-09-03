Χανιά: «Είμαι εδώ με την Κίμπερλι, το καθαρίζω» - Ο διάλογος Καμμένου με τη μαφία της Κρήτης

Με την αποκάλυψη της δικογραφίας για την κρητική μαφία, μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σάλο, ήρθαν στο φως λεπτομέρειες που δείχνουν τις προσπάθειες των κατηγορουμένων να επηρεάσουν ακόμη και τα εσωτερικά της Εκκλησίας της Κρήτης.

Μάλιστα, φαίνεται πως ζήτησαν πολιτική εύνοια από τον πρώην υπουργό Άμυνας, Πάνο Καμμένο, προκειμένου να εξασφαλίσουν την εκλογή ενός συγκεκριμένου προσώπου, του αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ, στη θέση του Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου.

Μετά τη δημοσιοποίηση του θέματος, ο κ. Καμμένος παραδέχτηκε ότι πράγματι είχε συνομιλήσει με τον κατηγορούμενο ξενοδόχο, ο οποίος του είχε αναφέρει «ένα θέμα με έναν ιερέα». Ωστόσο, ο κ. Καμμένος δήλωσε ότι δεν ασχολήθηκε περαιτέρω με το ζήτημα και δεν απάντησε ξανά στις τηλεφωνικές κλήσεις του ξενοδόχου.

Ο διάλογος που αποκαλύφθηκε, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στις αρχές του προηγούμενου μήνα, δείχνει τον κατηγορούμενο να μιλά με άνεση και οικειότητα στον πρώην υπουργό.

Αναλυτικά ο διάλογος:

Αρχηγός σπείρας: Υπάρχει στα Χανιά ένας δεσπότης ο… είναι αρχιμανδρίτης.

Πάνος Καμμένος: Ναι.

Αρχηγός σπείρας: Αυτός είναι δικός μας άνθρωπος και κατεβαίνει τώρα για να γίνει δεσπότης, επειδή πέθανε ο προηγούμενος, αλλά δεν τον είχαν στους καταλόγους. Θα γίνει μέσα στον Οκτώβριο κατά 99% γιατί θέλει το Πατριαρχείο.

Πάνος Καμμένος: Ναι.

Αρχηγός σπείρας: Ο άνθρωπος είναι πολύ δικός μου φίλος, του έχω μιλήσει για σένα, να ξέρεις εγώ του λέω «αδελφέ ήμουν στου Καμμένου». Ο άνθρωπος μπορεί να στηρίξει, ο Καμμένος τον θέλει και η αμερικάνικη βάση, γιατί η περιοχή είναι στο Ακρωτήρι και τον θέλει και ο ίδιος ο Τραμπ τον συγκεκριμένο.

Πάνος Καμμένος: 10 του μηνός Οκτωβρίου έρχεται εδώ η Κίμπερλι όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα, εγώ μαζί της είμαι τώρα, δίπλα μου είναι.

Αρχηγός σπείρας: Τι λες τώρα…

Πάνος Καμμένος: Λοιπόν, μη μιλάς πολύ. Εάν εξαρτάται από τους Αμερικανούς, εγώ το καθαρίζω.

Αρχηγός σπείρας: Όχι, εξαρτάται μόνο από τους Αμερικανούς, γιατί είναι περιοχή δικιά τους.

Πάνος Καμμένος: Το καθαρίζω!

