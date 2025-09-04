Μαφία της Κρήτης: Ένταλμα σύλληψης για τον Αρχιμανδρίτη που παραχώρησε τα 175 στρέμματα της μονής

Αναμένεται να εκδοθεί μέσα στις επόμενες ώρες 

Μαφία της Κρήτης: Ένταλμα σύλληψης για τον Αρχιμανδρίτη που παραχώρησε τα 175 στρέμματα της μονής
Ραγδαίες εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης της Κρήτης.

Ένταλμα σύλληψης για τον Αρχιμανδρίτη, ο οποίος παραχώρησε στον κατά τα φαινόμενα εκ των αρχηγών του κυκλώματος την έκταση των 175 στεμμάτων που άνηκε στο μοναστήρι των Χανίων, αναμένεται να εκδοθεί μέσα στις επόμενες ώρες.

To «ιερό» σκάνδαλο

Υπενθυμίζεται ότι όπως προαναφέρθηκε προ ημερών, η μαφία των Χανίων έγινε κράτος εν κράτει με ντόπιο αρχιμαφιόζο που όπως αποκαλύπτει η «Espresso» έλαβε ως «αντίδωρο» 175 στρέμματα δίπλα ακριβώς από το σημείο, όπου γυρίστηκε το 1974 η θρυλική ταινία «Ζορμπάς» με τον Άντονι Κουίν βασισμένη στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη και με τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη.

Ως εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται ο αρχιμαφιόζος, γράφει η «Espresso», ο οποίος κινούσε τα νήματα στην υφαρπαγή της εκκλησιαστικής περιουσίας, κι ο οποίος μαζί με τον αδελφό του διαφέντευαν τον νομό. Ξεχωρίζει όμως, σύμφωνα με την εφημερίδα, η αδράνεια της Μονής Τζαγκαρόλων στα Χανιά, αλλά και η «χαλαρή» στάση του ηγουμένου, που επέτρεψε στον καταπατητή να υφαρπάξει με χρησικτησία έκταση 175 στρεμμάτων στη θέση Σταυρός και στη συνέχεια να την πουλήσει σε εταιρεία ισραηλινών συμφερόντων αντί 1,5 εκατομμυρίων ευρώ. Σήμερα μάλιστα εκεί δεσπόζει ένα επιβλητικό ξενοδοχείο. Η Μονή, ως ιδιοκτήτρια γαιών, με την απραξία της, καταλήγει η εφημερίδα, «χάρισε» απλόχερα την τεράστια παραθαλάσσια έκταση και επέτρεψε έτσι την μεταπώλησή της, χωρίς να εισπράξει ούτε ευρώ, ενώ το εμφανιζόμενο τίμημα επ΄ουδενί δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Από σημερινές επισυνδέσεις των διωκτικών, αρχών, αναφέρει η «Espresso», ο ηγούμενος φέρεται να ήταν δέσμιος DVD και συνομιλιών προσωπικών του στιγμών, που τον καθιστούσαν «όμηρο» και «πειθήνιο όργανο» στα χέρια του Χανιώτη αρχιμαφιόζου.

Η μονή ανήκει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, αλλά η διοίκηση και η διαχείρισή της υπάγονται στην άμεση δικαιοδοσία της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης.

Πέντε κατηγορούμενοι για την εγκληματική οργάνωση έχουν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους

Δύο ακόμα κατηγορούμενοι για σχέσεις με την εγκληματική οργάνωση στα Χανιά, οι οποίοι απολογήθηκαν, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ελεύθερος αφέθηκε και ο εμπλεκόμενος αστυνομικός, που είχε συλληφθεί στο Ρέθυμνο με την κατηγορία ότι παρείχε ενημέρωση για κινήσεις της υπηρεσίας του σε μέλη της οργάνωσης.

Συνολικά έχουν αφεθεί ελεύθεροι πέντε εκ των κατηγορουμένων

