Μαφία της Κρήτης: Ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα των απολογιών - Έξι άτομα προφυλακίστηκαν

Ολοκληρώθηκαν λίγο μετά τις 7 το απόγευμα της Πέμπτης οι πρώτες απολογίες για την φερόμενη εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσε η Αστυνομία στα Χανιά.

Συνολικά από το πρωί, έφτασαν στα δικαστήρια Χανίων 16 άτομα, προκειμένου να απολογηθούν στις ανακριτικές αρχές. Από αυτούς αφέθηκαν ελεύθεροι οι 9, ενώ έξι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, ενώ ένα άτομο ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή.

Στη διαδικασία, λόγω και του όγκου της υπόθεσης συμμετείχαν τρεις ανακριτές.

Επίσης, ελεύθερος αφέθηκε ακόμα ένας, Αστυνομικός από το Ρέθυμνο, που απολογήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης

Ο δικηγόρος δύο εκ των συλληφθέντων που αφέθηκαν ελεύθεροι Γιώργος Φρατζεσκάκης εκτιμά πως κατά την ακροαματική διαδικασία στο δικαστήριο, δεν θα υπάρξουν κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση: «Ίσως και αυτή τη φορά όπως και σε άλλες περιπτώσεις τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως φαίνονται στην αρχή. Δεν είναι η πρώτη φορά που σχηματίζονται δικογραφίες για εγκληματικές οργανώσεις και τελικά όταν δικάζονται, κρίνουν ότι δεν υπάρχει εγκληματική οργάνωση. Νομίζω ότι κάπως έτσι θα καταλήξει η διαδικασία και στη συγκεκριμένη υπόθεση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι απολογίες θα συνεχιστούν αύριο Παρασκευή με 18 άτομα να αναμένεται να βρεθούν ενώπιων των αρχών, ενώ αναμένονται καταιγιστικές εξελίξεις και εντάλματα σύλληψης για άλλους εμπλεκόμενους.

Με πληροφορίες από zarpanews.gr

Διαβάστε επίσης